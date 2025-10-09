Jennifer Lopez và Ben Affleck thích nhau hơn sau ly hôn

Ben Affleck và Jennifer Lopez trên thảm đỏ ra mắt phim "Kiss of the Spider Woman". (Ảnh: AP)

Vào đầu tuần này (thứ Ba, ngày 7/10), Jennifer Lopez và Ben Affleck đã tái hợp tại New York để quảng bá cho bộ phim mới của họ, "Kiss of the Spider Woman". Cuộc gặp này đánh dấu lần đầu tiên cả hai xuất hiện trước công chúng kể từ khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 1 năm nay.

Theo truyền thông Mỹ, Jennifer Lopez đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim sẽ giúp cô nhận được đề cử Oscar. Và buổi ra mắt phim "Kiss of the Spider Woman" đã nhận được sự chú ý không chỉ về màn diễn xuất trên màn ảnh của Lopez mà cả màn trình diễn ấm áp trên thảm đỏ của cô cùng Ben Affleck, nhà sản xuất của dự án.

(Ảnh: AP)

Nguồn tin của Page Six cho biết: "Họ yêu nhau nhiều hơn khi không trong cuộc sống hôn nhân. Mỗi người đều có những vai diễn riêng - cô ấy là một siêu diva quyến rũ, lộng lẫy trên bệ đỡ, còn anh ấy là một gã đàn ông tinh quái luôn giữ khoảng cách với cô ấy để duy trì sự hấp dẫn".

"Miễn là mỗi người đều diễn tốt vai diễn của mình, họ đều hoàn hảo. Ngay khi họ cố gắng làm điều gì đó vượt quá giới hạn - đặc biệt là một mối quan hệ kiểu như vợ chồng - thì mọi chuyện sẽ trở nên vô vọng".

Xuất hiện trên thảm đỏ của buổi ra mắt phim "Kiss of the Spider Woman", Ben Affleck và Jennifer Lopez dường như rất hợp nhau. Affleck hết lời khen ngợi vợ cũ, nói với "Extra" rằng cô là một nữ diễn viên "tuyệt vời" và "thực sự làm được mọi thứ". Ben Affleck nói rằng Lopez "sinh ra để đóng" vai chính.

"Cô ấy thật tuyệt vời trong phim" - anh nói - "Tôi thực sự rất mong chờ khán giả đến xem bộ phim. Tôi tự hào về bộ phim này hơn bất kỳ bộ phim nào tôi từng tham gia. Tôi rất hào hứng được ở đây tối nay".

Anh cũng khen ngợi tinh thần làm việc của vợ cũ, nói rằng: "Ngay từ đầu khi Jennifer tham gia bộ phim này, cô ấy đã dốc hết sức lực và cô ấy đã làm được. Cô ấy đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Bạn sẽ thấy được tất cả những tài năng của Jennifer. Cô ấy là người lớn lên cùng những vở nhạc kịch kinh điển".

Trong khi đó, Jennifer cũng dành những lời tán dương cho chồng cũ: "Nếu không có Ben, bộ phim đã không được thực hiện… và tôi sẽ luôn ghi nhận công lao của anh ấy".

Ben và Jen trong đám cưới thế kỷ. (Ảnh: OnTheJLo)



Jennifer Lopez đã đệ đơn ly hôn vào đúng kỷ niệm hai năm ngày cưới của cô và Ben Affleck vào tháng 8 năm 2024 - sau nhiều tháng cả hai bị đồn đoán về việc chia tay. Trước đó, cả hai đã từng đính hôn được hai năm trước khi chia tay vào năm 2004 và tái hợp vào năm 2021.

Lopez cho biết cô đã nghỉ ngơi một thời gian sau khi quay xong bộ phim, và giải thích rằng điều đó đã giúp cô vượt qua những vướng mắc trong cuộc sống.

"Thật buồn cười, bộ phim nói về chủ nghĩa thoát ly. Nó nói về cách điện ảnh và nghệ thuật cứu rỗi chúng ta trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời" - Jennifer chia sẻ - "Việc thực hiện dự án này giống như một giấc mơ thành hiện thực đối với tôi, nó thực sự giúp tôi vượt qua được khoảnh khắc khó khăn trong cuộc sống cá nhân".

Theo nguồn tin từ People, sau khi chia tay Ben Affleck, Jennifer vẫn tiếp tục liên lạc với 3 người con riêng của Ben là Violet Anne (18 tuổi), Seraphina Rose (15 tuổi) và Samuel (12 tuổi). Đây là các con riêng của ngôi sao Batman với vợ cũ Jennifer Garner.

"Jennifer Lopez vẫn đang rất ổn, cô ấy không còn nghĩ về quá khứ nữa" - nguồn tin của People nói - "Cô ấy biết ơn vì những gì mình có. Cô ấy vẫn giữ liên lạc với các con của Ben Affleck và cả gia đình cô ấy đều yêu thương chúng. Cô ấy muốn chúng biết rằng cô ấy vẫn luôn ở đó nếu chúng cần bất kỳ điều gì".