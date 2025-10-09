Những ngày qua, Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý với hành trình tại Miss Grand International 2025, nhưng không phải sự ủng hộ mà là tranh cãi liên tục. Sau ồn ào nói xấu khán giả trong nước và công ty chủ quản thì mới đây, fan sắc đẹp một lần nữa bày tỏ sự thất vọng với đại diện Việt Nam khi cô để lộ hạn chế về ngoại ngữ.

Cụ thể, trong phần thi swimsuit, Yến Nhi nhận được câu hỏi phỏng vấn: "Bạn thích phần thi nào nhất trong cuộc thi?". Lúc này, nàng hậu sinh năm 2k4 tỏ ra tự tin để tương tác nhưng cuối cùng lại đưa ra câu trả lời: "Tôi thích công viên nước. Tôi rất hào hứng khi được có mặt ở đây".

Hoa hậu Yến Nhi trả lời tiếng Anh lạc đề

Ngay lập tức, đoạn phỏng vấn này của Yến Nhi khiến dân mạng tranh cãi không ngớt. Các fan sắc đẹp bày tỏ sự thất vọng trước khả năng ngoại ngữ của Yến Nhi và cho rằng một đại diện nhan sắc Việt ra quốc tế thì với câu hỏi cơ bản cùng những từ vựng đơn giản như trên mà trả lời lạc quẻ là điều khó thông cảm.

Có nhiều người nhận định việc không giỏi tiếng Anh khi thi quốc tế chưa phải là vấn đề để Yến Nhi nhận chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, nguyên nhân là ở đêm chung kết, Yến Nhi có phần thi ứng xử song ngữ cực mượt mà, thế nên việc nàng hậu để lộ hạn chế ngoại ngữ là điều khó hiểu.

Biểu cảm tự tin, vui vẻ nhưng cuối cùng đưa ra câu trả lời lạc quẻ khiến Yến Nhi nhận thêm tranh cãi

Trước đó, trong buổi trò chuyện với chủ tịch cuộc thi, Yến Nhi tự tin giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Sau đó, cô được MC đề nghị chia sẻ nhiều hơn về công việc, học vấn, đam mê, sở thích... Dễ dàng nhận ra Hoa hậu Yến Nhi khá lúng túng, nhiều lần trả lời lạc đề và phải nhờ sự trợ giúp nhắc lại từ MC cũng như các đối thủ.

Đáng chú ý nhất phải kể đến đoạn ông Nawat trực tiếp đặt câu hỏi cho Yến Nhi: "What is your hobby in your country?" (Ở đất nước của mình, bạn có sở thích gì không?) thì nàng hậu ậm ừ, thiếu bình tĩnh, cô liên tục hỏi lại. Thậm chí, Yến Nhi còn không đưa ra được câu trả lời mà chuyển sang nói về cảm xúc khi đến với Thái Lan.

Hoa hậu Yến Nhi gây tranh cãi khi lộ trình tiếng Anh không tốt như được tung hô trước đó

Ở chung kết Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi đã chọn phương án trả lời ứng xử song ngữ. Màn thể hiện mượt mà và xuất sắc giúp cô gái này đăng quang mà ít sự tranh cãi. Theo giám khảo Hà Kiều Anh, Yến Nhi là thí sinh nổi bật nhất bởi sự kết hợp hài hòa giữa nhan sắc và trí tuệ khi có kiến thức, tri thức và phần ứng xử xuất sắc.

"Một hoa hậu không chỉ cần vẻ đẹp mà còn phải thể hiện được khả năng suy nghĩ, cách truyền đạt và sự tự tin trước công chúng. Đặc biệt, người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam đi thi Miss Grand International, vì thế năng lực ngoại ngữ - mà ở đây là tiếng Anh đóng vai trò quan trọng. Yến Nhi đáp ứng được yêu cầu đó", trưởng ban giám khảo khẳng định.

Yến Nhi từng được giám khảo đánh giá cao vì khả năng nói tiếng Anh lưu loát

Về phía Yến Nhi, cô viết tâm thư xin lỗi sau những tranh cãi: Yến Nhi đăng tâm thư xin lỗi ngay khi vẫn đang trong hành trình thi quốc tế. Hoa hậu 21 tuổi cũng thừa nhận, trong những khoảnh khắc vội vã, cô vô tình có những chia sẻ chưa trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng và rất buồn vì điều đó. Người đẹp gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới khán giả vì những chỉ bảo và sự quan tâm dành cho cô suốt thời gian qua.

Tuy vậy, sự ủng hộ của fan nhan sắc dành cho Yến Nhi đang ở mức thấp chưa từng có. Bằng chứng là mới đây, ở phần thi Miss Popular Vote, đại diện Việt Nam vẫn chưa có nổi 1% lượng bình chọn.

Cụ thể, Miss Grand International đã mở cổng bình chọn cho hạng mục Miss Popular Vote. Thí sinh có số lượt vote cao nhất sẽ giành được tấm vé vào thẳng Top 10 trong đêm chung kết. Hằng năm, các đại diện Việt Nam luôn nằm trong top những người đẹp kèn cựa cho vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, trái ngược với mọi năm, kết quả bình chọn cho đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Yến Nhi vẫn đang hiển thị con số 0%. (tính đến tối 8/10). Đây là tình huống chưa từng có với các nàng hậu Việt trong các mùa Miss Grand International nói riêng cũng như trong các cuộc thi hoa hậu quốc tế nói chung. Điều này khiến nhiều netizen cho rằng Yến Nhi chính là nàng hậu đang bị ghét nhất từ trước đến nay.

Lượng bình chọn dành cho Hoa hậu Yến Nhi vẫn ở mức 0%

Khuya ngày 4/10, Hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm chỉ trích khi đoạn livestream của bạn cùng phòng vô tình ghi lại tiếng cô nói chuyện. Trong đó, Yến Nhi bị cho là có nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực, thậm chí văng tục.

Trong cuộc nói chuyện điện thoại với người quen, đại diện Việt Nam cho biết: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm con m* gì cũng bị chửi hết. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là họ lại cắt ra và chửi mình". Sau đó, cô tiếp tục than thở và trách móc: "Bà ấy có đầu tư con m* gì đâu. Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa... Nói chung là em sẽ cố gắng ở vòng phỏng vấn kín, nếu gỡ lại biết đâu họ sẽ quay xe...".

Trên mạng xã hội, loạt lời nói không phù hợp với hình ảnh một đại diện nhan sắc khiến khán giả phản ứng dữ dội. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng trước cách ứng xử của nàng hậu.

Bà Phạm Kim Dung - CEO công ty Sen Vàng sau đó lên tiếng cho biết Hoa hậu Yến Nhi đang rất ân hận và xin được tha thứ. "Bạn cũng quá ân hận rồi, bạn biết bạn sai quá sai nhưng trước những áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bạn bị bộc phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách bạn ạ. Bạn cũng xin được tha thứ".