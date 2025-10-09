3 diễn viên Hoa ngữ đóng vai chị Hằng đêm trăng được yêu thích nhất

Vừa qua, những hình ảnh về Hằng Nga do các người đẹp nổi tiếng hóa thân trong các chương trình nghệ thuật ở Trung Quốc đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Trong đó các diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát, Lâm Chí Linh được khen ngợi vì đã làm toát lên được vẻ đẹp của biểu tượng nhan sắc, sự thuần khiết và niềm hy vọng trong thẩm mỹ phương Đông.

Hằng Nga do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng được chọn là phần hóa thân xuất sắc nhất. (Ảnh: Weibo)

Người đẹp nổi bật nhất trên các nền tảng mạng xã hội sau phần trình diễn đậm chất thơ là Địch Lệ Nhiệt Ba. Tiết mục Thiếu nữ tung hoa trong chương trình Tết Trung thu của đài truyền hình Hồ Nam của cô đã bùng nổ ngay khi lên sóng. Nữ diễn viên xuất hiện trong bộ váy lông ngỗng vàng óng, đội vương miện chim linh được chế tác tinh xảo bằng nhiều kỹ thuật di sản văn hóa phi vật thể như chạm khắc, chấm lông vũ, chạm trổ kim loại - thể hiện chiều sâu văn hóa Trung Hoa. Ánh mắt dịu dàng và phong thái thanh khiết của Nhiệt Ba đã chạm đến trái tim khán giả.

Lâm Chí Linh vẫn giữa được nhan sắc tươi tắn khi đã hơn 50 tuổi. (Ảnh: Weibo)

Trong chương trình nghệ thuật dịp Trung thu của đài truyền hình Bắc Kinh, Lâm Chí Linh đã hát cùng với nghệ sĩ nhạc kịch nổi tiếng người Ý Gian Marco Schiaretti ca khúc kinh điển Moon River. Khoảnh khắc cả hai cùng khiêu vũ dưới ánh trăng được khán giả gọi là "màn biểu diễn Đông - Tây giao hòa đẹp như tranh". Biểu tượng sắc đẹp Đài Loan (Trung Quốc) vẫn khiến khán giả phải say mê bởi thân hình thon thả và nhan sắc không ảnh hưởng bởi thời gian dù đã ở tuổi 51.

Địch Lệ Na Trát là Hằng Nga mang vẻ đẹp trong sáng. (Ảnh: Weibo)

Không hề kém cạnh, mỹ nhân Tân Cương khác là Cổ Lực Na Trát hóa thân thành Tiên nữ Hằng Nga trong chương trình Trung thu đặc biệt của nền tảng mạng xã hội Bilibili với tiết mục Hoa hảo nguyệt viên. Khoác lên mình bộ váy voan trắng muốt, Na Trát dẫn khán giả bước vào không gian tương tác thực tế ảo độc đáo - nơi cô vừa trò chuyện, vừa dẫn dắt khán giả tham quan chợ Trung thu Giang Tây, thưởng thức ẩm thực dân gian của người Khách Gia, và trải nghiệm biểu diễn "Ấm Lửa" - một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc. Nhờ công nghệ quay góc nhìn thứ nhất, khán giả có cảm giác như đang thực sự thưởng thức trà cùng Hằng Nga trong không gian lãng mạn, yên bình , thả đèn hoa đăng, dạo chợ phiên, rồi cùng dự tiệc tại Nguyệt thần cư. Cảnh kết lãng mạn này được cư dân mạng ví như "lạc vào giấc mộng Trung thu".