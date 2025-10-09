Không gì mong manh như tình bạn ở showbiz!

Trong thế giới hào nhoáng của showbiz, nơi ánh đèn flash và những hợp đồng triệu đô thống trị, tình bạn dường như là một thứ xa xỉ, càng khó giữ hơn khi rất nhiều ánh mắt săm soi, rất nhiều yếu tố chi phối. Những mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng chung sở thích, hỗ trợ lẫn nhau, hay thậm chí là sự đồng cảm giữa các ngôi sao, thường nhanh chóng tan vỡ dưới sức ép của danh vọng, tiền bạc và cạnh tranh khốc liệt.

Showbiz Mỹ với những drama đình đám, là minh chứng rõ nét nhất cho sự mong manh ấy. Từ những cuộc "chiến tranh lạnh" kéo dài hàng năm đến những màn công kích công khai trên mạng xã hội, các mối quan hệ bạn bè giữa các nghệ sĩ nổi tiếng thường kết thúc bằng sự phản bội, ghen tị hoặc xung đột lợi ích.

Khi sân khấu là chiến trường

Từng là đôi bạn được fan yêu mến nhất nhì làng nhạc pop Mỹ, Taylor Swift và Katy Perry thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, ủng hộ nhau trên mạng xã hội, và gọi nhau là “chị em”. Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ chỉ vì… một nhóm vũ công. Khi Taylor chuẩn bị cho tour diễn Red Tour, Katy Perry được cho là đã “chiêu dụ” một số vũ công trong đội hình của Taylor sang làm việc cho mình. Với một nghệ sĩ cầu toàn và có phần nhạy cảm như Taylor, đó chẳng khác nào một cú đâm sau lưng. Kết quả là ca khúc Bad Blood ra đời – bài hát đậm mùi trả đũa, mô tả sự phản bội giữa những người từng thân thiết.

Công chúng ngay lập tức nhận ra nhân vật trong bài hát chính là Katy Perry. Mối quan hệ hai người rơi xuống vực sâu: họ né tránh nhau tại lễ trao giải, tránh nhắc đến tên nhau, và người hâm mộ hai bên lao vào cuộc chiến “Taylor Team” – “Katy Team” đầy khốc liệt. Katy Perry đáp trả bằng ca khúc Swish Swish năm 2017, được cho là nhắm đến Swift, với lời lẽ đầy mỉa mai về nghiệp chướng.

"Chị chị em em" cạch mặt nhau vì 1 nhóm vũ công

Phải đến năm 2019, sau gần 5 năm “chiến tranh lạnh”, Katy Perry bất ngờ gửi chiếc bánh tự tay làm cùng lá thư xin lỗi, và Taylor Swift đã dang tay làm hòa. Cả hai cùng xuất hiện trong MV You Need to Calm Down, ôm nhau giữa rừng hamburger và khoai tây chiên – một hình ảnh biểu tượng cho sự tha thứ. Nhưng công chúng thì không dễ quên. Bởi một khi tình bạn đã bị biến thành “drama” toàn cầu, nó không còn thuần khiết như ngày đầu. Tình bạn showbiz có thể hàn gắn, nhưng khó lòng lành lặn.

Họ làm hòa sau 5 năm lạnh nhạt

Taylor Swift với vợ chồng Kim Kardashian và Kanye West: Cuộc chiến từ sân khấu đến mạng xã hội

Một drama khác liên quan đến Taylor Swift là cuộc đối đầu kéo dài với Kanye West và vợ Kim Kardashian. Bắt đầu từ năm 2009 tại MTV Video Music Awards, khi Kanye West giật micro từ tay Swift trong lúc cô nhận giải, tuyên bố rằng Beyoncé mới xứng đáng. Khoảnh khắc đó trở thành vết thương công khai trong sự nghiệp Taylor – và cũng là khởi đầu cho mối quan hệ “không đội trời chung” suốt 16 năm.

Kanye West lao lên sân khấu giật cúp của Taylor Swift

Nhiều năm sau, tưởng rằng mọi chuyện đã lắng, đôi bên đã làm lành thì Kanye West phát hành ca khúc Famous (2016) với câu rap tục tĩu về Taylor Swift. Khi Taylor Swift phản đối, Kim Kardashian tung đoạn ghi âm “chứng minh” cô từng đồng ý với lời bài hát. Điều này khiến Taylor bị tẩy chay toàn cầu với hashtag #TaylorSwiftIsOverParty. Nữ ca sĩ sau đó mô tả sự việc như "cái chết sự nghiệp", không còn ai tin tưởng mình trong cuộc phỏng vấn với TIME năm 2023.

Phải đến 2020, toàn bộ đoạn ghi âm đầy đủ được rò rỉ, và công chúng phát hiện Kim Kardashian đã cắt ghép. Khi ấy, Taylor Swift được “minh oan”, nhưng tổn thương niềm tin đã quá sâu sắc. Đây không còn là mâu thuẫn cá nhân – mà là cuộc chiến quyền lực truyền thông. Taylor Swift – đại diện cho nghệ sĩ sáng tạo và hình ảnh “công chúa nước Mỹ”; Kim Kardashian – biểu tượng của thế giới thực tế, nơi danh tiếng được xây trên thị phi. Khi hai “vũ trụ” ấy va chạm, tình bạn, nếu từng tồn tại, chỉ có thể tan biến trong khói bụi danh vọng.

Mối thâm thù càng thêm ồn ào khi Kim Kardashian vào cuộc

Cardi B và Nicki Minaj: Từ cạnh tranh đến bạo lực

Trong làng rap nữ Mỹ, cuộc đối đầu giữa Cardi B và Nicki Minaj là ví dụ điển hình cho sự ghen tị và tranh chấp vị thế. Bắt đầu từ năm 2017, khi Cardi B bùng nổ với Bodak Yellow, Nicki Minaj – nữ hoàng rap lúc bấy giờ – bắt đầu cảm thấy bị đe dọa. Họ từng hợp tác trước đó, nhưng drama nổ ra khi Cardi B cáo buộc Nicki Minaj "cản trở" sự nghiệp của cô bằng cách từ chối hợp tác với các nghệ sĩ khác.

Đỉnh điểm là vụ đánh nhau tại New York Fashion Week năm 2018, khi Cardi B ném giày vào Nicki Minaj, dẫn đến chấn thương. Sự kiện ấy trở thành biểu tượng của sự sụp đổ tình bạn nữ giới trong showbiz, nơi phụ nữ bị buộc phải cạnh tranh thay vì hợp tác, nơi truyền thông thích nhìn họ “đấu đá” hơn là “đoàn kết”. Tình bạn giữa hai người có thể chưa từng thực sự tồn tại, nhưng vụ việc ấy cho thấy: ở showbiz, đôi khi ghen tỵ được nuôi dưỡng bởi cả một hệ thống. Cho đến nay, bộ đôi này vẫn không ngừng công kích nhau trên mạng.

Nicki Minaj - Cardi B thậm chí còn dùng bạo lực để "xử nhau"

Selena Gomez và Miley Cyrus: Từ bạn bè đến tình địch

Selena Gomez và Miley Cyrus từng là 2 "công chúa Disney" kiêm biểu tượng của thế hệ trẻ. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ thập niên 2000, khi cả hai cùng xuất hiện trong các chương trình như Hannah Montana và Wizards of Waverly Place. Tuy nhiên, drama nổ ra năm 2008 vì tranh chấp tình cảm: Cả hai đều hẹn hò với Nick Jonas, dẫn đến ghen tị và "chiến tranh lạnh". Selena Gomez từng tiết lộ họ không chia sẻ cảnh quay chung trong một tập crossover Disney vì "drama tuổi teen".

2 công chúa Disney cạch mặt nhau vì Nick Jonas

Theo thời gian, những bồng bột tuổi trẻ đã dần xẹp xuống. Khi nhà thiết kế Stefano Gabbana chê bai Selena Gomez béo và xấu xí, Miley Cyrus đã lên tiếng bênh vực cô bạn cũ. Cô lên án nhà thiết kế, khen ngợi Selena Gomez rất đẹp. Điều này đã làm không ít người hâm mộ bất ngờ và hy vọng hai cô gái có thể làm hòa với nhau. Đến Oscar 2025, cặp bạn thân 1 thời chụp ảnh thân thiết bên nhau, làm ấm lòng người hâm mộ.

Họ không còn giận nhau sau hơn 1 thập kỷ

Paris Hilton và Kim Kardashian: Trợ lý vượt mặt cả cô chủ

Paris Hilton từng là "người dẫn dắt" cho Kim Kardashian vào thế giới showbiz những năm 2000. Kim Kardashian làm trợ lý cho Paris Hilton, sắp xếp tủ quần áo và xuất hiện trong The Simple Life. Tuy nhiên, khi Kim Kardashian nổi lên nhờ "phim nóng" năm 2007 và show Keeping Up with the Kardashians, mối quan hệ tan vỡ.

Kim Kardashian thời còn làm trợ lý cho Paris Hilton

Paris Hilton được cho là cảm thấy ghen tị vì cô trợ lý cũ ngày nào giờ đây đã "vượt mặt" mình, dẫn đến những bình luận mỉa mai. Nữ hoàng rắc rối còn được cho là cảm thấy bị phản bội vì Kim Kardashian tận dụng mối quan hệ để xây dựng đế chế riêng. Đến năm 2016, họ hòa giải tại tiệc Giáng sinh của Kardashian, và nay thường xuất hiện cùng nhau. Nhưng drama này nhắc nhở rằng, trong showbiz, tình bạn thường chỉ là công cụ cho sự thăng tiến.

Giờ đây, địa vị của họ có vẻ đã ngang hàng hơn

Có tình bạn thật trong showbiz không?

Câu hỏi này tưởng chừng bi quan, nhưng câu trả lời lại không hoàn toàn tuyệt vọng. Vẫn có những tình bạn hiếm hoi vượt qua cám dỗ và thị phi – như Selena Gomez và Taylor Swift, hai nghệ sĩ đã đồng hành suốt hơn 15 năm, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và luôn công khai bảo vệ nhau. Hay tình bạn bền bỉ giữa Jennifer Aniston và Courteney Cox – cặp “bạn thân thật sự” bước ra từ sitcom Friends huyền thoại.

Tuy vậy, đó chỉ là những ngoại lệ ít ỏi trong một thế giới nơi danh tiếng luôn có giá, và lòng chân thành thường không có lợi nhuận. Showbiz là một vũ trụ song song: lộng lẫy, nhưng đầy cô đơn. Đó là nơi mỗi người đều phải bảo vệ hình ảnh của mình, nơi một cái nhìn lệch, một lời nói thiếu kiểm soát cũng có thể khiến họ mất hàng triệu đô la và hàng triệu người hâm mộ.

Trong thế giới đó, tình bạn trở thành món hàng xa xỉ, đắt đỏ hơn cả kim cương, vì nó đòi hỏi thứ mà danh tiếng không thể mua: lòng tin và sự chân thành. “Không gì mong manh như tình bạn ở showbiz” – câu nói ấy không chỉ là lời than, mà là sự thật trần trụi của một thế giới nơi hào quang có thể che mờ cả nhân tính. Nhưng chính vì thế, những tình bạn thật nếu có thì lại càng đáng quý. Bởi giữa biển giả tạo, một giọt chân thành cũng đủ khiến người ta tin rằng showbiz vẫn còn chỗ cho con người thật.