V (BTS) tiếp tục được bình chọn là “Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới”

Ảnh: Big Hit Music

Theo khảo sát do Tạp chí Nubia (Anh quốc) thực hiện, V nhận được hơn 10,7 triệu phiếu bầu từ người hâm mộ ở 170 quốc gia. Cuộc khảo sát năm nay kéo dài 6 tháng, thu hút hơn 30 triệu lượt bình chọn.

Trong thông cáo chính thức, Tạp chí Nubia nhấn mạnh: "Không chỉ có ngoại hình, V liên tục chinh phục khán giả bằng âm nhạc, diễn xuất và sự đa dạng trong nghệ thuật. Sức hút của anh ấy vượt xa vẻ ngoài". Chính sự kết hợp giữa ngoại hình ấn tượng, tài năng nghệ thuật, sức hút sân khấu và tình cảm từ cộng đồng người hâm mộ đã giúp nam ca sĩ duy trì vị trí hàng đầu.

Sức hút của V không chỉ đến từ ngoại hình mà còn vì tài năng và tầm ảnh hưởng quốc tế (Ành: Big Hit Music)

V đã được trao chứng nhận độc quyền, ghi nhận anh là người chiến thắng tuyệt đối năm 2025. Bên cạnh chiến thắng của V, Top 10 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2025 cũng quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Tiêu Chiến và Trương Triết Hạn của Trung Quốc, nam diễn viên Thái Lan Build Jakapan, trưởng nhóm BTS - RM, cùng những ngôi sao quốc tế như Aaron Pierre và Chris Hemsworth.

Tạp chí Nubia khẳng định quy trình tuyển chọn không chỉ dừng ở yếu tố ngoại hình. Sức hút cá nhân, tầm ảnh hưởng quốc tế và sự tương tác với người hâm mộ cũng là những tiêu chí quan trọng để xác định danh sách cuối cùng.