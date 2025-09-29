Ca sĩ Chu Bin và bà xã Ngọc Trà tổ chức hôn lễ vào tháng 3/2025. Cuối tháng 8 vừa qua, cặp đôi đã hạnh phúc chào đón con gái thứ hai. Nhóc tỳ có tên gọi ở nhà là Ruby. Theo nam ca sĩ sinh năm 1985 chia sẻ, nhóc tỳ thừa hưởng nhiều nét từ bố, rất ngoan ngoãn và đáng yêu.

Mới đây, Chu Bin vừa tổ chức buổi tiệc đầy tháng ấm cúng cho bé Ruby tại một nhà hàng ở TP HCM. Buổi tiệc có sự tham gia của đông đảo bạn bè, nghệ sĩ tới chung vui như diễn viên Thanh Trúc, Châu Khải Phong, Lương Gia Huy, nhạc sĩ Thái Hùng...

Anh viết trên trang cá nhân: "Em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả mọi người, những người thân yêu và bạn bè đã không quản ngại đường xá xa xôi, đến chung vui và dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho con. Mỗi món quà, mỗi lời chúc và đặc biệt là sự hiện diện của mọi người chính là tình cảm quý báu nhất mà gia đình em nhận được. Nhìn con lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự quan tâm của mọi người, vợ chồng em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn".

Ca sĩ Chu Bin và vợ Ngọc Trà tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái thứ 2 tại một nhà hàng

Nhiều nghệ sĩ cũng có mặt để chung vui với cặp đôi như diễn viên Thanh Trúc, Lương Gia Huy, nhạc sĩ Thái Hùng...

Trong đêm tiệc, Chu Bin khoe giọng hát với hai ca khúc anh tự sáng tác dành tặng công chúa nhỏ là Ruby viên ngọc của ba mẹ, Khi ba ôm con. Chu Bin chia sẻ anh mãn nguyện khi tổ ấm có đủ cả trai và gái. Hai con đều kháu khỉnh, đáng yêu.

"Hạnh phúc đến với tôi tuy muộn một chút nhưng lại trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ở tuổi 40, tôi cảm nhận bản thân thực sự chín chắn và trưởng thành để sẵn sàng đón nhận trách nhiệm làm cha. Bé Ruby đến biến cuộc sống của tôi thành một hành trình hạnh phúc hơn bao giờ hết", Chu Bin nói.

Ca sĩ cho biết rất mê con, những hôm không có lịch diễn, anh thích ở nhà, tự tay chăm sóc, bế bồng thiên thần nhỏ. Anh tiết lộ đã mua sẵn hai căn nhà làm tài sản để dành cho 2 con. Dù vậy, Chu Bin vẫn mong lớn lên các con đều tự lập, biết kiếm tiền bằng chính bàn tay và khối óc của mình, không cần nhờ cậy cha mẹ.

Ca sĩ Chu Bin còn sáng tác và thể hiện 2 ca khúc mới dành cho con gái Ruby

Trước khi trở thành ca sĩ, Chu Bin từng là vận động viên đoạt huy chương bạc giải Taekwondo toàn quốc và là huấn luyện viên võ thuật. Nhờ có giọng hát hay, anh được bạn bè động viên tham gia lĩnh vực nghệ thuật. Chu Bin từng trải qua thời gian khó khăn, đi diễn với cát-xê chỉ 20.000 đồng mỗi đêm tại các hội chợ ở miền Bắc.

Năm 2005, Chu Bin bắt đầu Nam tiến. Năm 2007, anh thi Vietnam Idol và vào top 30. Năm 2008, anh đoạt giải Album Vàng. Từ đây nam ca sĩ được nhiều người biết đến và đắt show hơn. Chu Bin đã phát hành nhiều album như: Xuân lộc vàng, Hãy tin anh lần nữa, Em của ngày hôm nay, Anh đã sai, Người dưng, Anh chỉ cần bên em, Hãy xem là giấc mơ, Giả vờthương anh được không...