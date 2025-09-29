Làng giải trí Hoa ngữ có vô số hoa thơm cỏ lạ nhưng chắc chẳng mấy ai dám dùng nhan sắc để làm xằng làm bậy, khấy động cả xứ Cảng như "Hoa hậu đẹp nhất" Lý Gia Hân. Người đẹp này có tình sử cực kỳ phong phú và lắm drama, được giới truyền thông đặt cho danh hiệu "Tiểu tam mạnh nhất lịch sử", khiến giới phu nhân hào môn phải mất ngủ một thời.

Lý Gia Hân.

Với dòng máu lai Trung Quốc và Bồ Đầu Nha, Lý Gia Hân từ nhỏ đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp cực cuốn hút, các đường nét trên gương mặt hoàn hảo như tượng tạc. Năm 14 tuổi, cô trở thành người mẫu quảng cáo để giúp mẹ vơi bớt gánh nặng kinh tế. Năm 1986, Lý Gia Hân (16 tuổi) quen biết và rơi vào lưới tình với tài tử xứ Cảng Nghê Chấn (22 tuổi). Nhờ sự ủng hộ của người tình, Lý Gia Hân quyết định dấn thân vào showbiz qua cuộc thi Hoa hậu Hong Kong.

Năm 18 tuổi, Lý Gia Hân bước lên sân khấu cuộc thi sắc đẹp đình đám nhất xứ Cảng và gây chấn động với nhan sắc "phong thần". Cô giành được ngôi vị quán quân, được dành tặng những danh hiệu danh giá như "Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử", "Hoa hậu của các hoa hậu". Sau khi nổi tiếng, Lý Gia Hân trở thành mục tiêu săn đón của các đại gia hào môn, mối tình giữa cô và tài tử Nghê Chấn cũng đặt dấu chấm hết từ đó.

Lý Gia Hân chia tay với Nghê Chấn sau khi lên ngôi Hoa hậu.

Ngay lúc này, Lý Gia Hân vướng phải vụ lùm xùm chấn động liên quan đến gia đình tỷ phú giàu nhất xứ Cảng Lý Gia Thành. Trang QQ cho biết, năm 1989, doanh nhân Lý Gia Thành và vợ - bà Trang Nguyệt Minh đã cùng tham dự sự kiện, vượt qua đêm giao thừa. Thế nhưng đến ngày hôm sau, vị phu nhân hào môn mới 58 tuổi này bất ngờ qua đời đầy bí ẩn, khiến dân tình bàn tán xôn xao. Có nguồn tin cho biết, đêm đó, ông Lý Gia Thành đã vi phạm lời hứa hẹn với bà xã, đưa Lý Gia Hân về nhà và chỉ 3 tiếng đồng hồ sau đó, vụ việc thương tâm xảy ra.

Mặc dù phía Lý Gia Thành khẳng định bà Trang Nguyệt Minh ra đi là vì lý do sức khỏe nhưng những nghi vấn xoay quanh "3 tiếng đồng hồ định mệnh" vẫn chưa bao giờ lắng xuống. Có người đồn đoán rằng vị phu nhân này bị tức chết hoặc tự tử trong cơn phẫn uất vì bị phản bội. Tuy nhiên, cụ thể thế nào thì chắc chỉ có người trong cuộc mới rõ được.

Lý Gia Hân được tỷ phú số 1 xứ Cảng đưa về nhà và ngay sau đó, chính thất đột ngột qua đời khiến dân tình đoán già đoán non.

Ngay khi dân tình còn đang đoán già đoán non, Lý Gia Hân đã sà vào vòng tay của một vị đại gia khác, đó là tay sát gái trứ danh hơn cô 20 tuổi Lưu Loan Hùng. Được biết, khi đến với Lý Gia Hân, Lưu Loan Hùng đã sớm có gia đình, hơn nữa xung quanh ông chưa bao giờ thiếu những bóng hồng bên cạnh. Dù vậy, Lý Gia Hân vẫn quyết định gia nhập "hậu cung" và trở thành mỹ nhân được Lưu Loan Hùng "sủng ái" nhất.

Không chỉ nhận được những món quà có giá trị về mặt vật chất như xe sang, biệt thự cao cấp, Lý Gia Hân còn được tỷ phú họ Lưu cung phụng hết mực. Có nguồn tin cho biết, vì nàng hậu họ Lý muốn ăn bánh cuốn lúc nửa đêm, Lưu Loan Hùng sẵn sàng đích thân đi mua và leo bộ hơn 20 tầng cầu thang (vì thang máy trục trặc) để đưa tận tay cho nàng.

Lý Gia Hân - Lưu Loan Hùng.

Điều đáng nói là dù mang thân phận "con giáp thứ 13", Lý Gia Hân lại có thái độ cực kỳ kiêu ngạo với bà cả bảo Vịnh Cầm. "Hoa hậu đẹp nhất" thường xuyên gọi điện giữa đêm để khiêu khích chính thất, muốn hất cẳng người vợ tào khang để trở thành phu nhân nhà họ Lưu. Đặc biệt, có lần vợ chồng Lưu Loan Hùng đang cùng nhau dùng bữa thì Lý Gia Hân gọi điện thoại đến, mắng chửi Bảo Vịnh Cầm bằng những lời lẽ thô tục. Điều khiến Bảo Vịnh Cầm tức giận là Lưu Loan Hùng vẫn dung túng cho người tình, chẳng trách móc lấy nửa lời. Quá mệt mỏi, bà quyết định ký ly hôn, giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Đáng nói là trong dàn hậu cung của Lưu Loan Hùng, bà Bảo Vịnh Cầm yêu thương, giúp đỡ Thái Thiếu Phân (bị mẹ bán để trả nợ cờ bạc), khen Quan Chi Lâm là người văn nhã, hiểu chuyện nhưng lại bóc phốt đến cháy mặt Lý Gia Hân trong hồi ký. Sau này, khi Bảo Vịnh Cầm mắc bệnh ung thư, giới truyền thông xứ Cảng cho rằng chính sự khiêu khích của Lý Gia Hân là nguyên nhân quan trọng khiến sức khỏe của chính thất đi xuống.

Lật đổ được bà cả nhưng Lý Gia Hân mãi chưa thể bước vào cửa hào môn vì tay lãng tử tình trường Lưu Loan Hùng vẫn chưa chịu buông bỏ cả rừng hoa thơm cỏ lạ.

Lúc này, Lý Gia Hân lại rơi vào lưới tình với Thiên vương Lê Minh khi cùng hợp tác trong bộ phim Nguyên Chấn Hiệp 1993. Có nguồn tin cho biết tài tử hạng A đã tặng Lý Gia Hân 99 đóa hoa hồng để bày tỏ tình yêu. Thế nhưng, mối tình "phim giả tình thật" cũng chẳng kéo dài được lâu.

"Hoa hậu đẹp nhất" chuyển mục tiêu sang La Triệu Huy – vị đại gia phất lên nhờ đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, năm 1997, khủng hoảng kinh tế ập đến khiến La Triệu Huy phá sản, mắc nợ hàng triệu HKD chỉ sau một đêm, Lý Gia Hân cũng nói lời chia tay và nhanh chóng tìm được tình yêu mới.

Tiếp đó, Lý Gia Hân khiến giới truyền thông tốn bao giấy mực với những mối tình kiều nữ - đại gia. Cô tái hợp với Lưu Loan Hùng, hẹn hò với CEO Đàm Huy, cặp kè với "trùm giải trí" Bàng Duy Nhân khiến ông suýt ruồng bỏ vợ con. Bất chấp việc bị chỉ trích là "bé ba mạnh nhất lịch sử", nàng hậu vẫn khẳng định: "Tình yêu không có lỗi".

Lý Gia Hân chuyên "săn đại gia", khiến giới phu nhân hào môn đứng ngồi không yên.

Năm 2006, Lý Gia Hân nhắm đến mục tiêu là cậu ấm nhà "Thuyền vương" Hứa Tấn Hanh. Mặc dù khi đó, Hứa Tấn Hanh và ái nữ "trùm sòng bạc" Hà Siêu Quỳnh đã sớm nguội lạnh nhưng họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Việc Lý Gia Hân - Hứa Tấn Hanh công khai thể hiện tình yêu trước ống kính truyền thông, chẳng khác nào cú vả thẳng mặt vào gia tộc "trùm sòng bạc".

Thậm chí, tháng 6/2007, Hứa Tấn Hanh còn đưa Lý Gia Hân đi du lịch La Mã và tổ chức lễ cầu hôn lãng mạn. Điều này khiến hình ảnh của người đẹp sinh năm 1970 ngày càng xấu đi trong mắt công chúng. Cô bị chỉ trích là kẻ hám tiền, ham mê danh lợi, sẵn sàng làm "tiểu tam" chỉ để làm dâu nhà hào môn hòng đổi đời.

Lý Gia Hân bị chỉ trích vì công khai cặp kè với người đã có vợ.

Có lẽ đã chán nản với cuộc hôn nhân chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, tháng 7/2007, Hà Siêu Quỳnh đặt bút ký đơn ly hôn, kết thúc mối quan hệ thông gia giữa 2 gia tộc đình đám nhất nhì xứ Cảng lúc bấy giờ. Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân thì vui như cờ mở, khóa môi trước công chúng khoe hạnh phúc.

Thế nhưng, Lý Gia Hân lại chẳng được lòng gia đình nhà trai vì xuất thân không "môn đăng hộ đối", lại từng mang tiếng "tiểu tam", qua lại với nhiều đại gia và diễn viên nổi tiếng từ trước đó. Có nguồn tin cho biết, Lý Gia Hân đã phải tuân thủ hàng loạt những quy tắc khắt khe và cam kết sẽ nối dõi tông đường cho nhà họ Hứa mới được bước vào cửa hào môn. Lúc này, hội phu nhân hào môn mới yên lòng vì "bé ba mạnh nhất lịch sử" đã rửa tay gác kiếm, theo chồng bỏ cuộc chơi.

Sau khi lên xe hoa vào năm 2008, Lý Gia Hân rút khỏi showbiz, bắt đầu tập trung vào việc học tập thêm tiếng Nhật, tiếng Pháp, nấu nướng, vẽ tranh cùng nhiều quy tắc, luật lệ của tầng lớp quý tộc. Mãi khi sinh hạ được quý tử đầu lòng Jayden vào năm 2011, mối quan hệ giữa mỹ nhân họ Lý và bố mẹ chồng mới dịu bớt phần nào.

Thế nhưng, trước khi qua đời, cha chồng cô lại lập di chúc nhằm phân phối khối tài sản 42 tỷ HKD (124.000 tỷ đồng), 1 phần được trích ra để làm từ thiện, 1 phần khác được dùng để lập quỹ ủy thác cho gia tộc. Theo đó, người nhà họ Hứa đều có thể nhận được 1 khoản "sinh hoạt phí" để đảm bảo cho cuộc sống sau này. Điều này đồng nghĩa với việc Lý Gia Hân và chồng không được hưởng 1 đồng nào từ tài sản của người cha chồng mà vẫn phải tiếp tục nhận "tiền trợ cấp" hằng tháng như lúc ông vẫn còn sống. Năm 2024, nàng hậu thậm chí phải bán tài sản riêng là một căn biệt thự cao cấp khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Không ít người cười nhạo Lý Gia Hân cố gắng gả vào nhà giàu nhưng lại "công dã tràng". Dù vậy, nhìn chung, Lý Gia Hân vẫn có cuộc sống an nhàn, dễ chịu và được chồng yêu chiều, nâng niu hết mực.