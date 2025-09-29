Taylor Swift "xếp xó" Selena Gomez ngay sau đám cưới: Đúng là vẫn mê bồ hơn bạn!

Daily Mail đưa tin chỉ vài tiếng sau đám cưới của Selena Gomez và Benny Blanco, Taylor Swift đã vội vã lên máy bay riêng bay về Kansas City. Buổi lễ chính diễn ra vào tối thứ 7 (giờ Mỹ), và chỉ đến 23h30, Taylor Swift đã ra sân bay để về cổ vũ cho Travis Kelce vào trận đấu ngày Chủ nhật.

Lúc đến, Taylor Swift được che chắn kín đáo bằng những chiếc ô đen và di chuyển bằng đoàn 3 xe SUV. Lúc đi, cô cũng đi bằng 3 chiếc xe này và kín đáo lên chiếc chuyên cơ riêng ở sân bay Santa Barbara. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 hoàn toàn không để lộ bất kỳ hình ảnh này trong suốt quá trình dự hôn lễ của bạn thân Selena Gomez.

Lễ cưới chính diễn ra vào tối thứ 7, đến 23h30 Taylor Swift đã ra sân bay để về bên Travis Kelce

Đoàn xe SUV hộ tống cô kín đáo chạy vào sân bay

Sau đó, Taylor Swift lên chuyên cơ để bay về Kansas City

Cô sẽ kịp có mặt tại trận đấu của Travis Kelce vào Chủ nhật

Trước thềm đám cưới, Taylor Swift đã thuê riêng khách sạn Rosewood Miramar với giá khởi điểm là 1.024 đô la (27 triệu đồng)/đêm, nơi có tầm nhìn ngoạn mục ra bãi biển Miramar và Thái Bình Dương. Nữ ca sĩ không ở khách sạn El Encanto mà Selena Gomez chuẩn bị cho các khách mời, do lo ngại vấn đề an ninh.

Trong đám cưới, Taylor Swift giữ đúng lời hứa làm người rải hoa cho Selena Gomez. Tuy nhiên việc giọng ca Lover vội vã rời đi chỉ vài tiếng sau đám cưới bạn thân khiến nhiều người cảm thấy "cấn cấn", cảm thấy Taylor Swift mê bồ hơn bạn. Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng khi đám cưới đã kết thúc, việc khách mời rời đi sớm hay muộn cũng là bình thường.

Việc Taylor Swift vội vã rời đám cưới bạn thân khiến nhiều người cảm thấy "cấn cấn"

Sau bao ngày trông đợi, cuối cùng Selena Gomez và Benny Blanco đã nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè. Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ lồng “S” - “B” và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của Selena Gomez - Benny Blanco.

Theo Page Six, lễ cưới của Selena Gomez bắt đầu vào 3h chiều 27/9 (giờ Mỹ), phải đến phút cuối các khác mời mới biết về địa điểm tổ chức ngày trọng đại và được ekip Selena đưa đến đây. Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối, các khách mời bị cấm rò rỉ ảnh ra ngoài. Được biết, ặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez cũng đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Trong 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, hoa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.