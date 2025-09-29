Bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính đang gây bão ở Trung Quốc lẫn Việt Nam. Bộ phim ngôn tình tổng tài và "tiểu thư phông bạt" này dẫn đầu bảng xếp hạng hot nhất trên các nền tảng xem phim lẫn MXH.

Ngoài nam nữ chính, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc này chính là nhân vật mẹ chồng ghê gớm ngầm Vu Lam - do nữ diễn viên Ôn Tranh Vanh thủ vai. Ôn Tranh Vanh diễn đạt đến mức khiến mọi cô gái vỡ mộng làm dâu hào môn, không dám lấy chồng nhà giàu vì sợ gặp bà mẹ chồng cao tay, liếc 1 cái là át vía tất cả như Vu Lam.

Ôn Tranh Vanh gây sốt trên MXH Việt Nam và Trung Quốc

Ôn Tranh Vanh cũng được khen sang trọng, quý phái, quyền lực hết phần thiên hạ, diễn như không diễn khi từ ánh mắt, dáng người cho đến điệu bộ cử chỉ đều toát khí chất quý bà hào môn đầy tự nhiên.

Nữ diễn viên còn khiến mọi khán giả phải lóa mắt khi đeo trang sức ngọc phỉ thúy hàng thật giá thật đi đóng phim. Được biết, trang sức Ôn Vanh Tranh mang trên người là của thương hiệu Jing Yue Fei Jewelry, có giá trị lên đến 300 triệu NDT (1.100 tỷ đồng). Bản thân Ôn Tranh Vanh cũng vô cùng bá đạo, khiến tổ phục trang phải toát hết mồ hôi khi dùng chiếc túi Hermès hàng real, vốn là đồ tài trợ của nhãn hàng để đựng đồ ăn vặt, chai nước và nhiều thứ linh tinh khác khi quay phim.

Ôn Tranh Vanh sang trọng và khí chất xuất sắc, đúng chuẩn phú bà hào môn

Toàn bộ trang sức ngọc phỉ thúy mà Ôn Tranh Vanh đeo đều là hàng thật, có giá 1.100 tỷ đồng

Không chỉ trên phim, ngoài đời, Ôn Tranh Vanh cũng vô cùng cá tính và có máu liều, khiến Triệu Vy cũng phải sợ. Cô được mệnh danh là "mỹ nhân điên", "người đẹp có gương mặt gái hư" của Cbiz.

Nữ diễn viên sinh ra chỉ để đóng vai ác

Ôn Tranh Vanh sinh năm 1977, trong 1 gia đình có cha mẹ là công chức, điều kiện kinh tế bình thường. Dù vậy, từ nhỏ, Ôn Tranh Vanh đã được cho gia đình cho đi học múa, được giáo sư Vương Đình Phương của Đại học Quý Châu kèm cặp diễn xuất.

Năm 20 tuổi, Ôn Tranh Vanh thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đạt 98 điểm chuyên ngành, đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh. Tuy nhiên, Ôn Tranh Vanh vẫn trượt do điểm văn hóa của cô quá thấp. Sau đó, Ôn Tranh Vanh đã quyết định cạo sạch lông mày để tự nhắc bản thân phải cố gắng học hành. Bằng nỗ lực của mình, cô đã đậu vào Bắc Ảnh, trở thành học trò của Hoàng Lỗi, bạn học của Hải Thanh, Trương Duệ Diên và sư muội của Triệu Vy.

Với tài năng của mình, ngay từ năm nhất đại học, Ôn Tranh Vanh đã vào showbiz đóng phim. Vai diễn đầu tay của cô là trong tác phẩm Câu Chuyện Khoa Biểu diễn. Sau dự án này, Ôn Tranh Vanh đươc kỳ vọng trở thành "Củng Lợi thứ 2". Thế nhưng, cô lại từ chối nhiều kịch bản hấp dẫn để tập trung vào việc học.

Ôn Tranh Vanh được kỳ vọng trở thành "Củng Lợi thứ 2" của showbiz Trung Quốc

Khi ra trường, Ôn Tranh Vanh với vẻ đẹp cá tính của mình đã không thể cạnh tranh nổi với dàn mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp trong sáng, "băng thanh ngọc khiết". Thị hiếu đại chúng lúc bấy giờ là hình tượng “ngọc nữ”. Do quá bế tắc, từng có giai đoạn Ôn Tranh Vanh đóng phim vô tội vạ, không mấy cân nhắc khi chọn kịch bản phim. Do nhiều tác phẩm cô tham gia có cốt truyện và diễn biến kỳ kỳ cực và khó hiểu nên Ôn Tranh Vanh từng bị xếp vào hàng "nữ hoàng phim dở" của Cbiz.

Năm 2005, Ôn Tranh Vanh mạo hiểm chuyển hướng cả sự nghiệp diễn xuất sang con đường hiếm ai dám thử, đó chính là chỉ đóng vai ác nữ trên màn ảnh. Vai diễn Cố Ức La - cô tiểu thư kiêu căng, đố kỵ, vốn là con gái nhà nông nhưng bị tráo đổi thân phận với tiểu thư thật (do Hàn Tuyết đóng), từ đó tranh đoạt bằng mọi thủ đoạn của Ôn Tranh Vanh trong Sai Lầm Cả Đời, giúp cô nổi đình nổi đám. Kể từ đó, hình tượng điên nữ cuồng loạn, ác phụ thâm độc và nham hiểm trên màn ảnh gắn liền với tên tuổi của Ôn Tranh Vanh.

Gương mặt sắc sảo, ánh mắt mạnh mẽ của Ôn Vanh Tranh được nhận xét trời sinh để đóng phản diện, khiến khán giả xem phim mà "vừa nghiến răng căm ghét, vừa không thể dứt ra nổi". Không chỉ vậy, Ôn Tranh Vanh còn khiến Triệu Vy và các minh tinh khác phải "chào thua" khi chẳng ngần ngại uống thuốc gây hại cho bản thân để diễn cảnh nóng bỏng như thật trong phim.

Ôn Tranh Vanh là "ác nữ" có tiếng trên màn ảnh Trung Quốc

Từ chối đại gia để cưới bạn học cấp 3

Thời xuân sắc, bên cạnh Ôn Tranh Vanh không thiếu đại gia, doanh nhân giàu có theo đuổi và hỏi cưới. Tuy nhiên, cô chỉ chung tình với duy nhất bạn học cấp ba, cũng là mối tình đầu của mình. Theo Ôn Vanh Tranh, cả đời cô chỉ muốn gả cho người đàn ông này. 1 số nguồn tin cho biết chồng nữ diễn viên 7X hiện làm giám đốc ngân hàng. Họ bí mật kết hôn sau khi Ôn Tranh Vanh tốt nghiệp đại học.

Năm 2015, cặp đôi đón con trai đầu lòng chào đời. Sau đó, Ôn Tranh Vanh quyết định dừng diễn xuất để tập trung chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm. Mãi đến 5 năm sau, cô mới quay lại showbiz do được chồng động viên. Cũng nhờ vậy mà Ôn Tranh Vanh mới có thể bùng nổ tên tuổi với vai bà mẹ chồng "thở thôi cũng sang" trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Nữ diễn viên có hôn nhân hạnh phúc, kín đáo bên bạn học cấp 3 cũng là mối tình đầu của cô

Nguồn: Sohu, Sina