Tòa án đưa ra phán quyết cho Park Yoochun, ngày tàn sắp đến rồi?

Vào ngày 27/9, Tòa án dân sự cấp cao Seoul số 8-1 (Thẩm phán chủ tọa Kim Tae Ho, Won Ik Seon và Choi Seung Won) đã ra phán quyết có lợi cho Loud Fun Together trong vụ kiện bồi thường thiệt hại chống lại Park Yoochun và công ty quản lý cũ của anh, Re Cielo Co. Kết quả xử án cho thấy Park Yoochun phải bồi thường thiệt hại sau khi tiếp tục các hoạt động giải trí độc lập, vi phạm lệnh của tòa án và hợp đồng độc quyền của anh. Cựu thành viên DBSK và Re Cielo Co. sẽ cùng phải trả cho Loud Fun Together 500 triệu won (9,3 tỷ đồng) cùng với lãi suất tích lũy.

Đội ngũ luật sư của Park Yoochun lập luận rằng hợp đồng độc quyền của anh với công ty Loud Fun Together đã bị chấm dứt, nhưng tòa án đã bác bỏ yêu cầu này. Phán quyết cho thấy nam idol sinh năm 1986 đã tham gia các hoạt động giải trí mà không có sự đồng ý của Loud Fun Together, do đó vi phạm cả hợp đồng độc quyền lẫn lệnh cấm đã được ban hành trước đó. Phán quyết này giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới vào tháng 12/2023 yêu cầu bồi thường tương tự.

Được biết, Loud Fun Together đã giành được quyền quản lý độc quyền Park Yoochun từ công ty quản lý cũ Re Cielo Co. cho đến năm 2024. Tuy nhiên, vào tháng 5/2021, Park Yoochun đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Sau khi công ty quản lý không chấp nhận yêu cầu, cựu thành viên DBSK đã đơn phương tuyên bố hợp đồng vô hiệu và tiếp tục hoạt động thông qua một công ty quản lý khác, được cho là do người quen điều hành.

Vào tháng 8/2021, Loud Fun Together đã đệ đơn xin lệnh cấm Park Yoochun biểu diễn hoặc xuất hiện trong các hoạt động giải trí, và tòa án đã chấp thuận. Tuy nhiên, nam idol này vẫn tiếp tục biểu diễn và tham gia quảng cáo, dẫn đến việc Loud Fun Together phải đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại.

Vốn là 1 tên tuổi bê bối và bị tẩy chay tại Hàn, việc bị yêu cầu bồi thường gần 10 tỷ đồng tiếp tục là đòn giáng mạnh với sự nghiệp của Park Yoochun. Nhưng dường như nam idol này vẫn chẳng mảy may bận tâm khi đăng ảnh dự tiệc sinh nhật vui vẻ cùng chú thích "Tôi đột nhiên cảm thấy sảng khoái".

Park Yoochun là 1 trong những nghệ sĩ tai tiếng nhất lịch sử Kbiz, từ lâu đã khiến công chúng vỡ mộng vì đời tư nhiễu loạn. Hồi năm 2016, 4 người phụ nữ tố nam ca sĩ tấn công tình dục họ. Sau vài tháng ồn ào, Park Yoochun được phán quyết vô tội với cả 4 cáo buộc xâm hại. Tuy nhiên, lùm xùm tấn công tình dục theo cựu thành viên DBSK tới nhiều năm sau đó khi mà 1 người phụ nữ kiên trì kiện nam idol tới cùng. Park Yoochun đâm đơn kiện ngược lại người phụ nữ, tố cô vu khống mình. Cô gái này đã được xử vô tội nhưng quyết không buông tha Park Yoochun, đâm đơn kiện đòi nam ca sĩ xứ Hàn bồi thường 100 triệu won (1,8 tỷ đồng). Theo phán quyết của tòa, Park Yoochun phải bồi thường hơn 50 triệu won (880 triệu đồng) cho người phụ nữ nói trên.

Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ họ Park còn dương tính với ma túy và dính thêm hàng loạt lùm xùm khác từ dụ dỗ fan nữ quan hệ tập thể cho tới trốn thuế. Đáng chú ý, nam diễn viên Missing You còn từng bị quản lý lâu năm bóc phốt gây chấn động cả mạng xã hội. Vị quản lý này cho biết Park Yoochun có tất cả hơn 50 người bạn gái, không chỉ vậy còn sống chung cùng 1 người phụ nữ đã lập gia đình. Sau hàng loạt ồn ào đời tư, nam nghệ sĩ tai tiếng đã bị cấm sóng tại Hàn Quốc.

Vào cuối năm ngoái, Tổng cục Thuế Hàn Quốc đã liệt Park Yoochun vào danh sách những người thường xuyên nợ thuế với số tiền lớn. Nam ca sĩ được cho là đang nợ khoảng 490 triệu won (9,2 tỷ đồng). Giờ đây, khi trở lại sân khấu tại Nhật Bản, những nỗ lực xây dựng lại sự nghiệp của Park Yoochun tiếp tục nhận được cả sự ủng hộ lẫn hoài nghi.

Với những bê bối trong quá khứ vẫn còn ám ảnh, sự chú ý của công chúng vẫn đổ dồn vào chương tiếp theo của anh sẽ diễn ra như thế nào và liệu anh có thể lấy lại niềm tin và sự yêu mến trong dài hạn hay không. Chuỗi scandal liên miên đã biến anh từ nam thần vạn người mê thành "kẻ phản bội", "kẻ nói dối" và "tội đồ" trong mắt công chúng. Đặc biệt hơn, thái độ chối tội đến cùng, lời hứa giải nghệ rồi nuốt lời, và những hành động "bào tiền" fan sau khi ra tù đã khiến Park Yoochun trở thành một trong những trường hợp sa ngã bi kịch và bị tẩy chay mạnh mẽ nhất Kbiz.

Nguồn: Allkpop