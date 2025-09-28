Vào ngày 27/9, mỹ nam Địa Ngục Độc Thân kiêm vũ công nổi tiếng Cha Hyun Seung bất ngờ thông báo mắc bệnh bạch cầu. Thông tin này khiến người hâm mộ và nhiều đồng nghiệp nổi tiếng vô cùng bất ngờ, vì trước đó Cha Hyun Seung nổi tiếng là người khỏe mạnh, có thân hình 6 múi cuồn cuộn, từng tham gia cả show thể chất Physical: 100.

Trên kênh YouTube cá nhân, Cha Hyun Seung đã đăng tải vlog ghi lại hành trình đấu tranh với bệnh tật. Dù anh giữ tinh thần lạc quan, nhưng fan không khỏi xót xa khi mỹ nam đẹp ngời ngời ngày nào trở nên tiều tụy, ốm yếu vì bệnh tật. Anh còn phải tự tay cạo trọc đầu, do rụng quá nhiều tóc trong quá trình hóa trị. Nghiêm trọng hơn, Cha Hyun Seung có khả năng bị vô sinh rất cao nếu hóa trị. Vì vậy, anh phải lưu trữ tinh trùng để làm bố trong tương lai.

Mỹ nam điển trai ngày nào giờ tiều tụy, ốm yếu vì bệnh tật

Cảnh anh tự tay cạo trọc đầu khiến khán giả không khỏi xót xa

Trước đó, anh rụng nhiều tóc vì hóa trị

Anh không thể gặp trực tiếp bố, chỉ có thể gọi điện từ phòng cách ly

Trong video, Cha Hyun Seung khuyên mọi người nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Anh cảm thấy mệt mỏi nên đã đi kiểm tra sức khỏe, nhưng không ngờ bác sĩ khuyên anh đến bệnh viện lớn hơn để làm xét nghiệm máu chuyên sâu. Nam thần Địa Ngục Độc Thân cảm thấy khó hiểu vì anh hầu như không uống rượu, cũng bỏ thuốc lá được 1 thời gian nhưng bệnh tật lại đột ngột xuất hiện.

Bệnh tật đã làm đảo lộn cuộc sống của Cha Hyun Seung. Trước đó, anh năng nổ hoạt động trong làng giải trí, gần đây còn tham gia đóng phim. Anh đã vượt qua vòng casting cuối cùng của nhiều dự án, nhưng buộc phải hủy bỏ tất cả vì căn bệnh bạch cầu quái ác. Nam vũ công âm thầm điều trị 1 thời gian, đến nay mới sẵn lòng chia sẻ cho mọi người.

"Hiện tại, tôi đang trong quá trình điều trị, âm thầm chiến đấu từng ngày. Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng tôi quyết tâm vượt qua. Ước mơ và đam mê của tôi vẫn còn đó, và tôi đang kiên trì, chờ đợi ngày được đứng trên sân khấu và trước ống kính một lần nữa. Gửi đến tất cả những ai đã ủng hộ tôi, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi sẽ vượt qua chuyện này và trở lại mạnh mẽ hơn trước. Hôm nay, tôi vẫn đang cầu nguyện và hy vọng" - Cha Hyun Seung viết trong tâm thư. Anh được nhiều fan ủng hộ, nhiều ngôi sao đình đám của showbiz Hàn như Changmin, Yunho (DBSK), Gyuri (KARA), Tony Hong, Soyou (SISTAR), Taecyeon (2PM), Gabee... cũng bình luận yêu thương, chúc anh mau khỏe lại.

Cha Hyun Seung chia sẻ về bệnh tật với tinh thần lạc quan

Cha Hyun Seung sinh năm 1991, là gương mặt tương đối quen thuộc tại làng giải trí Hàn Quốc. Anh "bỏ túi" nhiều nghề như vũ công, người mẫu, huấn luyện viên thể hình, nhân vật truyền hình thực tế. Từ năm 2017, Cha Hyun Seung nổi lên với tư cách vũ công "ruột" của nữ ca sĩ Sunmi. Anh trình diễn cùng Sunmi trong nhiều ca khúc nổi tiếng như Gashina, Heroine... khiến khán giả phát sốt với ngoại hình điển trai cùng thân hình 6 múi cuồn cuộn.

Cha Hyun Seung là vũ công "ruột" của Sunmi

Độ nổi tiếng của Cha Hyun Seung càng tăng cao khi anh tham gia show hẹn hò đình đám Địa Ngục Độc Thân mùa 1. Anh cũng tham gia các chương trình khác như Be the SMF (Street Man Fighter spin-off), Physical: 100 và xuất hiện trong nhiều nội dung giải trí trên YouTube.

Cha Hyun Seung còn được biết đến qua nhiều show truyền hình như Địa Ngục Độc Thân, Physical: 100

