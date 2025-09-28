Vào ngày 27/9, vũ công nổi tiếng xứ Hàn Cha Hyun Seung bất ngờ đăng tải loạt ảnh đang điều trị trong bệnh viện. Anh cạo trọc đầu, phải nằm liệt giường và ngồi xe lăn nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn lạc quan. Cha Hyun Seung tiết lộ anh bị bệnh bạch cầu (ung thư máu).

Ngôi sao Địa Ngục Độc Thân cũng gửi tâm thư giãi bày đến khán giả: "Đầu tháng 6, cuộc sống của tôi đột ngột dừng lại khi tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Trước đó, tôi đã vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng cho tất cả các dự án mà tôi hằng mơ ước, và đang nỗ lực hướng tới mục tiêu của mình, nhưng chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu đã khiến mọi thứ dừng lại.

Lúc đầu, ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận được, và tôi không thể nói với ai. Mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập nỗi sợ hãi và hoang mang. Giờ đây, theo thời gian, cuối cùng tôi cũng cảm thấy sẵn sàng nói ra sự thật. Hiện tại, tôi đang trong quá trình điều trị, âm thầm chiến đấu từng ngày. Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng tôi quyết tâm vượt qua. Ước mơ và đam mê của tôi vẫn còn đó, và tôi đang kiên trì, chờ đợi ngày được đứng trên sân khấu và trước ống kính một lần nữa. Gửi đến tất cả những ai đã ủng hộ tôi, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi sẽ vượt qua chuyện này và trở lại mạnh mẽ hơn trước. Hôm nay, tôi vẫn đang cầu nguyện và hy vọng".

Cha Hyun Seung thông báo anh mắc bệnh bạch cầu

Anh phải cạo đầu, nhập viện...

... và nằm liệt giường

Thông tin này nhanh chóng gây bão khắp các trang mạng xã hội. Netizen ngỡ ngàng và sững sờ, không thể tin chàng trai 6 múi cường tráng nổi tiếng lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đến vậy. Họ vào trang cá nhân của Cha Hyun Seung, để lại nhiều lời động viên, chúc anh sớm khỏi bệnh. Nhiều ngôi sao đình đám của showbiz Hàn như Changmin, Yunho (DBSK), Gyuri (KARA), Tony Hong, Taecyeon (2PM), Gabee... cũng bình luận yêu thương, cầu mong những điều tốt nhất sẽ đến với Cha Hyun Seung.

Cha Hyun Seung sinh năm 1991, là gương mặt tương đối quen thuộc tại làng giải trí Hàn Quốc. Anh "bỏ túi" nhiều nghề như vũ công, người mẫu, huấn luyện viên thể hình, nhân vật truyền hình thực tế. Từ năm 2017, Cha Hyun Seung nổi lên với tư cách vũ công "ruột" của nữ ca sĩ Sunmi. Anh trình diễn cùng Sunmi trong nhiều ca khúc nổi tiếng như Gashina, Heroine... khiến khán giả phát sốt với ngoại hình điển trai cùng thân hình 6 múi cuồn cuộn.

Cha Hyun Seung là vũ công "ruột" của Sunmi

Độ nổi tiếng của Cha Hyun Seung càng tăng cao khi anh tham gia show hẹn hò đình đám Địa Ngục Độc Thân mùa 1. Anh cũng tham gia các chương trình khác như Be the SMF (Street Man Fighter spin-off), Physical: 100 và xuất hiện trong nhiều nội dung giải trí trên YouTube.

Cha Hyun Seung còn được biết đến qua nhiều show truyền hình như Địa Ngục Độc Thân, Physical: 100

Nguồn: Instagram, Koreaboo