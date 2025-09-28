Đức Phúc trích 1 tỷ đồng làm từ thiện sau Intervision

Sau chiến thắng lịch sử tại Intervision 2025, Đức Phúc không chỉ mang về niềm tự hào cho nhạc Việt mà còn khiến khán giả xúc động khi công bố sẽ dành 1 tỷ đồng trong số tiền thưởng để làm từ thiện trong nước. Quyết định này được nam ca sĩ chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 27/9 tại Hà Nội, như một lời tri ân khán giả đã đồng hành cùng anh suốt chặng đường 10 năm ca hát.

Trước đó, trong chuyến lưu diễn quốc tế, Đức Phúc cũng ghé thăm Quỹ Here & Now tại Moscow và gửi một khoản hỗ trợ đến trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. "Tôi muốn chiến thắng này mang ý nghĩa lớn hơn là một giải thưởng. Âm nhạc cho tôi hào quang, nhưng trái tim mới quyết định mình đi xa đến đâu," anh nói.

Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương giúp Đức Phúc giành ngôi vị quán quân tại Intervision 2025. Ảnh: FBVN

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" giúp Đức Phúc đăng quang được tiết lộ có chi phí lên đến hàng tỉ đồng, với dàn dựng công phu về hiệu ứng, ánh sáng, kết hợp ê-kíp từ nhiều quốc gia. "Ba phút biểu diễn là ba tháng làm việc không ngừng nghỉ. Chúng tôi muốn thế giới biết đến âm nhạc Việt bằng những tiêu chuẩn khắt khe nhất," Đức Phúc chia sẻ.

Bên cạnh đó, những khoảnh khắc đời thường cũng được anh kể lại: "3h sáng tôi gọi điện, mẹ vẫn còn thức," nam ca sĩ nói về sự quan tâm từ gia đình sau màn thi căng thẳng. Trước những ý kiến cho rằng 1 tỷ đồng từ thiện là ít so với giải thưởng, mẹ Đức Phúc – bà Hồng Yến – đã lên tiếng bảo vệ con trai: "Thiện nguyện là việc Phúc làm nhiều năm nay, không phải vì giải thưởng mới làm."

Hành động của Đức Phúc một lần nữa gợi lên câu chuyện về trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ: chiến thắng mang về hào quang, nhưng cách dùng vinh quang đó để lan tỏa giá trị tốt đẹp mới là điều khán giả thực sự trân trọng.