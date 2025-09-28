Cuộc gặp gỡ của diễn viên và nguyên mẫu The Devil Wears Prada

Ảnh: Getty Images

Meryl Streep đã tham dự với tư cách khách mời đặc biệt và ngồi hàng ghế đầu tại buổi trình diễn thời trang Dolce & Gabbana ở Milan, Ý. Bà mặc trang phục sang trọng, quyền lực theo tạo hình nhân vật biểu tượng - tổng biên tập tạp chí Runway Miranda Priestly - trong bộ phim The Devil Wears Prada. Đáng chú ý, ở hậu trường sự kiện, Meryl Streep đã có cuộc gặp gỡ với Anna Wintour - bà trùm của tạp chí Vogue và là nhân vật truyền cảm hứng cho vai diễn.

Meryl Streep gặp gỡ Anna Wintour (Ảnh: Instagram Vogue)

Cùng xuất hiện với Meryl Streep, nam diễn viên Stanley Tucci (đảm nhận vai Giám đốc nghệ thuật Nigel) cũng có mặt ở hàng ghế đầu và đã vào hậu trường để chào đón Anna Wintour. Sự có mặt của hai ngôi sao nổi tiếng tại sự kiện được cho là nhằm kết hợp ghi hình cho phân cảnh trình diễn thời trang đặc biệt sẽ xuất hiện trong phần 2 của bộ phim.

Phần 2 The Devil Wears Prada sẽ tiếp tục kể về tạp chí thời trang Runway nhưng giờ đây sau gần 2 thập kỷ, bối cảnh đã có rất nhiều thay đổi. Cùng với sự suy tàn của báo in thì vị thế của những tờ tạp chí thời trang hàng đầu cũng gặp rất nhiều thách thức. Anne Hathaway trở lại với vai nữ chính Andy, Emily Blunt trong vai Emily. Cả hai vốn là trợ lý của nhân vật Miranda Priestly quyền lực do Mery Streep đảm nhận nhưng giờ đây, địa vị đã có thay đổi đáng kể.

Anna Wintour trong lần chia sẻ công khai về cảm nghĩ đối bộ phim và vai diễn được cho là lấy cảm hứng từ chính bà đã nhận xét rằng, Meryl Streep rất tuyệt vời. Bà trùm cũng thích sự hài hước, thú vị mà bộ phim mang lại.

The Devil Wears Prada 2 sẽ ra rạp vào ngày 1 tháng 5 năm 2026. Trong suốt quá trình thực hiện bộ phim, các thông tin, hình ảnh về phong cách thời trang, tạo hình các nhân vật đã thu hút đông đảo sự chú ý, tạo nên những cơn sốt về thời trang. Trước đó, phần đầu tiên ra mắt năm 2006 đã mang về 327 triệu USD tại phòng vé toàn cầu và nhận được 2 đề cử Oscar: một cho diễn xuất của Meryl Streep và một cho thành tựu thiết kế trang phục của Patricia Field - người rất nổi tiếng cùng với series phim Sex and the City.