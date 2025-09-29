Đây có phải là Phương Ly không vậy?

Mới đây, đoạn clip quay cận cảnh nhan sắc của Phương Ly khiến cư dân mạng xôn xao vì nhiều người phải dụi mắt mới nhận ra. Vốn quen thuộc với hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo, lần xuất hiện này của nữ ca sĩ lại mang đến một diện mạo khác lạ hoàn toàn.

Phương Ly chọn kiểu trang điểm sắc sảo với lớp nền căng bóng, đôi mắt nhấn bằng lens sáng màu. Gương mặt nữ ca sĩ cũng được tạo khối kỹ lưỡng, đôi môi hồng căng mọng giúp vẻ ngoài thêm phần cuốn hút. Không ít cư dân mạng nhận xét, chỉ cần lướt qua thoáng chốc, khó ai có thể nhận ra đây chính là giọng ca Mặt trời của em.

Diện mạo mới đây của Phương Ly gây chú ý

Điểm gây chú ý nhất là màu da nâu khác hẳn tông da trắng trẻo quen thuộc trước đây. Sự thay đổi táo bạo này khiến visual của Phương Ly trở nên cá tính, lai tây hơn, thậm chí được ví như "búp bê sống". Netizen bàn tán rôm rả, người khen nữ ca sĩ biến hóa đa dạng, người lại cho rằng vẻ ngoài này quá khác biệt so với hình ảnh vốn dĩ đã ghi dấu trong lòng khán giả.

Dù gây ra nhiều tranh luận, nhưng không thể phủ nhận rằng màn xuất hiện lần này của Phương Ly đã khiến mạng xã hội rần rần. Bên cạnh đó, nhiều netizen cũng đưa ra các bình luận về việc sự thay đổi nhan sắc gần đây của nữ ca sĩ.

Phương Ly trông khác lạ và cá tính hơn phiên bản thường thấy

Nhan sắc của Phương Ly luôn là đề tài được quan tâm kể từ khi cô bước chân vào showbiz. Nữ ca sĩ mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác biệt: vừa kiêu kì, hiện đại, vừa trẻ trung và phóng khoáng. Từ những ngày đầu, cô gắn liền với vẻ đẹp tự nhiên, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ, được khán giả yêu thích vì sự gần gũi.

Dần dần, visual của Phương Ly ngày càng thăng hạng. Cô thử sức với nhiều kiểu tóc, phong cách thời trang khác nhau, từ nữ tính dịu dàng cho đến cá tính, gợi cảm. Nhưng thời gian gần đây, nữ ca sĩ liên tục vấp phải nghi ngờ đụng chạm "dao kéo".

Theo đó, trong loạt ảnh diện bikini mới đây, Không ít bình luận thẳng thắn đặt nghi vấn: phải chăng Phương Ly vừa "nâng cấp" vòng 1 để có hình thể quyến rũ hơn? Một số người thậm chí còn đặt ảnh cũ và mới của nữ ca sĩ để so sánh, cho rằng sự khác biệt khá rõ rệt.

Vòng 1 ngồn ngộn của Phương Ly khiến netizen đặt nghi vấn cô "dao kéo"

Cư dân mạng soi ảnh khoe body của Phương Ly vào cuối năm 2023 trong lần nữ ca sĩ du lịch tại Phú Quốc

Chưa hết, xuất phát từ đoạn clip quay cận mặt của nữ ca sĩ cách đây không lâu, nhiều người cho rằng phần sống mũi của Phương Ly trông cao một cách kém tự nhiên, nguyên nhân có thể đến từ việc trang điểm.

Một số ý kiến chỉ ra lớp contour bị đánh quá đậm, khiến dáng mũi trở nên cứng và thiếu mềm mại. Ngược lại, cũng có không ít bình luận cho rằng Phương Ly đã từng can thiệp thẩm mỹ, nên việc make up chỉ như một cách che giấu điểm chưa hài hòa.

Về câu chuyện "dao kéo", Phương Ly từng thẳng thắn chia sẻ rằng cô đã có can thiệp nhẹ. Cụ thể, nữ ca sĩ thừa nhận phần đuôi lông mày của mình không phải hoàn toàn tự nhiên.