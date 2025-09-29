Nguyên nhân gì khiến quý tử nhà Trương Bá Chi bị mẹ bắt đi làm dọn vệ sinh

Mới đây, Trương Bá Chi đã gây chú ý khi đăng tải một số hình ảnh của cậu con trai thứ hai Quintus (15 tuổi) lên mạng xã hội. Cũng như anh trai Lucas, Quintus cũng được thừa hưởng gen tốt từ cha mẹ, được khán giả xuýt xoa khen ngợi, xếp vào top đầu danh sách Những "tinh nhị đại" (thế hệ thứ 2 của người nổi tiếng) có ngoại hình xuất sắc nhất Cbiz. Bên cạnh đó, cậu bé còn được đánh giá cao với dáng vẻ khỏe mạnh, năng động, vóc dáng cao ráo.

Ngoài gương mặt "ăn tiền" của cậu hai, netizen còn phải xuýt xoa khen ngợi Trương bá Chi dạy con quá khéo. Có lần, Quintus đòi hỏi, muốn mua những món đồ không thiết yếu, nàng "ngọc nữ" đã cho con trai đi trải nghiệm công việc của người dọn vệ sinh. Nữ diễn viên Tâm Nguyện Của Sao muốn con dùng chính sức lao động của mình đổi lấy thành quả để Quintus biết được "có làm thì mới có ăn". Điều này khiến Trương Bá Chi nhận được vô số lời khen từ công chúng vì cách giáo dục "chuẩn đét".

Trang QQ cho rằng, Trương Bá Chi có cách nuôi dạy con cái rất tốt, một mặt thì kèm cặp, dẫn đường cho các con đi đúng hướng, mặt khác, cô tôn trọng sự phát triển cá tính của con. Nữ diễn viên từng nhấn mạnh rằng: "Cuộc đời của các con, các con có thể đi theo lựa chọn của chính mình".

Có thể thấy được, Trương Bá Chi đã bồi dưỡng ý thức độc lập, biết phân rõ đúng sai cho con từ rất sớm. Người đẹp để con tự quyết định cách sử dụng tiền tiêu vặt cũng như lựa chọn lớp năng khiếu và yêu cầu con phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đồng thời, với phương châm: "Giáo dục con người bằng hành động gương mẫu hơn là tuyên truyền bằng miệng", Trương Bá Chi sẵn sàng đồng hành cùng các con trong quá trình học tập, tìm hiểu, cổ vũ con dũng cảm khám phá những điều mới mẻ.

Nàng "Tinh nữ lang" chia sẻ, ba cậu con trai của cô đang ở 3 giai đoạn tuổi tác khác nhau, 3 tính cách khác nhau nên cách cô bảo ban các con cũng khác nhau: "Nuôi 3 đứa trẻ giống như quản lý 1 công ty vậy, mỗi đứa là một hạng mục riêng. Thế nên dù không phải lần đầu làm mẹ, tôi vẫn rất lo lắng về tình hình của con".

Trương Bá Chi còn được khen ngợi hết lời về cách xử lý mối quan hệ giữa các con với nhau. Ngay khi các con còn nhỏ, cô đã lập ra quy tắc: "Anh em trong nhà không được phép đánh nhau". Khi có tranh chấp xảy ra, Trương Bá Chi không can thiệp hay phán xét mà cổ vũ các con tự giải quyết mâu thuẫn. Nữ diễn viên cho rằng: "Không phải cứ ai lớn hơn là người đó đúng, cũng không có chuyện ai nhỏ hơn thì người đó được nhường. Cuộc đời là của chính các con, phải tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình".

Với nàng "Tinh nữ lang", việc dạy dỗ không chỉ ở những việc "đao to búa lớn", mà còn là sự đồng hành cùng con trong những việc nhỏ bé thường ngày. Cô luôn tự tay lo liệu mọi việc, từ chuyển nhà, chọn trường cho con, đến đưa đón con đi học, nấu nướng, sửa chữa đồ dùng. Như lời của Trương Bá Chi thì: "Làm mẹ là sự nghiệp cả đời của tôi".

Nguồn: QQ