Emma Watson không có cửa làm lành với "mẹ đẻ" Harry Potter: Sống thế nào mà bị cà khịa đến cháy mặt?

Mới đây, những mâu thuẫn năm xưa giữa "Bông hồng đẹp nhất nước Anh" Emma Watson và nhà văn JK Rowling - "mẹ đẻ" của siêu phẩm Harry Potter bất ngờ được thổi bùng lên trên mạng xã hội. Được biết, JK Rowling từng có 1 chia sẻ mang tính tranh cãi và kỳ thị người chuyển giới: "Chỉ phụ nữ mới có kinh nguyệt". Ngay sau đó, Emma Watson đã lên tiếng chống lại tuyên bố của JK Rowling với thái độ cực gắt, chẳng khác nào "cú vả thẳng mặt" với nhà văn này - người nâng đỡ tên tuổi cho Emma khi cô nàng hoá thân thành nhân vật Hermione.

Giờ đây, sau nhiều năm, Emma Watson bất ngờ "bắn" tín hiệu muốn hòa hoãn khi tham gia show truyền hình: "Tôi không tin rằng những trải nghiệm và tình cảm tôi dành cho bà ấy (JK Rowling) sẽ bị xóa bỏ chỉ vì khác biệt quan điểm. Tôi mong những người không đồng tình với quan điểm của tôi vẫn có thể yêu mến tôi. Tôi cũng hi vọng mình có thể tiếp tục yêu mến họ". Nữ diễn viên cho biết, cô luôn mở lòng, sẵn sàng trò chuyện với JK Rowling để giải quyết mâu thuẫn, hàn gắn quan hệ.

Tuy nhiên, có vẻ mong muốn của Emma Watson rất khó trở thành sự thật khi "mẹ đẻ" Harry Potter tỏ thái độ cực gắt, đăng bài viết đầy ẩn ý: "Con cá sấu được cho ăn nhiều năm sẽ không vì bạn ngừng cho nó ăn mà thả bạn rời đi trong yên bình". Netizen cho rằng JK Rowling dùng hình ảnh "cá sấu vô ơn" để cà khịa Emma Watson từng được bà dìu dắt nhưng lại công khai "đâm sau lưng", giờ muốn làm lành cũng chỉ vì lợi ích mà thôi.

JK Rowling dính nghi vấn kỳ thị cộng đồng LGBT+ nhưng sự phản đối gay gắt của Emma Watson cũng khiến cô bị chỉ trích là "ăn cháo đá bát".

Trước đó, JK Rowling từng ám chỉ rằng bà sẽ không tha thứ cho bộ ba diễn viên chính của Harry Potter vì không đồng tình quan điểm của bà. Hơn nữa, nữ nhà văn còn nhấn mạnh rằng việc nhóm Emma công khai phản đối đã khiến bà bị uy hiếp, phải tăng cường an ninh để bảo vệ bản thân và còn bị loại trừ khỏi lễ kỷ niệm tròn 20 năm Harry Potter lên sóng.

Không ít cư dân mạng đã đứng về phía "mẹ đẻ" Harry Potter. Họ cho rằng: "Rowling đã đem lại sự nổi tiếng cho cô ấy, dù có bất đồng quan điểm thì cũng không thể 'đâm sau lưng' ân nhân như vậy. Hai người sẽ không dễ dàng bắt tay làm lành được đâu!".

3 diễn viên chính của bộ phim Harry Potter đều không đồng tình với quan điểm của JK Rowling nhưng Emma Watson là người phản đối gắt nhất.

Trang Baijiahao còn đưa ra "thuyết âm mưu" rằng, Emma Watson muốn xoa dịu quan hệ với JK Rowling để từ đó quay trở lại màn ảnh bạc. Bởi lẽ, dù có quan điểm gây tranh cãi nhưng JK Rowling vẫn đang nắm trong tay bản quyền của bộ truyện cực hot Harry Potter và rất có tiếng nói trong showbiz. Trong khi Emma Watson đã vắng bóng 6 năm trên màn ảnh và vướng phải vô số lùm xùm, dính nhiều phốt đen khó chối cãi.

Từng là "ngọc nữ" vạn người mê, ở tuổi 35 (năm 2025), Emma Watson phải điêu đứng khi liên tiếp vướng vào những cáo buộc về sự giả tạo, khiến công chúng đặt ra câu hỏi về con người thật đằng sau hào quang.

Nữ diễn viên Beauty and the Beast phải hầu tòa với cáo buộc lái xe quá tốc độ. Trước đó, cô từng bị tịch thu xe vì đỗ trái phép bên ngoài 1 quán rượu ở Stratford-upon-Avon (Vương quốc Anh), chắn cửa quán suốt 4 giờ. Ngoài ra, Emma Watson còn bị chỉ trích vì lên tiếng rao giảng bảo vệ môi trường, tuyên truyền lối sống xanh nhưng lại sử dụng các dịch vụ hàng không tư nhân đắt đỏ, gây ra lượng khí thải carbon lớn, mặc đồ của các thương hiệu xa xỉ không rõ ràng về nguồn gốc đạo đức hay môi trường.

Một số ý kiến cho rằng "công chúa Disney" có những hành động không phù hợp với tư cách nhà hoạt động nữ quyền của cô, đặc biệt khi cô đang thúc đẩy chiến dịch bình đẳng giới HeForShe.

Bên cạnh đó, 1 số đạo diễn và đồng nghiệp từng làm việc chung đã ẩn ý hoặc trực tiếp chia sẻ về việc Emma Watson có thái độ làm việc không chuyên nghiệp, khó tính và đòi hỏi quá nhiều. Điều này đi ngược lại với hình ảnh "khiêm tốn" và "thấu hiểu" mà cô thường thể hiện. Một số tin đồn cho rằng Emma có xu hướng lợi dụng các mối quan hệ để phục vụ cho hình ảnh cá nhân hoặc sự nghiệp, sau đó nhanh chóng cắt đứt khi không còn cần thiết. Còn có nghi vấn nữ diễn viên có liên quan đến "ông trùm tình dục" Harvey Weinstein.

Đây mới chỉ là những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa rõ thực hư thế nào. Dù vậy, điều này cũng góp phần làm hình ảnh của Emma Watson xấu đi trong mắt công chúng.

Nguồn: baijiahao