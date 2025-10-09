Danh hài đóng một phim mua được cả miếng đất, U60 sở hữu cơ ngơi bạc tỷ

Với khán giả màn ảnh nhỏ, Tiết Cương là gương mặt quen thuộc. Nam diễn viên sinh năm 1973 bắt đầu được vai khán giả biết đến khi vào vai luật sư Trọng trong bộ phim Hướng nghiệp . Sau này, anh góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Cô nàng bất đắc dĩ, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh.

Ngoài đóng phim, Tiết Cương còn là nghệ sĩ hài được nhiều người yêu thích qua các chương trình như Gala cười, Gặp nhau cuối tuần ... Ngoài ra, anh từng thành lập nhóm hài riêng và có nhiều sản phẩm gây tiếng vang. Anh khởi nghiệp ở sân khấu kịch, sau đó được khán giả biết tới. Chính vì thế, cát-xê của Tiết Cương ở thời kỳ hoàng kim không phải dạng vừa.

Tiết Cương nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách.

Chia sẻ trong talkshow Cho ngày hoàn hảo , Tiết Cương từng tiết lộ có thời điểm phải chạy trên dưới 20 show mỗi tối. "Lúc đó tôi làm việc như bán mạng, một phần vì tiền, một phần vì khán giả. Ngày xưa đồng tiền có giá trị. Khi đóng 'Mùi ngò gai', cát-xê đóng xong phim là tôi có thể mua được cả miếng đất" , anh cho biết.

Khi thời thịnh nhanh chóng qua đi, anh thấy buồn khi hài ngày càng bị thoái trào. Đối với anh, sự tàn lụi của hài kịch có nhiều lý do, nhưng yếu tố quan trọng nhất là sự phát triển của công nghệ đối lập với sân khấu.

Những năm gần đây, Tiết Cương mở kênh Youtube, Tiktok, tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Công việc tay trái này giúp nam diễn viên kiếm thêm thu nhập bên cạnh nghệ thuật.

Về đời tư, Tiết Cương từng khá lận đận trong đường tình duyên. Vì tính cách bay bổng, nên nam diễn viên không hợp để cưới sớm. Phải đến năm 49 tuổi, anh mới tìm được bến đỗ hạnh phúc bên bà xã kém 26 tuổi.

Vợ Tiết Cương sở hữu nhan sắc dịu dàng, phúc hậu, tính cách chân chất và điềm đạm và không hoạt động nghệ thuật. Cô là "fan cứng" của chồng trong suốt hơn 20 năm. Vì tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, nên cả hai quyết định kết hôn. Đám cưới của họ diễn ra âm thầm, sau đó mới được các đồng nghiệp chia sẻ với công chúng.

Tiết Cương và bà xã kém 26 tuổi.

Tuy cách biệt 26 tuổi, nhưng vợ chồng Tiết Cương rất tình cảm, hòa hợp. Hôn nhân hạnh phúc khiến anh cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống riêng tư. Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc bên vợ. Tháng 5/2025, hai vợ chồng nam nghệ sĩ hạnh phúc khi đón con đầu lòng.

Bên cạnh ngôi nhà ở TP.HCM, hai vợ chồng nam diễn viên còn sở hữu cơ ngơi sân vườn ở quê Long An. Trên kênh Youtube cá nhân, nam diễn viên thường chia sẻ những video về cuộc sống miền Tây, trồng cây, tát cá, vui vầy bên vợ và người thân.

Trong một dịp chia sẻ cơ ngơi ở quê với diễn viên Cát Tường, Tiết Cương từng tiết lộ "có người trả 4000 cây vàng để mua lại nhưng vẫn còn đang suy nghĩ".

Lý do anh không bán vì thấy đang có cuộc sống đủ đầy, không thiếu tiền. Khu vườn rộng 2,5ha được phủ đầy cây trái, là nơi sao nam thư giãn, vui thú điền viên. Diễn viên 52 tuổi còn tiết lộ, mỗi tuần anh bỏ ra 5 triệu đồng mua phân bón.

Cơ ngơi ở quê của Tiết Cương.

Tiết Cương kể, từ khi cưới vợ cuộc sống của anh có nhiều thay đổi tích cực, sức khỏe cũng tốt hơn vì được vợ nấu ăn, chăm sóc hàng ngày.

“Tôi thích về quê lắm. Ở quê phong cảnh bình yên. Tuổi già chỉ cần nhẹ nhàng, thư thái như vậy thôi”, anh tâm sự.

Đọc thêm