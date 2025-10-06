Tiểu Bảo Quốc (tên thật là Đỗ Phước Hậu) sinh năm 1962. Nghệ danh Tiểu Bảo Quốc của ông là do soạn giả Đào Việt Anh đặt. Lý do ông được đặt nghệ danh này là vì có gương mặt, nét diễn tương tự NSƯT Bảo Quốc . Nam nghệ sĩ cho rằng nhờ nghệ danh này mà sự nghiệp của ông được khởi sắc.

Miệt mài lao động nghệ thuật nhưng cuộc sống của Tiểu Bảo Quốc cũng trải qua nhiều sóng gió. Thời điểm cải lương xuống dốc, ông từng đi diễn không lương. Thậm chí, ông phải làm thêm nhiều công việc khác như chạy xe ôm, buôn ve chai để có thu nhập chăm lo cho gia đình.

Tiểu Bảo Quốc từng trải qua khoảnh thời gian chật vật lo kinh tế.

Xuất phát điểm là nghệ sĩ cải lương nhưng ông dần lấn sân sang lĩnh vực tấu hài. Với lối diễn xuất tự nhiên, gần gũi, ông từng góp mặt trong nhiều bộ phim trên màn ảnh nhỏ, mới đây nhất là Tử chiến trên không.

Phía sau sân khấu, Tiểu Bảo Quốc còn là người mát tay trong đầu tư bất động sản. Chia sẻ về con đường trở thành “đại gia ngầm”, Tiểu Bảo Quốc kể lại cột mốc năm 2012. Khi ấy, ông tập tành mua đất ở Cần Giuộc (Long An) nhưng bị môi giới gạt, bán với giá gấp đôi thị trường.

Cú sốc ấy khiến ông hụt hẫng, tưởng chừng trắng tay ở tuổi 50. May mắn thay, một người quen giúp ông phân lô và bán lại toàn bộ chỉ trong vòng một tháng. Số tiền thu được, ông gom mua một căn nhà nhỏ 12m2, hai tầng lầu tại quận 8, TP.HCM - nơi ông cùng con trai sinh sống đến nay.

Từ đó, Tiểu Bảo Quốc rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá. Ông tham gia mua bán nhà đất nhiều lần, mỗi lần đều có lời. Hiện ông có 3 căn, trong đó hai căn cho thuê, một căn để không. Ngoài ra, còn hai mảnh đất rộng 4.000m2 và 4.500m2 ở Long An.

Sở hữu tài sản lớn nhưng Tiểu Bảo Quốc vẫn giữ nếp sống giản dị, mộc mạc nhiều năm nay. Ông vẫn "làm bạn" với chiếc xe máy cũ kỹ. Khi đi dự tiệc hay sự kiện, ông vẫn thoải mái đi bằng xe máy, trong khi nhiều đồng nghiệp đi bằng xe hơi sang trọng.

Tiểu Bảo Quốc giữ lối sống giản dị suốt nhiều năm qua.

Sự nghiệp và kinh tế ổn định nhưng điều tiếc nuối của nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc chính là hôn nhân đổ vỡ. Ông từng không ít lần tâm sự rằng làm nghệ sĩ đồng nghĩa với việc chấp nhận hạnh phúc hiếm khi trọn vẹn. Suốt 20 năm qua, ông sống cảnh "gà trống nuôi con", vừa lo kinh tế vừa làm chỗ dựa tinh thần cho con trai.

Ông từng nói không dám nghĩ đến chuyện tìm người bầu bạn vì quen độc lai độc vãng, giờ có gia đình lại thêm gánh nặng.

Ở tuổi 63, Tiểu Bảo Quốc vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh, góp tiếng cười và năng lượng tích cực cho khán giả. Ông quan niệm giá trị con người không nằm ở chuyện mặc đồ mới hay cũ, quan trọng là thấy thoải mái, vừa vặn.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc và con trai.

Con trai là niềm an ủi lớn nhất cuộc đời của nam danh hài. Con trai ông đã trưởng thành, theo nghề thiết kế đồ họa. Hai cha con xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ hầu hết mọi chuyện trong cuộc sống. Đó cũng là niềm an ủi lớn nhất mà Tiểu Bảo Quốc có được sau nhiều thăng trầm.

Ông từng tiết lộ câu nói của con để bản thân luôn cố gắng hết mình với nghề: “Cha nói cha thích câu cá. Thì thôi, mình kiếm cái nhà lá, kế bờ suối bờ sông, cha câu cá, hai cha con mình ở được rồi, lo chi cho cha buồn vậy”.