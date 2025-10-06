NSND Ngọc Giàu - một trong những tượng đài của sân khấu cải lương Việt Nam – sinh năm 1945, nay đã bước sang tuổi 80. Dù tuổi cao sức yếu, bà vẫn miệt mài đứng trên sân khấu và góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh ăn khách, đặc biệt là các bộ phim trăm tỷ của Trấn Thành như Nhà Bà Nữ hay Mai.

Là nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của cải lương miền Nam, NSND Ngọc Giàu được khán giả yêu mến nhờ khả năng hóa thân đa dạng. Từ những vai đào mùi, đào lẳng, đến vai đào mụ, vai giả trai hay thậm chí vai con nít, bà đều thể hiện tinh tế và giàu cảm xúc. Những vai diễn để đời như Thị Lộ trong Rạng Ngọc Côn Sơn, Hoạn Thư trong Truyện Kiều, Cô Bảy Cán Vá trong Đời Cô Lựu… đã khắc sâu tên tuổi NSND Ngọc Giàu trong lòng khán giả.

Trong suốt sự nghiệp, NSND Ngọc Giàu từng hai lần được vinh danh với giải thưởng Thanh Tâm – giải thưởng danh giá nhất của giới cải lương thời bấy giờ. Năm 2012, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, ghi nhận những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà.

NSND Ngọc Giàu là tượng đài sống của nền cải lương nước nhà

Ít ai biết rằng phía sau ánh đèn sân khấu, Ngọc Giàu từng phải trải qua một cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Trong chương trình Sau Ánh Hào Quang, NS Ngọc Giàu kể khi mới 17 tuổi, bà bị gia đình ép kết hôn với một người đàn ông hơn mình đến 32 tuổi - cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu mà để "trả ơn" cho gia đình. Bà kể lại, đám cưới của bà được tổ chức suốt 3 ngày. Trên xe hoa, Ngọc Giàu ngồi thụp xuống gầm vì xấu hổ.

Làm dâu chưa được bao lâu, Ngọc Giàu bị gia đình chồng trả về. Dù được nhà chồng yêu thương hết mực, bà không cho chồng động vào người. Đêm động phòng, Ngọc Giàu bật khóc vì trước đó chỉ quen ngủ cùng cố NSƯT Thanh Nga - đàn chị của bà. Bố mẹ bà phải xin rước con gái về. Hai năm sau, người chồng 51 tuổi sang xin đón bà trở lại.

Cuộc hôn nhân kéo dài nhưng không mang lại hạnh phúc. Dù vậy, Ngọc Giàu vẫn ở lại vì con gái nhỏ - người mà bà xem là niềm an ủi duy nhất. Thế nhưng định mệnh lại một lần nữa nghiệt ngã khi con gái bà qua đời vì ung thư máu.

NSND Ngọc Giàu từng trải qua cuộc hôn nhân 19 năm nhưng không có tình cảm

Cũng trong chương trình này, NSND Ngọc Giàu khiến khán giả rơi nước mắt khi kể lại nỗi đau mất con gái. Giọng run run, nghệ sĩ gạo cội nhớ lại: "Nếu giờ còn sống chắc nó cũng 47, 48 tuổi. Ngọc Hân đang đi thi lớp 7 thì xỉu. Bác sĩ nói bị ung thư máu, rồi một tuần sau là chết".

Khoảnh khắc tiễn con gái ra đi vẫn là vết thương chưa bao giờ lành trong lòng người mẹ. NSND Ngọc Giàu nghẹn ngào kể lại những lời cuối cùng của con: "Hân nói cho Ngọc Giàu nghe, Giàu đừng có buồn. Ngọc Giàu buồn là Hân đi không đành. Hôm nay là ngày mấy rồi Giàu? Hân nói mùng 8 Hân đi. Giàu giữ đem xác Hân về". Quả đúng như thế, người con đầu lòng của nữ nghệ sĩ đã mất đúng ngày mình nói.

Trấn Thành lặng người khi nghe bà kể. NSND Ngọc Giàu tiếp lời, ánh mắt xa xăm kể: "Má cam đoan là người khác nói chứ hông còn là con gái má nữa". Sau cú sốc ấy, nữ nghệ sĩ rơi vào khủng hoảng nặng nề. Suốt 5 tháng trời, bà bỏ hát, mỗi đêm lang thang từ chiều tối đến tận hừng sáng. Sau đó, cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên cũng đứt gánh.

NSND Ngọc Giàu trải qua nhiều biến cố khiến nhiều khán giả chua xót

Sau nhiều năm chịu đựng, NS Ngọc Giàu quyết định bước thêm bước nữa. Khác với cuộc hôn nhân trước, người đàn ông này mang lại cho bà sự thấu hiểu, cảm thông và bình yên. Cả hai gắn bó hơn 40 năm, cùng trải qua những năm tháng vất vả khi sân khấu xuống dốc, vẫn bên nhau giản dị như thuở đầu.

Sau này lấy nhau, cả hai có chung người con gái. Hiện con Ngọc Giàu đã định cư ở Mỹ, bà cùng chồng sống đầm ấm tại TP.HCM. Ở tuổi 80, Ngọc Giàu vẫn thường được chồng đưa rước mỗi lần đi sự kiện, đóng phim... Có thời điểm, con gái bà muốn đón mẹ sang Mỹ sinh sống, nhưng Ngọc Giàu từ chối. Bà nói không thể rời xa sân khấu - nơi gắn bó cả cuộc đời và là lý do giúp bà đứng vững sau mọi biến cố.

NSND Ngọc Giàu và chồng hiện tại

Ở tuổi 80, NS Ngọc Giàu thỉnh thoảng vẫn đi diễn, tham gia phim