Doanh nhân Cường Đô La: “Nóc nhà láo nháo là mình đấm ngay”

Mới đây, doanh nhân Cường Đô La đã khiến cư dân mạng "rần rần" vì màn “cà khịa nhẹ” vợ cực kỳ hóm hỉnh. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ bức ảnh giơ nắm đấm “đầy quyền lực” khi bà xã Đàm Thu Trang đang ngủ say kèm dòng trạng thái: “Nóc nhà láo nháo là mình đấm ngay... Đấy có dám nói gì đâu! Các bác thấy không? Nóc nhà các bác thế nào?! Có dám bật giống mình hem?”.

Cường Đô La đăng ảnh "troll" vợ trong lúc Đàm Thu Trang đang ngủ say

Ngay lập tức, bài đăng khiến cộng đồng mạng bật cười thích thú. Hình ảnh tưởng như “nguy hiểm” ấy lại chỉ là khoảnh khắc trêu đùa vui nhộn của Cường Đô La, người nổi tiếng với tính cách hiền lành, yêu chiều vợ con. Ai cũng hiểu, “nắm đấm” ấy chỉ là biểu tượng cho “quyền lực ảo” của các ông chồng khi vợ... chưa tỉnh giấc mà thôi.

Bên dưới bài đăng, dân mạng và bạn bè của anh thi nhau để lại bình luận hài hước. Bạn thân của Cường Đô La - doanh nhân Minh Nhựa lập tức vào trêu: “Bạn núi uy tín nhất nha, bạn nhựa tin bạn núi chỉ diễn thôi à”. Không hề né tránh, Cường Đô La đáp lại cực nhanh: “Đấy, bác Nhựa dám hông?” , khiến ai đọc cũng phải bật cười.

Màn tương tác của cặp đôi khiến dân mạng thích thú

Một người bạn khác cũng không bỏ lỡ cơ hội “thêm dầu vào lửa”: “Hay quá anh ơi, xe cũng đã mua rồi. Mà chờ tý cô Trang dậy xem báo em bán chiếc nào đây hí hí.” Đến đây, “đại gia phố núi” chỉ dám trả lời: “Không sợ, không sợ.”

Tuy nhiên, “phản ứng chính chủ” mới là phần khiến khán giả cười nghiêng ngả. Đàm Thu Trang - bà xã Cường Đô La nhanh chóng để lại bình luận cực duyên dáng: “Ủa. Từ khi up hình này em liên lạc với chồng em không được cả nhà ơi?”. Câu nói vừa đủ khiến dân mạng hiểu rằng đúng là “nói cho vui thôi, chứ ai dám thật!”

Cường Đô La và Đàm Thu Trang là cặp vợ chồng hạnh phúc của showbiz Việt

Từ lâu, vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang vẫn được xem là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất showbiz Việt. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, tràn ngập tiếng cười, không phô trương hào nhoáng nhưng lại toát lên sự hạnh phúc và gắn bó.

Lần “troll” vợ này của Cường Đô La không chỉ khiến mạng xã hội dậy sóng mà còn cho thấy tính cách dí dỏm, đáng yêu của anh. Đằng sau hình ảnh doanh nhân thành đạt, đam mê siêu xe là một người chồng, người cha đầy tình cảm, biết mang lại niềm vui nhỏ cho gia đình và cả người hâm mộ.