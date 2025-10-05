Trong dòng chảy ấy, nghệ sĩ - những người làm văn hóa - đã và đang đóng vai trò đặc biệt trong việc lan tỏa lòng nhân ái.

Nghĩa cử đẹp

Miền Trung, Tây Bắc, Tây Nguyên - những vùng đất thường xuyên hứng chịu thiên tai - nhiều lần chứng kiến hình ảnh nghệ sĩ lội nước, mang từng thùng mì, áo phao, thuốc men đến tận tay người dân. Trong đợt bão số 10 vừa qua, nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Đức Phúc, Hòa Minzy, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà… đã nhanh chóng quyên góp hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào.

Sau bão số 10, đông đảo nghệ sĩ Việt từ các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang, hoa hậu và MC lại chung tay hỗ trợ miền Trung. Tiêu biểu có Tùng Dương, Đức Phúc, Hòa Minzy, Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Ngọc Trinh, Rhymastic, Hương Giang, Quốc Thiên, Kỳ Duyên, Đỗ Mạnh Cường, Đan Trường và nhóm nghệ sĩ TPHCM do NSND Trịnh Kim Chi đại diện.

Nghệ sĩ hướng về đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tổng số tiền quyên góp lên đến hàng chục tỷ đồng, với nhiều khoản từ vài trăm triệu đến hơn một tỷ đồng. Không chỉ đóng góp tài chính, nhiều nghệ sĩ còn trực tiếp đến vùng lũ. Việt Hương lái xe chở hàng từ TPHCM, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà tổ chức đội tình nguyện khảo sát thực địa, Mỹ Tâm âm thầm trao quà tận tay người dân mà không truyền thông hay livestream.

Nghệ sĩ không đứng ngoài cuộc

Vài năm trước, làn sóng kêu gọi từ thiện của nghệ sĩ từng gặp khủng hoảng niềm tin. Những nghi vấn về sao kê, quản lý tiền quyên góp khiến công chúng hoài nghi. Văn hóa từ thiện - vốn được xây dựng trên nền tảng niềm tin và sự minh bạch - đã bị tổn thương.

Tuy nhiên, chính từ những khủng hoảng đó, nghệ sĩ đã có sự điều chỉnh đáng kể. Việc chuyển hướng sang hình thức quyên góp thông qua các tổ chức nhà nước, công khai số tiền ủng hộ, và minh bạch hóa quá trình cứu trợ đã góp phần khôi phục niềm tin. Đây không chỉ là hành động khôn ngoan về mặt truyền thông, mà còn là biểu hiện của sự trưởng thành trong văn hóa hành xử của người làm nghệ thuật.

Nghệ sĩ cứu trợ ở vùng lũ.

Nghệ sĩ không chỉ là người biểu diễn, mà còn là người kiến tạo giá trị văn hóa. Khi họ hành động vì cộng đồng, họ đang lan tỏa thông điệp nghệ thuật không đứng ngoài nỗi đau của dân tộc. Việc hủy show, hoãn lịch diễn để hướng về đồng bào vùng lũ không đơn thuần là sự hy sinh cá nhân, mà là minh chứng cho tinh thần “nghệ sĩ - công dân”.

Hành động của nghệ sĩ cũng tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Khi một người nổi tiếng chia sẻ thông tin quyên góp, hàng ngàn người hâm mộ sẽ hưởng ứng. Khi họ trực tiếp đi cứu trợ, truyền thông sẽ đưa tin, mạng xã hội sẽ lan truyền. Từ đó, tinh thần tương thân tương ái được khơi dậy mạnh mẽ, vượt qua ranh giới địa lý và tầng lớp xã hội.

Một điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong cách ứng xử của nghệ sĩ với công chúng. Thay vì phản ứng tiêu cực trước nghi vấn, nhiều người đã chọn cách đối thoại, công khai sao kê, giải thích rõ ràng. Họ hiểu rằng niềm tin không đến từ danh tiếng, mà từ hành động cụ thể và sự minh bạch.

Việc chọn gửi tiền vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc cũng là một bước đi thể hiện sự tôn trọng quy trình, luật pháp và tổ chức. Điều đó cho thấy nghệ sĩ không chỉ làm từ thiện bằng cảm xúc, mà còn bằng lý trí và trách nhiệm xã hội. Đây là biểu hiện của một văn hóa từ thiện trưởng thành, có tổ chức và bền vững.

Hành động minh bạch, hiệu quả

Từ thời cha ông, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã ăn sâu vào nếp sống. Nghệ sĩ, với vai trò là người gìn giữ và phát triển văn hóa, đang tiếp nối truyền thống ấy bằng cách hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn. Họ không chỉ mang vật chất đến với người dân, mà còn mang theo niềm tin, hy vọng và sự kết nối.

Từ thiện không chỉ là hành động cứu trợ, mà còn là biểu hiện của lòng nhân ái, của văn hóa sống đẹp. Khi nghệ sĩ hành động, họ đang góp phần định hình chuẩn mực đạo đức xã hội, khơi gợi lòng trắc ẩn và thúc đẩy sự đoàn kết.

Nghệ sĩ không chỉ làm từ thiện bằng cảm xúc, mà còn bằng lý trí và trách nhiệm xã hội.

Từ góc nhìn văn hóa, việc nghệ sĩ quyên góp cho đồng bào chịu thiên tai không chỉ là hành động nhân đạo, mà còn là biểu hiện của sự trưởng thành trong tư duy và ứng xử. Sau những ồn ào, họ đã chọn cách hành động thầm lặng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Chính điều đó đã giúp khôi phục niềm tin, lan tỏa giá trị nhân văn, và khẳng định nghệ thuật không chỉ là ánh đèn sân khấu, mà còn là ánh sáng dẫn đường trong những lúc tối tăm nhất của cuộc sống. Và nghệ sĩ - với trái tim nhân hậu và tinh thần trách nhiệm - chính là những người thắp lên ánh sáng ấy.