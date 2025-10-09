2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm!

Chương trình 2 Ngày 1 Đêm vừa trở lại với mùa 4, tiếp tục hành trình mang tiếng cười và những chuyến đi đầy trải nghiệm đến khán giả. Thế nhưng, bên cạnh sự háo hức, tập 82 mới đây của chương trình lại khiến mạng xã hội dậy sóng vì một tình huống bị cho là quá nguy hiểm, khiến người xem "thót tim" và lo ngại về độ an toàn của các nghệ sĩ.

Cụ thể, trong phần chơi "phá thành", dàn cast gồm Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI và Cris Phan được chia thành các đội, dùng súng bắn ra những viên bi để chạm vào những logo phía sau. Mọi thứ diễn ra khá sôi nổi, cho đến khi Lê Dương Bảo Lâm trong lúc hào hứng thi đấu đã bất ngờ trượt ngã. Những viên gạch cứng rơi thẳng xuống đầu nam diễn viên, khiến các thành viên còn lại vô cùng hoảng hốt.

Lê Dương Bảo Lâm gặp sự cố rơi gạch xuống đầu cực nguy hiểm

Tình huống này không được phát sóng trong tập chính thức mà chỉ xuất hiện trong đoạn video hậu trường do Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ trên fanpage cá nhân. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip lập tức lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Hầu hết khán giả đều bày tỏ sự quan ngại, cho rằng chương trình nên kiểm soát kỹ hơn trong khâu thiết kế thử thách, tránh để nghệ sĩ gặp sự cố nguy hiểm như thế kia. Theo chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm, anh bị rách một đường nhỏ trên đầu và phải băng bó ngay sau đó. May mắn là chấn thương không quá nghiêm trọng, anh vẫn có thể tiếp tục ghi hình.

Những viên gạch rơi trực diện xuống người Lê Dương Bảo Lâm khiến nam diễn viên phải sơ cứu xử lý ngay

Lê Dương Bảo Lâm còn liên tục bị bắn những trái bóng với lực mạnh vào người

Cuối thử thách này, Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện với băng bó ở đầu

Song song với những ý kiến tranh cãi về sự sắp xếp của ekip, nhưng khán giả coi toàn bộ tình huống sẽ nhận ra một phần lỗi trong sự cố này là do các nghệ sĩ. Bởi nếu xem kỹ lại phân đoạn trong show, có thể thấy mô hình gạch này là do các nghệ sĩ tự dựng lên để chơi, chứ không phải do ê-kíp sắp đặt. Ở cùng phần thi, Kiều Minh Tuấn đóng vai trò như Lê Dương Bảo Lâm vẫn đội nón bảo hộ, còn Lê Dương Bảo Lâm lại không. Có lẽ vì quá nhập tâm pha trò, nam diễn viên đã bỏ qua dụng cụ bảo hộ này, dẫn đến tai nạn ngoài ý muốn.

Thực tế, hàng gạch ở phía sau là do dàn cast chứ không phải ekip sắp xếp sẵn

Cách sắp xếp gạch của đội Lê Dương Bảo Lâm khá chông chênh

Sau sự cố trên, Kiều Minh Tuấn được trang bị mũ bảo hộ để tránh va đập mạnh

Dù vậy, sự cố vẫn khiến khán giả đặt câu hỏi về công tác giám sát và bảo đảm an toàn của chương trình. Bởi 2 Ngày 1 Đêm vốn được xem là show thực tế hấp dẫn, thu hút lượng người xem lớn, nên bất kỳ tình huống nhỏ nào cũng dễ trở thành đề tài bàn luận. Sau vụ việc, nhiều khán giả mong ê-kíp sẽ thắt chặt hơn khâu chuẩn bị để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.

Dù vướng tranh cãi, không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của 2 Ngày 1 Đêm trong suốt hơn ba mùa qua. Dàn cast như Trường Giang, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI hay Lê Dương Bảo Lâm đã tạo nên sức hút riêng, vừa gần gũi, vừa chân thật. Không chỉ là show giải trí, 2 Ngày 1 Đêm còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, đưa khán giả đến gần hơn với những vùng đất mới và con người nơi đó.

Thế nhưng, sau khi bước sang mùa 4, chương trình đang chịu nhiều áp lực đổi mới để không bị lặp lại công thức cũ. Trong bối cảnh truyền hình Việt có hàng loạt show thực tế ăn khách như Gia Đình Haha, Anh Trai Say Hi hay Running Man Vietnam, 2 Ngày 1 Đêm buộc phải tạo điểm nhấn để giữ khán giả. 2 Ngày 1 Đêm là chương trình hiếm hoi giữ được sự chân thật, tiếng cười hồn nhiên và tinh thần đồng đội giữa dàn nghệ sĩ. Nhưng cũng như chính hành trình của họ, mỗi chuyến đi đều cần sự cẩn trọng.