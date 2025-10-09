Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm"

Giữa showbiz Việt vốn không thiếu những cặp đôi tin đồn, Bích Phương – Tăng Duy Tân là cái tên mới được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua. Cả hai liên tục khiến khán giả phát sốt bởi những khoảnh khắc tình tứ, ánh nhìn ngọt ngào và loạt tương tác ngập mùi "cẩu lương" ngay trên sân khấu Em Xinh Say Hi. Không chỉ thế, "team qua đường" còn thường xuyên bắt gặp Tăng Duy Tân và Bích Phương xuất hiện cùng nhau tại sân bay hay trong những chuyến du lịch riêng tư. Trong concert Em Xinh Say Hi, Bích Phương - Tăng Duy Tân còn được nhận giải Best OTP (OTP: One True Pairing, cặp đôi đích thực) qua bình chọn của khán giả và sự ủng hộ nhiệt tình của dàn Em Xinh.

Trước những bàn tán ngày càng rộ lên, Bích Phương mới đây đã chính thức lên tiếng khi được hỏi về mối quan hệ với Tăng Duy Tân. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nữ ca sĩ ngại ngùng chia sẻ về giải OTP với Tăng Duy Tân: "Tôi thấy mọi người vui vẻ và làm cho mọi người vui cũng là niềm vui của tôi. Tôi vốn là một người rất hay ngại chứ không phải giấu diếm. Tôi nghĩ là nếu để nói về chuyện tình cảm cá nhân thì tôi sẽ không giấu nhưng cũng không công khai. Ai biết thì cứ biết như vậy, tôi sẽ không phủ nhận nhưng để nói đưa ra một thông điệp chính thức về tình trạng quan hệ thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ không nói dối, ai biết đến đâu thì sẽ biết, nhưng để tự kể thì tôi sẽ không kể".

Bích Phương lên tiếng khi được "đẩy thuyền" với Tăng Duy Tân

Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ đang chọn cách phản hồi thông minh, không phủ nhận cũng không khẳng định, vừa giữ ranh giới riêng tư, vừa không làm fan hụt hẫng. Nhưng nhìn qua phản ứng của Bích Phương cùng 1001 lần khao khát được "chứng minh danh phận" của Tăng Duy Tân, cư dân mạng dường như cũng đã có câu trả lời cho mối quan hệ của cặp đôi này.

Câu trả lời của Bích Phương được khen vì tinh tế và khéo léo

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024. Cả hai bị soi nhiều bằng chứng như dùng đồ đôi, sống chung một nhà. Cặp đôi này hiện đang theo dõi nhau trên mạng xã hội, Tăng Duy Tân gây chú ý khi gia nhập họi "follow chỉ mình em". Khi cùng tham gia chương trình Em xinh say hi, cả hai cũng được Trấn Thành cùng dàn sao trêu đùa và đẩy thuyền nhiệt tình.

Bích Phương và Tăng Duy Tân từng nhận giải Best OTP ở concert

Khi được công bố chiến thắng, Bích Phương khóc nức nở vì... quá ngại

Nhưng sau đó cả hai công khai tạo dáng "đánh dấu chủ quyền" với nhau

Ở một buổi ghi hình, khi Bích Phương bật khóc vì đồng đội bị loại, Tăng Duy Tân nói: "Tôi ám ảnh tiếng khóc này, và tôi cũng yêu tiếng khóc này". Câu nói ngắn ngủi ấy đủ khiến cộng đồng mạng "bùng nổ" vì quá ngọt ngào. Trước đó netizen "đào" lại đoạn clip Tăng Duy Tân lái xe mô tô. Và trùng hợp, trên trang cá nhân của bố Bích Phương, ông cũng từng check-in với chiếc mô tô có kiểu dáng tương tự. Bên dưới bài đăng của bố Bích Phương, khi có người quen hỏi có phải xe của con rể không thì ông trả lời "hỏi khó, bỏ qua". Gần đây, mẹ Bích Phương liên tục "phát tín hiệu" mong chờ con gái sớm được "chốt đơn".

Cách đây không lâu, ca sĩ Tùng Dương gây chú ý khi đăng lại khoảnh khắc tình cảm của Bích Phương và Tăng Duy Tân trong Em Xinh Say Hi kèm lời "đẩy thuyền" lộ liễu: "2 cô cậu này đẹp đôi nhỉ? Ước gì là thật". Không chỉ thế, bên dưới bình luận khi có người nhắc đến chuyện sắp ăn cỗ cưới thì Tùng Dương cũng trả lời đầy úp mở là "mọi sự chỉ như lời đồn".