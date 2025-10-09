Cao Mỹ Kim sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc với khán giả khi từng tham gia các dự án phim như Mùa hè sôi động, Những giấc mơ hồng, Chuyện đời, Mẹ và con trai, Dốc sương mù, Đôi mắt âm dương, Kẻ giấu mặt… Bên cạnh vai trò diễn viên, cô còn gây chú ý khi hoạt động ca hát.

Tuy nhiên không phải ai cũng biết, nghệ thuật chưa bao giờ là đam mê của nữ ca sĩ 9x. Cô từng tâm sự trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo rằng, việc theo đuổi nghệ thuật chỉ là “viết tiếp ước mơ cho mẹ”, đam mê thực sự của cô là đi dạy học và kinh doanh.

Cao Mỹ Kim.

Cao Mỹ Kim nói trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo: "Từ bé, ước mơ của tôi là trở thành cô giáo và kinh doanh. Tôi có nhiều hoài bão lắm. Khi khán giả biết tôi là ca sĩ, diễn viên Cao Mỹ Kim rồi, tôi nói với mẹ là "đến thời điểm này, con đã làm được những gì mẹ muốn rồi, con có thể làm những gì con ước mơ được không?". Mẹ tôi đồng ý.

Tôi làm kinh doanh và đi dạy. Hồi cấp 2, cấp 3, tôi đã đi dạy múa, dạy hát cho các trường cấp 1. Tôi có năng khiếu truyền đạt. Những năm gần đây, tôi dạy MC. Tôi độc lập từ bé nên khi bước ra làm kinh doanh đều tự xoay sở, không muốn gia đình lo lắng. Tính tôi cũng không tâm sự nhiều".

Được sự ủng hộ của mẹ, Cao Mỹ Kim dùng tiền tiết kiệm để mở công ty tổ chức sự kiện. Cô rẽ hướng sang kinh doanh và đạt nhiều thành tựu, trở thành một doanh nhân thành đạt khi sở hữu cửa hàng quần áo thời trang, chủ chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Hàn Quốc tại Việt Nam, chủ phòng trà.

Nhiều năm nay, nữ ca sĩ hoạt động nghệ thuật trong âm thầm. Cô vẫn đi hát nhưng chọn lọc chương trình. Cô không đóng phim mà nhận lời casting diễn viên cho phim nhưng ít khi đăng lên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân của nữ ca sĩ chủ yếu là hình ảnh sinh hoạt thường ngày, công việc kinh doanh và thiện nguyện.

Dù không đóng phim nhưng Cao Mỹ Kim vừa ngồi casting diễn viên cho phim cùng NSND Quốc Anh và NSND Hồng Vân.

Cô chăm chỉ làm thiện nguyện.

Về chuyện tình cảm, Cao Mỹ Kim từng có hơn 2 năm yêu Bùi Anh Tuấn, từ lúc nam ca sĩ chưa nổi tiếng. Cuộc tình này cũng khiến Cao Mỹ Kim chịu nhiều tổn thương vì bị cho là “dựa hơi Bùi Anh Tuấn để nổi tiếng”.

Sau cuộc tình này, Cao Mỹ Kim chán nản mà rút lui dần khỏi showbiz. Cô từng có mối tình với bạn trai kém 1 tuổi nhưng rồi cũng tan vỡ dù hai bên gia đình đã định ngày làm đám hỏi, báo hỉ. Tháng 5/2017, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo hủy hôn khi chỉ còn cách ngày cưới đúng 1 tuần.

Chia sẻ về nguyên nhân, Cao Mỹ Kim nói trên báo Trí Thức Trẻ rằng: “Người đó phạm vào nguyên tắc cấm kỵ của tôi. Tôi không thích nói dối, nhất là điều nói dối đó làm tổn hại đến tình yêu và lòng tự trọng của tôi.

Tôi đã từng bỏ qua một lần rồi nhưng tới lần thứ hai thì tôi không tha thứ được nên mới chia tay. Khi tôi từ hôn, từ ba mẹ đến họ hàng nội ngoại của người ấy đều gọi điện xin lỗi tôi. Ba mẹ người ấy bảo "dù thế nào thì con vẫn là con của nhà này".

Sau cuộc tình này, Cao Mỹ Kim từng thẳng thắn: “Các đại gia ngàn tỷ xung quanh tôi nhiều lắm nhưng tôi không có cảm xúc, không thích”.

Nữ ca sĩ hiện vẫn sống cùng mẹ.

Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn sống độc thân. Cô ở cùng mẹ. Khi được hỏi về lý do chưa chịu kết hôn, nữ ca sĩ 9x không ngần ngại cho biết, bản thân chứng kiến nhiều sự việc, hoàn cảnh của bạn bè xung quanh, sự phản bội, sự chia ly... Vì sợ nên cô co mình lại cho yên lành.

Ở tuổi 34, Cao Mỹ Kim tập trung hoàn toàn cho công việc kinh doanh. Cô thường xuyên làm thiện nguyện. Mới đây, nữ ca sĩ cùng bạn bề tổ chức trung thu và phát 1.000 phần quà cho trẻ em tại hai địa điểm: Thiền viện Trúc Lâm và Tu viện Bát Nhã.