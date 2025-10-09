Tập 10 Sao Nhập Ngũ: 1 chiến sĩ bị Hương Giang tương tác bằng mũ cối

Vừa qua, tập 10 Sao Nhập Ngũ lên sóng và mở đầu là khung cảnh chia tay với ba chiến sĩ Tăng Phúc, Double 2T và Thiên Ân. Tăng Phúc chia sẻ rằng sau mỗi ngày huấn luyện, anh lại thấy vui vì có thêm kỷ niệm và học hỏi nhiều điều, đồng thời bày tỏ mong muốn được quay lại "bằng một cách nào đó". Double2T thì trải lòng về hành trình vượt qua mặc cảm: "Tôi từng tự ti về thể lực và cơ thể mình, nhưng nhờ chương trình tôi đã học được cách yêu thương bản thân hơn".

Thiên Ân cũng không giấu được xúc động khi kể lại hành trình trở lại sau hai năm và cảm thấy "mạnh mẽ hơn nhưng tiếc vì chưa được ở lại lâu hơn". Những lời tâm sự nối nhau, đan xen trong ánh mắt đồng đội, khiến khoảnh khắc chia tay trở thành một dấu lặng đẹp trong hành trình Sao Nhập Ngũ.

Thiên Ân, Tăng Phúc và Double2T nói lời chia tay Sao Nhập Ngũ

Sau màn chia tay xúc động, Sao Nhập Ngũ đón chào 3 thành viên mới, đó là Hương Giang, Xuân Phúc và Trương Nam Thành. Lần thứ 2 quay trở lại với chương trình Sao Nhập Ngũ, cả 3 chiến sĩ đều khá bình tĩnh, tự tin đón nhận các thử thách của chương trình.

Hương Giang chia sẻ: "Đã lâu rồi tôi mới tham gia một chương trình không do mình sản xuất, chỉ có Sao Nhập Ngũ mới khiến tôi quyết định như vậy".

Năm 2018, sau khi trở về từ Sao Nhập Ngũ mùa đầu tiên dành cho nữ chiến sĩ, Hương Giang quyết định dự thi Hoa hậu và giành vương miện Miss International Queen. Cô từng khẳng định chính sự rèn luyện, tinh thần kỷ luật và ý chí đã giúp cô chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp này. Trùng hợp hay, năm nay, Hương Giang lại tiếp tục đăng ký dự thi Miss Universe 2025.

Hương Giang quay lại Sao Nhập Ngũ sau 7 năm

Với kinh nghiệm đã tham gia trước đó, Hương Giang không mất quá nhiều thời gian để bỡ ngỡ. Cô nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống kỷ luật, mang đến những khoảnh khắc vừa nghiêm túc vừa hài hước - đặc biệt là pha "đánh địch bằng mũ cối" khiến đồng đội không nhịn được cười.

Theo đó, trong một tình huống tập luyện, Hương Giang tiếp cận địch trong môi trường có nhiều khói mù mịt. Nàng hậu khiến đồng đội cười đau bụng khi vừa hô khẩu hiệu lầy lội vừa dùng mũ cối để đánh địch. Dù đã thông minh sử dụng những gì có được để làm nhiệm vụ nhưng cách đánh địch của Hương Giang được nhận xét là không hiệu quả, lực sát thương bằng 0.

Hương Giang dùng mũ đánh địch

Hương Giang khiến đồng đội bật cười vì làm nhiệm vụ quá lầy lội

Nếu phần huấn luyện của tiểu đội nữ đòi hỏi sự khéo léo, thao tác nhanh, gọn, dứt khoát, thì hội thao của tiểu đội nam lại là màn so tài bùng nổ của tốc độ, sức mạnh và chiến thuật. Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Tim và PewPew lập tức chứng minh rằng câu nói "chơi vui thôi" chỉ là lời mở đầu đầy ẩn ý. Với những pha bứt tốc mạnh mẽ và chiến thuật phối hợp nhuần nhuyễn, cặp đôi nhanh chóng dồn ép đội của Duy Khánh vào thế bị động. Trên thao trường, khán giả không khỏi bật cười khi Duy Khánh bị Tim khóa chặt, vừa vùng vẫy vừa kêu cứu, trong khi PewPew tận dụng thời cơ liên tiếp chiếm cột.

Với sức mạnh áp đảo và lối chơi thông minh, đội Tim gần như nắm chắc phần thắng ngay từ hiệp đầu. Đội của Duy Khánh dù cố gắng chống trả nhưng cũng đành chấp nhận kết quả 3–5 trong tiếng cười sảng khoái của toàn doanh trại. Kết thúc trận đấu, Tim chỉ khiêm tốn chia sẻ: "Chỉ biết dồn hết sức, tránh chấn thương thôi".

Duy Khánh lép vế trước sức mạnh của Tim

Ở trận đấu kế tiếp, Bình An và Xuân Phúc đối đầu Huỳnh Anh - Nam Thành trong cuộc so tài cân sức. Giữa trận, Bình An bất ngờ bị cát bay vào mắt, nhưng anh vẫn kiên cường thi đấu đến phút cuối. Với chiến thuật "khóa đối thủ - giữ vị trí" hiệu quả, đội Bình An - Xuân Phúc giành chiến thắng 5–3, qua đó giành vé vào trận chung kết gặp Tim - PewPew ở tập tiếp theo.

Tập 10 khép lại và khiến khán giả hóng chờ diễn biến trận chung kết hấp dẫn.