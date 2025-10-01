Dược sĩ Tiến "toang" với Hương Giang!

Thời gian qua, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về drama mới giữa Dược sĩ Tiến và Hương Giang. Nguồn cơn bắt đầu từ một dòng trạng thái đầy ẩn ý của Dược sĩ Tiến đăng tải vào ngày 24/9: "Không làm chung nữa thì quay sang nói xấu bạn mình, vậy là dở rồi!". Dù không chỉ đích danh ai nhưng netizen bất ngờ réo tên Hương Giang liên tục.

Dược sĩ Tiến đăng đàn ẩn ý về mối quan hệ với bạn thân, netizen liền réo tên Hương Giang

Và cho đến mới đây, Dược sĩ Tiến đã có những chia sẻ về lùm xùm, thẳng thắn thừa nhận người mà anh nhắc đến là bạn thân Hương Giang, kèm theo đó là tiết lộ nguyên nhân khiến mối quan hệ của cả hai căng thẳng.

Cụ thể, khi được hỏi thẳng dòng trạng thái bị bạn thân nói xấu có phải đang nhắc đến Hương Giang, thì Dược sĩ Tiến xác nhận với thái độ khá căng thẳng: "Đừng hỏi gì về người đó nữa". Khi được hỏi về việc tham gia The New Mentor - chương trình mà Dược sĩ Tiến và Hương Giang từng làm NSX chung - nam doanh nhân thẳng thắn cho biết:

"The New Mentor từ trước đến giờ vốn dĩ chưa từng là tài sản riêng của bất kỳ một pháp nhân đơn lẻ nào. Cho nên nếu ai dại dột tự mình tổ chức mà không thông qua của tất cả những người đồng sở hữu thì tôi nghĩ đó là dấu hiệu vi phạm pháp lý nghiêm trọng. Những cá nhân hay tổ chức nào tham gia hoặc nghệ sĩ nào nhận lời tham gia thì rất có khả năng đối diện với Dược sĩ Tiến Entertainment để giải quyết tranh chấp pháp lý tại toà. Nếu tôi thua thì đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng là tất cả những nhà đầu tư tương lai muốn làm chung phải hết sức cẩn thận về vấn đề pháp lý để tránh mất trắng như tôi".

Dược sĩ Tiến nói về mâu thuẫn với Hương Giang (Nguồn: Soi mói showbiz)

Phát ngôn của Dược sĩ Tiến khiến cư dân mạng lập tức bùng nổ. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi mối quan hệ giữa anh và Hương Giang vốn được biết đến là vô cùng thân thiết, từng đồng hành trong nhiều dự chương trình lẫn gắn bó ngoài đời, nay lại rạn nứt đến mức sẵn sàng tranh chấp pháp lý.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận réo gọi tên Hương Giang, cho rằng nàng hậu sẽ sớm phải có động thái để làm rõ vụ việc, nhất là khi cô đang cần một profile tốt để chuẩn bị cho hành trình thi Miss Universe. Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ còn bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến tình bạn từng gắn bó mật thiết rơi vào căng thẳng.

Hiện tại, chúng tôi đã liên hệ với cả hai bên, phía Dược sĩ Tiến xác nhận sẽ không chia sẻ thêm ngoài những phát ngôn trong đoạn clip vừa rồi, trong khi Hương Giang vẫn chưa có phản hồi chính thức nào.

Dược sĩ Tiến cho biết bất kỳ ai tổ chức, hoặc nghệ sĩ tham gia The New Mentor rất có khả năng xảy ra tranh chấp pháp lý với công ty Dược sĩ Tiến Entertainment

Dược sĩ Tiến có tên thật là Phạm Minh Hữu Tiến, sinh năm 1989. Trước khi phủ sóng truyền thông với vai trò host, giám khảo hay nhà sản xuất, anh từng theo học ngành Dược tại Đại học Y Dược Cần Thơ. Những năm gần đây, Dược sĩ Tiến và Hương Giang liên tục đồng hành cùng nhau trong vai trò giám khảo, host và đặc biệt là nhà sản xuất cho các chương trình truyền hình nổi bật như The Next Gentleman, The New Mentor hay Miss Universe Vietnam. Cả hai tạo thành bộ đôi Nhà sản xuất gắn liền format chương trình nhiều drama, luôn biết cách khiến khán giả phải tranh cãi và dõi theo.

Về mối quan hệ ngoài đời, Dược sĩ Tiến từng chia sẻ trong một sự kiện: "Tôi cảm thấy may mắn vì có Hương Giang dù lúc gây nhau, cãi thắng cũng không vui mà cãi thua cũng không vui. Mình nói cái gì nó cũng cản, mệt mỏi lắm, khó chịu lắm, muốn làm gì nó cũng bàn ra.

Nhưng khi qua đợt đó rồi, ngồi tĩnh lại thì mới thấy là đúng là nhờ có người bạn này mà mình cũng suy nghĩ được nhiều thứ hơn. Cho nên việc mỏ tôi ngày càng hung dữ là nhờ có Hương Giang. Hồi mới vô showbiz, tôi hiền hơn bây giờ, nhờ chơi với Hương Giang mà mỏ tôi thành như vậy".