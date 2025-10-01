Selena Gomez nghi ám ảnh Justin Bieber đến điên rồ: Lấy chồng rồi vẫn không buông tha?

Đám cưới Selena Gomez - Benny Blanco đã trôi qua nhưng vẫn liên tiếp nổ ra drama. Giọng ca sinh năm 1992 bị cho là ám ảnh tình cũ Justin Bieber khi thuê cùng 1 đơn vị tổ chức đám cưới Revelry Event Designers và chuyên gia tổ chức sự kiện Mindy Weiss, y chang vợ chồng Justin - Hailey.

Đến nay, netizen lại tiếp tục "đào bới" chi tiết cáo buộc Selena Gomez còn bị ám ảnh người cũ. Cụ thể, chiếc váy cưới của cô được cho là "lấy cảm hứng" từ Sofia Richie - tình cũ của Justin Bieber. Đóa hoa cưới của 2 mỹ nhân này cũng có phần na ná nhau. Còn nhớ vào năm 2016, Justin Bieber công khai hẹn hò Sofia Richie, gây ra cuộc khẩu chiến dữ dội với Selena Gomez.

Selena Gomez bị cáo buộc bắt chước váy cưới, hoa cưới...

... của Sofia Richie - tình cũ Justin Bieber

Năm 2016, Justin Bieber công khai khẩu chiến dữ dội với Selena Gomez vì công khai hẹn hò Sofia Richie

Trên mạng xã hội, nhiều người mỉa mai Selena Gomez: "Cô này không thể làm gì khác ngoài việc cứ bắt chước những bạn gái của người yêu cũ", "Selena à, trong lần sau cưới hãy thuê đơn vị khác và mặc váy khác nhé. Sao lại giống Sofia Richie đến vậy chứ", "Tại sao không ai muốn khác biệt cả"... Tuy nhiên, phần đông bênh vực Selena Gomez, cho rằng cáo buộc cô bắt chước Sofia Richie là quá khiên cưỡng. Nữ ca sĩ chọn váy cưới và hoa cưới hợp với bản thân, chứ không bị ám ảnh bởi "bạn gái cũ của người yêu cũ" - mối quan hệ này quá xa cách.

Việc Selena Gomez chọn đơn vị tổ chức đám cưới giống Justin Bieber cũng là chuyện thường tình nếu cô cảm thấy công ty này đáp ứng được các yêu cầu của mình. Revelry Event Designers cũng không phải chỉ tổ chức mỗi đám cưới của Justin Bieber - Hailey Bieber, công ty này còn đứng sau ngày trọng đại của Demi Lovato (5/2025), tiệc sinh nhật của con gái Kylie Jenner và Travis Scott năm 2020, tiệc Roc Nation quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood của Jay-Z vào năm 2019, 2020 và 2023.

Bản thân vợ chồng Justin - Hailey Bieber cũng không hề yên ổn trong những ngày Selena Gomez cưới. Những kẻ thù ghét, fan cuồng của cặp Jelena và cả netizen hóng chuyện qua đường "khủng bố" trang cá nhân của họ, liên tục để lại hình ảnh Selena Gomez cùng nhiều bình luận kém duyên như: "Tình yêu của cuộc đời anh kết hôn rồi kìa", "Chờ xem cô ta sẽ đăng lại ảnh diện váy cưới để hồi tưởng"... Dù chia tay đã lâu và ai cũng có hạnh phúc mới nhưng dường như duyên nợ giữa Justin Bieber - Selena Gomez vẫn chưa dừng lại.

Drama giữa Selena Gomez - Justin và Hailey Bieber dường như không bao giờ kết thúc

Sau bao ngày trông đợi, cuối cùng Selena Gomez và Benny Blanco đã nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè, dàn sao hạng A như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello... Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ lồng “S” - “B” và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của Selena Gomez - Benny Blanco.

Theo Page Six, lễ cưới của Selena Gomez bắt đầu vào 3h chiều 27/9 (giờ Mỹ), phải đến phút cuối các khác mời mới biết về địa điểm tổ chức ngày trọng đại và được ekip Selena đưa đến đây. Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối, các khách mời bị cấm rò rỉ ảnh ra ngoài. Được biết, ặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez cũng đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Trong 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, hoa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.