"Bóc giá" trang sức cưới của Selena Gomez: Lộng lẫy sang chảnh chuẩn công chúa Disney, nghe giá tiền tỷ mà sốc!

Selena Gomez đã kết hôn với Benny Blanco trong diện mạo không thể nào xinh đẹp và quyến rũ hơn. Trong loạt ảnh cưới, cựu công chúa Disney diện váy cưới lộng lẫy, đeo hoa tai bạch kim nạm kim cương của Tiffany & Co. cùng chiếc nhẫn cưới khổng lồ. Chuyên gia trang sức Nilesh Rakholia đã vào cuộc "bóc giá" bộ trang sức sang trọng này.

Ông mờ lời khen ngợi: "Trang sức cưới của Selena Gomez là kiệt tác về sự tinh tế và tiết chế. Mọi sự lựa chọn của cô ấy đều nâng tầm vẻ ngoài, chứ không lấn át chủ nhân". Đôi hoa tai của Selena Gomez đính những viên kim cương chất lượng cao theo hình giọt nước cổ điển, có giá khoảng 100.000 - 150.000 bảng Anh (3,5 - 5,3 tỷ đồng) tùy thuộc vào trọng lượng carat và độ tinh khiết của kim cương.

Cận cảnh đôi hoa tai kim cương tiền tỷ của Selena Gomez

Selena Gomez cũng đeo 2 chiếc nhẫn kim cương, 1 chiếc dáng vĩnh cửu đính đá pavé, chiếc còn lại là nhẫn kim cương mảnh. Chuyên gia Nilesh Rakholia ước tính 2 chiếc nhẫn có giá từ 150.000 - 200.000 bảng Anh (5,3 - 7 tỷ đồng). "Đây là lựa chọn phản ánh phong cách mới của các cô dâu: chuyển từ chiếc nhẫn đơn sang các thiết kể nhiều lớp, có thể thay đổi, mang tính cá nhân hơn và thấm đẫm vẻ thanh lịch hiện đại" - chuyên gia này cho biết.

Ông cũng ước tính chiếc nhẫn đính hôn Benny Blanco dành tặng Selena Gomez có giá khoảng 200.000 bảng Anh (7 tỷ đồng). Chiếc nhẫn này đính kim cương, khảm vàng 18 carat, mang đến mang đến nét hiện đại, rực rỡ cho kiểu dáng truyền thống: "Việc lựa chọn kiểu cắt kim cương marquise cũng giúp Selena Gomez sánh ngang với những người phụ nữ biểu tượng trong lịch sử và văn hóa đại chúng, từ Jackie Kennedy đến Victoria Beckham, Jennifer Lopez, với thiết kế vẫn mang đậm dấu ấn riêng". Như vậy, tổng giá trị trang sức cưới của ngôi sao sinh năm 1992 lên đến 19-20 tỷ đồng.

2 chiếc nhẫn nữ ca sĩ đeo trong hôn lễ có giá từ 150.000 - 200.000 bảng Anh (5,3 - 7 tỷ đồng)

Nhẫn đính hôn kim cương có giá khoảng 7 tỷ đồng

Sau bao ngày trông đợi, cuối cùng Selena Gomez và Benny Blanco đã nói lời thề nguyện ở vườn ươm Sea Crest - 1 điền trang tư nhân rộng 70 mẫu Anh (hơn 28 hecta), trồng nhiều cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara. Cặp đôi đã trao lời thề nguyện dưới sự chứng kiến của 170 người, bao gồm gia đình thân và bạn bè. Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ lồng “S” - “B” và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của Selena Gomez - Benny Blanco.

Theo Page Six, lễ cưới của Selena Gomez bắt đầu vào 3h chiều 27/9 (giờ Mỹ), phải đến phút cuối các khác mời mới biết về địa điểm tổ chức ngày trọng đại và được ekip Selena đưa đến đây. Lực lượng an ninh được huy động tuyệt đối, các khách mời bị cấm rò rỉ ảnh ra ngoài. Được biết, ặp đôi phải chi tới 300.000 USD (7,9 tỷ đồng) để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho khách mời. Các khách mời sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn El Encanto trong suốt thời gian diễn ra đám cưới. Giá phòng cao cấp lên đến 3.500 USD (92 triệu đồng)/đêm.

Sau đó, đích thân cô dâu Selena Gomez cũng đã chia sẻ loạt ảnh, video tình cảm bên chú rể của mình trong ngày trọng đại lên Instagram để người hâm mộ toàn cầu cùng chung vui. Trong khoảnh khắc được Selena đăng tải, cô hạnh phúc ôm, nắm tay, khóa môi Benny đầy tình cảm. Trong 1 vài bức ảnh cận, visual của cô dâu Selena vô cùng xinh đẹp, diện mạo thanh lịch, dịu dàng cuốn hút trong chiếc váy cưới kiểu yếm hở lưng, hoa tiết hoa. Còn chú rể Benny Blanco lại diện suit đen bảnh bao và đầy lịch lãm.