Tân Chỉ Lôi ở ẩn sau khi đoạt giải Liên hoan phim Venice

Với vai chính trong Nhật quái trung thiên, Tân Chỉ Lôi trở thành nữ diễn viên Trung Quốc thứ 3 đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice. Thành công này lập tức đưa cô vào hàng ngũ sao hạng A: mức thù lao từ 6 - 8 triệu Nhân dân tệ/phim năm ngoái nay đã vượt 20 triệu Nhân dân tệ/phim. Cùng với hàng loạt hợp đồng quảng cáo, tài sản ròng của cô tăng gấp 3 lần. Truyền thông Trung Quốc gọi đây là "bước nhảy vọt lịch sử", đưa Tân Chỉ Lôi vào nhóm nghệ sĩ hàng đầu của đại lục.

Không chỉ trên bảng xếp hạng tài sản, vị thế nghề nghiệp của cô cũng được củng cố. Nữ diễn viên sinh năm 1985 vượt lên trên nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, để trở thành gương mặt được săn đón nhất.

Tân Chỉ Lôi và giải thưởng ở Liên hoan phim Venice. (Ảnh: Weibo)

Sau chiến thắng tại Venice, Lương Đình viết một bài dài, thừa nhận "cảm xúc yêu - ghét đan xen" nhưng vẫn bảo vệ học trò cũ. Đáp lại, Tân Chỉ Lôi lần đầu công khai nói lời cảm ơn, gọi Lương Đình là "ân nhân đã đưa tôi vào nghề". Hai bên đã nối lại liên lạc, thậm chí còn dự định hợp tác trong một dự án điện ảnh tương lai.

Điều gây chú ý là sau khi đăng quang, Tân Chỉ Lôi lại chọn… ẩn mình. Nữ diễn viên bày tỏ rằng trong thời gian tới, cô sẽ cẩn trọng hơn khi chọn kịch bản và hạn chế xuất hiện ở các chương trình tạp kỹ. Nữ diễn viên cho rằng việc giữ một phần bí ẩn là cần thiết, bởi các dự án phim truyền hình và điện ảnh mà cô tham gia đều đòi hỏi chiều sâu trong cách thể hiện nhân vật. Thay vì nhận quá nhiều lời mời, cô muốn tập trung vào những vai diễn thật sự có ý nghĩa, đồng thời thừa nhận bản thân đã không còn hứng thú với các chương trình giải trí như trước.

Trong danh sách kế hoạch, Tân Chỉ Lôi đặt mục tiêu hợp tác cùng những đạo diễn tầm cỡ như Lý An, Viên Hòa Bình, thậm chí Steven Spielberg. Song song đó, cô bày tỏ mong muốn đạo diễn một bộ phim từ góc nhìn nữ giới, với nhân vật nữ anh hùng làm trung tâm.

Nữ diễn viên xác định con đường phát triển lâu dài. (Ảnh: Weibo)

Từng bị gia đình phản đối khi bỏ học để theo nghiệp diễn, Tân Chỉ Lôi đến nay chứng minh được bản lĩnh vượt nghịch cảnh. Cô coi giải thưởng từ LHP Venice không phải "đích đến", mà là động lực để tiếp tục rèn luyện, từ thể lực cho đến kỹ năng diễn xuất. Trong tháng tới, khán giả sẽ gặp lại cô trong Ám sát tiểu thuyết gia 2.