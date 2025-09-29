Mới đây, ca sĩ Hana Cẩm Tiên trở nên nổi tiếng khi cover những ca khúc như Vương Vấn, Như Bến Đợi Đò, Ơi Anh Gì Ơi... viral trên các nền tảng mạng xã hội. Đời tư của Hana Cẩm Tiên cũng rất ồn ào, cô nhiều lần bị soi dấu hiệu hôn nhân có vấn đề với ông xã rapper. Dù đã có con chung nhưng vợ chồng Hana Cẩm Tiên chưa tổ chức đám cưới. Đến giữa năm 2024, cả hai lên tiếng xác nhận đã chia tay và đang tiến hành thủ tục theo đúng trình tự Pháp luật.

Vào chiều 29/9, Hana Cẩm Tiên lên tiếng xác nhận cả hai đã nhận quyết định ly hôn từ toà án, lần cuối chia sẻ về câu chuyện hôn nhân ồn ào. Cụ thể, nữ ca sĩ đã đăng văn bản từ toà án giải quyết vụ ly hôn giữa mình và rapper Lê Gia Quân. "Tôi và anh Lê Gia Quân đã ly hôn và có quyết định của tòa án. Tôi xin lỗi vì ồn ào thời gian qua và thời điểm này", Hana Cẩm Tiên cho hay.

Trước những ý kiến cho rằng dùng chuyện đời tư để chiêu trò gây chú ý, Hana Cẩm Tiên phủ nhận: "2 lần trước chúng tôi chỉ ly thân và quay lại nhưng lần này là ly hôn. Tôi đăng lên đây, tôi chấp nhận mọi bình luận, chửi tôi hết hôm nay mọi người cho em cơ hội sống lại. Tôi xin lỗi, tôi dám thề không content, càng không dắt ai. Hãy hiểu cho tôi vì cuối cùng tôi đã nói ra được, lần này có giấy tờ không phải chỉ là những dòng chữ mọi người ạ".

Ca sĩ Hana Cẩm Tiên xác nhận đã ly hôn

Hana Cẩm Tiên sinh năm 2000, ngoài ca sĩ thì cô cũng cũng là hot TikToker với kênh hơn 2,8 triệu người theo dõi. Còn Lê Gia Quân sinh năm 1993, từng là thành viên của G5R Squad. Sau đó, anh tách ra để thành lập 93New-G.

Hồi tháng 3/2024, Cẩm Tiên đăng status thông báo chia tay. Đến tháng 4/2024, cô cho biết lúc đó vì 2 vợ chồng cãi lộn nên có hành động bốc đồng. Hồi tháng 5/2024, Gia Quân xác nhận mình và Hana đã dừng lại được hơn 1 tháng, sau chia tay cả 2 vẫn là bạn bè. Thời điểm đó Gia Quân vướng nghi vấn bỏ "vợ đẹp con xinh" vì người thứ 3. Tuy nhiên cả 3 bên đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ sự việc, khẳng định không có chuyện này.

Nói về lý do tan vỡ, Hana Cẩm Tiên từng chia sẻ: "Tôi và anh Quân đã chính thức dừng lại vào ngày 19/12/2024. Tụi em yêu nhau trong sự yêu thương của mọi người, nên khi kết thúc tránh tình trạng ảnh hưởng những người khác em xin được nói ra cho mọi người biết được sự quyết định này! Em xin cảm ơn tất cả đã ủng hộ cả 2 trong thời gian vừa qua. Tụi em dừng lại vì không hiểu nhau, không cùng tiếng nói chung chứ hoàn toàn không do người thứ 3 hay lý do nào!".