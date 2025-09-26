"Cặp đôi vàng" Han Ga In và Yeon Jung Hoon sẽ ly hôn trong 2 năm tới?

Mới đây, Han Ga In đã đăng tải video gặp gỡ pháp sư Shaman truyền thống Hàn Quốc Lee Geon Joo. Nữ diễn viên tìm đến pháp sư này để dự đoán về tương lai. Mở đầu, Lee Geon Joo vui vẻ tiên đoán rằng nữ diễn viên sẽ có vận may từ năm sau, có nhiều công việc và dự án mới. Tiếp theo, anh nói rằng Han Ga In và chồng Yeon Jung Hoon cũng sẽ có thể chuyển nhà hoặc mua nhà mới.

Thoáng chốc im lặng, pháp sư này dè dặt mở lời: "Tôi sẽ nói thật vậy. Có điềm ly hôn giữa cô và Yeon Jung Hoon. Nếu vượt qua được trong 2 năm tới thì tốt. Nếu 2 người hòa hợp và sống tốt thì có thể đẩy lùi điềm ly hôn và bền chặt hơn nữa". Câu nói này khiến Han Ga In kinh ngạc tột độ, nhân viên trên trường quay cũng ngỡ ngàng.

Han Ga In tìm đến pháp sư...

... và được phán ly hôn trong 2 năm tới khiến cô kinh ngạc

Dù vậy, Lee Geon Joo vẫn dành lời khen cho Yeon Jung Hoon là người ngay thẳng, không dễ gần ban đầu nhưng rất ấm áp và gần gũi khi đã thân. Han Ga In cũng đồng tình với nhận định này, cô nói phải mất rất nhiều thời gian mới có thể trở thành người thân thực sự với chồng. Nhưng khi cô đã bước vào thế giới của anh, họ sẽ gắn bó sâu sắc và lâu dài. Điều này khiến khán giả cảm thấy nhẹ nhõm và đỡ phần lo lắng cho cặp đôi này.

Câu chuyện này nhanh chóng gây bão mạng xã hội xứ Hàn, lọt top những tin tức hot nhất cổng thông tin Naver. Nhiều khán giả tỏ ra lo lắng trước lời tiên tri dành cho "cặp đôi vàng" xứ Hàn. Tuy nhiên cũng có rất nhiều ý kiến không tin vào lời tiên tri này. Đồng thời, khán giả cũng cho rằng Han Ga In đang yên đang lành không nên tìm đến các pháp sư và tâm linh, dễ "thần hồn nát thần tính".

Khán giả không ngừng bàn tán về tương lai của cặp đôi

Han Ga In và Yeon Jung Hoon là một trong những cặp đôi "vàng" của làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng với mối tình lãng mạn bắt đầu từ phim trường và đã kết hôn tròn 20 năm. Họ được ví như "tiên đồng ngọc nữ" nhờ vẻ ngoài điển trai, xinh đẹp và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, kín tiếng.

Câu chuyện tình bắt đầu vào năm 2003, khi cả hai cùng đóng vai chính trong bộ phim truyền hình hàng ngày Yellow Handkerchief (Khăn tay vàng) của đài KBS. Lúc đó, Han Ga In mới 21 tuổi, đang là "ngọc nữ" được yêu mến nhờ nhan sắc trong sáng, trong khi Yeon Jung Hoon, 25 tuổi, là diễn viên mới nổi với vai trò nam chính. Họ vào vai cặp tình nhân, và chính những cảnh quay lãng mạn đã khơi dậy tình cảm thực sự.

Yeon Jung Hoon từng chia sẻ khoảnh khắc anh "đổ" vợ là vào một ngày xuân ấm áp, khi Han Ga In cắt tóc mái mới và xuất hiện trên trường quay với vẻ ngoài rạng rỡ, "tỏa sáng như hoa anh đào". Anh kể: "Lúc đó, mắt tôi hoa lên, tim đập loạn xạ". Tuy nhiên, không phải tình yêu sét đánh ngay từ đầu. Yeon Jung Hoon thừa nhận anh dần bị chinh phục bởi tính cách chuyên nghiệp, thái độ làm việc nghiêm túc và sự dễ thương của Han Ga In, chứ không chỉ nhan sắc. Anh không dám tỏ tình trực tiếp mà chỉ gọi điện sau khi về nhà, nói: "Anh sẽ gọi khi về đến nhà bằng taxi". Han Ga In ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó mở lòng.

Sau ba tháng phim đóng máy, họ chính thức hẹn hò. Cả hai cùng giành giải Nam/Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards năm đó, đánh dấu bước ngoặt ngọt ngào trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Chỉ hai năm sau khi quen nhau, ngày 26/4/2005, Han Ga In (23 tuổi) và Yeon Jung Hoon (27 tuổi) tổ chức đám cưới. Đây là quyết định táo bạo ở độ tuổi "hoàng kim" của sự nghiệp, khiến dư luận xôn xao. Đám cưới của họ thu hút sự chú ý lớn, nhưng cũng là minh chứng cho tình yêu chân thành. Han Ga In từng nói gia đình chồng đã "chữa lành" tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của cô (cha bỏ đi sớm, chị gái hay đánh cô), mang lại sự ấm áp mà cô hằng mơ ước.

Sau nhiều năm hôn nhân, họ có 2 người con. Gần đây, họ vẫn tình tứ như thuở ban đầu. Tháng 3/2024, Han Ga In đăng bộ ảnh cưới đầu tiên sau 19 năm, khiến mạng xã hội Hàn dậy sóng. Họ là minh chứng cho tình yêu bền vững trong showbiz đầy cạm bẫy, với bí quyết là sự thấu hiểu, trân trọng và một chút hài hước. Đến nay, sau 20 năm bên nhau, cặp đôi vẫn là hình mẫu lý tưởng cho nhiều người.

Cặp đôi vẫn bền chặt sau 2 thập kỷ kết hôn

Nguồn: Sports Kyunghang