"Ngọc nữ" Han Ga In hối hận vì kết hôn sớm, thừa nhận không có mắt nhìn người

Han Ga In được biết đến với cuộc hôn nhân bền chặt cùng tài tử Yeon Jung Hoon từ năm 2005 đến nay. Cô kết hôn khi mới 23 tuổi. Đến nay, cặp đôi đã có 2 con và ở bên nhau tròn 2 thập kỷ, trở thành hình mẫu gia đình lý tưởng tại showbiz Hàn.

Tuy nhiên trong video YouTube mới nhất, Han Ga In gây sốc khi tuyên bố cô hối hận vì kết hôn sớm. Thậm chí nữ diễn viên còn thừa nhận mình không có mắt nhìn người. Những tuyên bố của "ngọc nữ" xứ Hàn đã khiến công chúng vô cùng bất ngờ và hoang mang, tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của cô đang có vấn đề gì.

Han Ga In bày tỏ sự hối hận vì cưới sớm

Cụ thể trong video này, Han Ga In đã hỏi CharlesEnter rằng cô bao nhiêu tuổi. CharlesEnter trả lời rằng cô mới 25 tuổi và chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhân viên của chương trình đã bình luận 1 cách vui vẻ với Han Ga In: "Nhưng chị đã kết hôn ở tuổi 23 mà". Điều này khiến tất cả mọi người cùng bật cười.

Han Ga In thẳng thắng đáp lại: "Chính xác. Em có thể tưởng tượng được rằng chị đã hối hận thế nào khi kết hôn sớm như vậy không? Hãy nghĩ xem". CharlesEnter nói: "Nhưng chị là hình mẫu của em, chị đã kết hôn với đúng người ngay từ đầu". Han Ga In nhanh chóng khuyên: "Không, thực ra điều đó rất mạo hiểm. Chị kết hôn sớm, nhưng chị nghĩ mình chỉ may mắn thôi. Chị không có khả năng đọc vị con người 1 cách đúng đắn, và chị chỉ tình cờ gặp được người tốt. Ở độ tuổi đó, chị thực sự không có hiểu biết sâu sắc để chọn đúng người".

Han Ga In cho rằng cô chỉ may mắn gặp được đúng người tốt

Nữ diễn viên giải thích thêm: "Chị không nói rằng em nên lăng nhăng, lừa dối hay điều gì tương tự thế. Nhưng em cần phải gặp gỡ nhiều người khác nhau. Đó là cách để em tìm hiểu về tính cách của chính mình, đặc điểm của người kia và liệu em có hợp với họ không. Em cần phải trải nghiệm điều đó". CharlesEnter trả lời: "Em cũng muốn gặp may mắn. Em muốn gặp 1 người tốt mà không phải trải qua thử thách và sai lầm. Em muốn cuộc sống sau này được may mắn như chị vậy".

Cuộc trò chuyện đầy đủ của Han Ga In khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm. Dù Han Ga In không có mắt nhìn người, nhưng cô may mắn đã gặp được người tốt là tài tử Yeon Jung Hoon.

Han Ga In kết hôn với Yeon Jung Hoon từ năm 2005

Đến nay, họ đã kết hôn được tròn 20 năm

Nguồn: Kbizoom