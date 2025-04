Chủ tịch 9X đẹp trai nhất showbiz biến mất bí ẩn suốt 5 năm, netizen phát hoảng: “Cứ như hoàn toàn bốc hơi vậy”

Sáng 19/4, tờ TVReport gây xôn xao khi đăng tải bài viết về màn biến mất bí ẩn của nam rapper kiêm diễn viên ONE suốt 5 năm qua. Trong bài viết, ký giả của tờ TVReport đã liệt kê lại quá trình hoạt động của nam nghệ sĩ 9X, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về việc anh đột nhiên mất tích khỏi showbiz không lâu sau khi tuyên bố mở công ty riêng.

ONE tên thật là Jung Jae Won, sinh ngày 29/3/1994. Trước khi chính thức đầu quân về YG, ONE từng hoạt động với tư cách thành viên của nhóm nhạc hiphop 1PUNCH do Brave Brothers dẫn dắt. Tuy nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhưng 1PUNCH đã sớm tan rã chỉ sau 8 tháng ra mắt. Sau đó, ONE quyết định tham gia chương trình hiphop đình đám Show Me The Money 4 và đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Nhờ chương trình này, ONE đã lọt vào "mắt xanh" của YG và chính thức gia nhập công ty giải trí này. Ban đầu ONE được định hướng debut cùng nhóm nhạc WINNER nhưng cuối cùng, anh lại ra mắt lần 2 với tư cách nghệ sĩ solo. Trong suốt những năm tháng còn hoạt động nghệ thuật, ONE vô số lần xuất hiện ở các chủ đề hot trên mạng xã hội xứ Hàn nhờ nhan sắc xuất chúng, đậm chất lãng tử.

ONE (áo trắng) debut trong nhóm nhạc hip-hop 1PUNCH cùng "hoàng tử lai" Kim Samuel

Hồi còn hoạt động ở showbiz, ONE liên tục gây sốt nhờ diện mạo "đẹp hơn hoa"

Trong 2 năm đồng hành cùng YG, ONE chỉ phát hành 1 single album gồm 2 bài hát rồi sau đó bị công ty đẩy đi đóng phim. Từ năm 2017-2019, anh đảm nhận loạt vai diễn từ chính tới phụ trong tận 6 bộ phim gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh. Hồi tháng 7/2019, ONE xác nhận chuyện rời khỏi "đế chế" YG và tuyên bố mở công ty riêng mang tên Private Only. Nhiều khán giả còn trìu mến gọi nam rapper là chủ tịch 9X đẹp trai nhất Kbiz. Vào thời điểm đó, nam rapper cam kết sẽ xuất hiện liên tục qua Vlog và các nền tảng trực tuyến. Thế nhưng, trên thực tế điều đó đã không xảy ra.

Thậm chí trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn hồi tháng 1/2020, ONE bất ngờ tiết lộ những bất mãn của anh khi hoạt động ở làng giải trí: "Tôi đã phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt và một lần nữa bị buộc phải phù hợp với một khuôn mẫu nhất định, thứ không thật sự là tôi. Điều này thể hiện ở rất nhiều khía cạnh, từ việc tôi phải làm ra những bài hát không phù hợp với phong cách của mình, cho đến thay đổi phong cách thời trang của tôi thành thứ gượng ép, mất tự nhiên".

ONE cho biết anh cảm thấy không được thoải mái khi còn làm nghệ sĩ

Không lâu sau, ONE xuất hiện trong show The Romance (đài JTBC) hồi tháng 2/2020 rồi mất hút hoàn toàn khỏi showbiz từ đó đến nay. Được biết, ONE có 2 tài khoản Instagram nhưng 1 tài khoản đã bị khóa còn 1 tài khoản không còn đăng bài trong suốt 5 năm qua.

Theo tờ TVReport, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi hoang mang về tung tích của ONE trong suốt những năm qua: "ONE đâu mất rồi?", "Không comeback, thậm chí không có chút tin tức nào luôn cứ như đã hoàn toàn ‘bốc hơi’ vậy", "Anh ấy thậm chí còn xóa cả tài khoản mạng xã hội rồi"...

ONE (hình dưới) lần cuối xuất hiện trước công chúng trong show The Romance rồi sau đó bỗng "bốc hơi" hoàn toàn khỏi làng giải trí

Tung tích của ONE trong 5 năm qua khiến công chúng không khỏi hoang mang

Nguồn: Kbizoom