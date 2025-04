Tình địch của Son Ye Jin biến mất bí ẩn

Thái độ của các ngôi sao trong công việc chưa bao giờ là đề tài hết hot đối với truyền thông và công chúng. Trong sáng 12/4, tờ Koreaboo bất ngờ "đào xới" lại vụ lùm xùm liên quan tới thái độ của nữ diễn viên đình đám Hàn Quốc Han Ye Seul khi tham gia ghi hình cho 1 bộ phim cách đây 14 năm. Theo đó, nữ diễn viên này từng trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng khi bỗng nhiên biến mất khỏi nơi làm việc trong nhiều ngày.

Cụ thể, Han Ye Seul đột ngột không tới phim trường để ghi hình cho Spy Myung Wol trong 2 ngày 14-15/8/2011, khiến cả ekip náo loạn. Đại diện của nhà sản xuất bức xúc cho biết, bộ phim được lên lịch ghi hình vào lúc 7 rưỡi sáng, nhưng sau đó nữ diễn viên chính Han Ye Seul vẫn không thèm xuất hiện tại trường quay dù các nghệ sĩ khác đã có mặt đầy đủ. Sự biến mất bí ẩn của nữ minh tinh họ Han trong suốt 2 ngày khiến toàn bộ lịch trình của đoàn phim Spy Myung Wol bị đảo lộn do tác phẩm này được ghi hình theo hình thức "cuốn chiếu" (vừa quay phim vừa phát sóng). Nhà đài không thể phát sóng Spy Myung Wol theo đúng kế hoạch, và buộc phải chiếu những tập đặc biệt để lấp đi khoảng trống trong khung giờ của phim.

Han Ye Seul bỗng nhiên "bốc hơi" khỏi 1 đoàn phim hồi năm 2011, khiến ekip cuống cuồng đi tìm cô khắp nơi

Tới ngày 16/8/2011, Han Ye Seul ra sân bay tới Los Angeles (Mỹ), bỏ mặc đoàn phim vẫn đang chờ đợi cô quay lại trường quay. Sau đó, công ty quản lý đưa ra lý do rằng, Han Ye Seul bỏ đi do mâu thuẫn với đạo diễn Hwang In Hyuk về điều kiện làm việc. Phía nữ diễn viên nhấn mạnh, lịch trình quá dày đã khiến cô mệt mỏi, không thể phát huy hết được năng lực diễn xuất. Thông qua tờ KoreaTimes, người đẹp họ Han lên tiếng: "Tôi đã từ bỏ mọi thứ. Lịch trình làm việc đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ hy vọng những diễn viên trẻ trong tương lai không trở thành nạn nhân giống như tôi".

Tuy nhiên, lời giải thích này không nhận được sự đồng tình của công chúng, bởi lẽ nhiều diễn viên khác cũng trải qua lịch trình công việc tương tự nhưng họ không hề phàn nàn, tỏ thái độ trịch thượng như Han Ye Seul.

Dưới sức ép dữ dội từ dư luận, cuối cùng Han Ye Seul đã quay trở lại Hàn vào hôm 18/8/2011 sau nhiều ngày "bốc hơi" khỏi phim trường. Tại sân bay, cô xin lỗi vì sự vắng mặt của mình ở nơi làm việc nhưng vẫn khẳng định bản thân đã làm đúng bất chấp làn sóng chỉ trích gay gắt từ công chúng. Phía công ty chủ quản ngay sau đó đã phải ra thông báo khẩn, qua đó khẳng định Han Ye Seul sẽ tích cực ghi hình trở lại để hoàn thành bộ phim Spy Myung Wol.

Cô lộ diện tại sân bay vào hôm 18/8/2011 trong lần trở lại Hàn giữa tâm bão chỉ trích

Thái độ thiếu chuyên nghiệp trong công việc đã khiến Han Ye Seul phải trả giá. Trong suốt 3 năm sau đó, cô không được chọn vào bất kỳ dự án nào. Phải tới năm 2014, người đẹp mới chính thức trở lại màn ảnh qua bộ phim Birth of a Beauty. Tuy nhiên, tác phẩm này không thành công như mong đợi, còn ghi nhận điểm rating sụt giảm qua từng tập phim.

Vào năm 2023, Han Ye Seul được chọn vào bộ phim mang tên The Queen Lives In Seoul. Vậy nhưng, dự án này sau đó đã bị hủy bỏ do không thể thu hút được vốn đầu tư.

Nữ diễn viên bị các nhà sản xuất "quay lưng" sau ồn ào bỏ quay phim

Han Ye Seul sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, California, Mỹ. Khi vừa tròn 20 tuổi, người đẹp chính thức quay trở về quê nhà Hàn Quốc hoạt động với tư cách người mẫu. Cô gặt hái được thành công đầu tiên trong sự nghiệp với giải thưởng cao nhất tại cuộc thi siêu mẫu do đài SBS tổ chức vào năm 2001.

Han Ye Seul lấn sân diễn xuất 3 năm sau đó qua tác phẩm sitcom kinh điển Nonstop 4. Tới năm 2006, cô trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ thành công của bộ phim truyền hình Cặp Đôi Kỳ Lạ. Nữ nghệ sĩ tiếp tục để lại dấu ấn ở loạt phim như Tuyết Có Rơi Đêm Giáng Sinh, Canh Bạc Nghiệt Ngã trước khi chính thức sụp đổ hình tượng vì ồn ào bỏ quay phim giữa chừng.

Trong suốt sự nghiệp, mỹ nhân sinh năm 1981 dính vô số tin tình ái. Đáng chú ý, nữ diễn viên từng dính nghi vấn cạnh tranh với Son Ye Jin trong việc giành được trái tim của Yuri (SNSD).

Son Ye Jin - Han Ye Seul được cho là tình địch trong cuộc chiến tranh giành trái tim của Yuri

