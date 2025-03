Dàn sao Mặt Trăng Ôm Mặt Trời sau 13 năm: Kim Soo Hyun – Han Ga In vướng phốt nghiêm trọng, Song Jae Rim ra đi trong đau buồn

13 năm trước, bộ phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời gây sốt khắp châu Á, đồng thời là nấc thang quan trọng trong sự nghiệp của dàn diễn viên. Dàn diễn viên chính đã có những ngã rẽ sự nghiệp và cuộc sống riêng. Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được hào quang năm nào, thậm chí có người còn vướng vào những ồn ào không đáng có.

Kim Soo Hyun: Từ đỉnh cao danh vọng đến scandal chấn động

Trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Kim Soo Hyun thủ vai nhà Lee Hwon. Sau khi bộ phim lên sóng, anh đã vụt sáng thành sao hạng A, liên tục góp mặt trong các dự án phim ảnh cực hot và trở thành tài tử có cát xê cao nhất Hàn Quốc. Ước tính, khối tài sản của Kim Soo Hyun lên đến 117 triệu USD (gần 3000 tỷ đồng).

Kim Soo Hyun trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Đang trên đỉnh cao danh vọng, Kim Soo Hyun bất ngờ bị gia đình Kim Sae Ron tố cáo hẹn hò với cố diễn viên ở độ tuổi vị thành niên. Sau nhiều phen giằng co, đến nay Kim Soo Hyun đang mất đi ưu thế sau khi im lặng trước những tin nhắn tình tứ gửi cho Kim Sae Ron năm 2016. Gia đình Sulli cũng lên tiếng chất vấn Kim Soo Hyun về nghi vấn ép cố diễn viên đóng cảnh nóng.

Hiện tại, Kim Soo Hyun đã bị các thương hiệu quảng cáo quay lưng, đối diện mức phạt lên đến 512 tỷ đồng. Dự án Knock-Off cũng đang ở tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Nếu bộ phim bị hủy bỏ, nam diễn viên sẽ phải chịu mức đền bù lên đến 4.200 tỷ đồng.

Kim Soo Hyun vướng vào ồn ào với gia đình Kim Sae Ron

Han Ga In: Nhan sắc không tuổi và ồn ào "mẹ hổ"

Han Ga In vào vai Wol, một nữ pháp sư mang trong mình bí ẩn về quá khứ. Với nhan sắc ngọt ngào và diễn xuất tự nhiên, cô đã chinh phục khán giả và góp phần tạo nên thành công của bộ phim. Sau Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Han Ga In tiếp tục tham gia một số dự án phim ảnh, nhưng không đạt được thành công như mong đợi.

Han Ga In trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Han Ga In được biết đến với hình tượng "ngọc nữ" không scandal. Cô kết hôn với tài tử Yeon Jung Hoon từ năm 2005 và có 2 con. Đến gần đây, Han Ga In liên tiếp vướng thị phi vì cách giáo dục con cái. Han Ga In bắt đầu bị chỉ trích kể từ khi đăng vlog đưa đón các con đi học. Theo đoạn video, lịch trình 1 ngày của 3 mẹ con Han Ga In bắt đầu từ 7h30 sáng và kết thúc vào lúc 21h tối. Trong đó, con gái lớn Han Ga In đi học từ 7h30 sáng đến 16h chiều, sau đó ăn tối và đến lớp học toán lúc 18h tối, rồi tan học lúc 21h tối. Con trai út thì nhẹ nhàng hơn khi chỉ đến trường mẫu giáo lúc 9h sáng và tan học lúc 14h10 phút chiều.

Netizen cho rằng Han Ga In là bà mẹ quá nặng thành tích, "mẹ hổ" bắt ép con cái học hành quá nhiều. Theo những khán giả này, Han Ga In đã bắt các con làm theo ý mình, và cô còn được cho là đang tạo áp lực cho các bé trong học tập, thi cử. Sở dĩ Han Ga In vấp phải làn sóng công kích dữ dội âu cũng là bởi trên mạng xã hội Hàn Quốc gần đây đang tranh cãi nảy lửa xung quanh chủ đề nhiều phụ huynh hiện bắt ép con em mình lao vào guồng quay cạnh tranh từ rất sớm.

Trước phản ứng của dư luận, nữ diễn viên gỡ bỏ vlog trên kênh YouTube cá nhân. Nữ diễn viên lên tiếng làm rõ không phải ngày nào cũng bận như vậy. Cô còn bị nền tảng TVING gỡ chương trình Yoo Quiz On The Block. Starnews cho rằng việc Han Ga In bị khán giả bình luận chỉ trích tiêu cực là nguyên nhân khiến nền tảng TVING gỡ bỏ tập phim. Đây là điều chưa từng có tiền lệ tại nền tảng này.

Lịch trình đưa đón con đi học thêm của Han Ga In "căng như dây đàn", thậm chí cô còn ăn luôn trên xe

Song Jae Rim: Tài hoa bạc mệnh

Song Jae Rim vào vai Kim Jae Woon, một nho sinh tài giỏi, hết lòng vì bạn bè. Anh gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ ngoài điển trai và diễn xuất ấm áp. Sau Mặt Trăng Ôm Mặt Trời", Song Jae Rim tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và tham gia nhiều dự án phim ảnh khác nhau.

Tuy nhiên, vào năm 2024, tin tức Song Jae Rim qua đời đột ngột đã khiến người hâm mộ và đồng nghiệp bàng hoàng. Theo TV Daily, tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời được tìm thấy tử vong chiều ngày 12/11/2024 tại nhà riêng ở quận Seongdong, Seoul. Tại hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy lá thư tuyệt mệnh dài 2 trang giấy A4. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn cho làng giải trí Hàn Quốc, và anh sẽ mãi được nhớ đến như một diễn viên tài hoa bạc mệnh.

Song Jae Rim trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời