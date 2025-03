Phát hiện Sulli cố tự tử sau ồn ào đóng cảnh nóng với Kim Soo Hyun

Chiều 28/3, anh trai Sulli - cựu thành viên f(x) - chất vấn Kim Soo Hyun về cảnh nóng của cố nghệ sĩ trong phim điện ảnh Real hồi năm 2016. Từ đây, hàng loạt động thái của các nhân vật có liên quan trong ồn ào cảnh nóng ở tác phẩm Real cách đây gần 10 năm bỗng gây chú ý trở lại.

Tới sáng 29/3, tờ Kbizoom đưa tin, cựu thành viên f(x) từng tự tử bất thành hồi cuối tháng 11/2016. Đáng nói, trước thời điểm đó chỉ vài tuần, báo chí xứ Hàn rầm rộ đưa tin nữ idol tự mình thực hiện cảnh nóng mà không cần diễn viên đóng thế, khiến cô bị nhiều khán giả chỉ trích. Còn nhớ, vào hôm 24/11/2016, truyền thông Hàn đưa tin Sulli nhập viện cấp cứu kịp thời sau khi cắt cổ tay. Ban đầu, SM tuyên bố nữ idol chỉ bất cẩn để bị thương. Thế nhưng, trong phim tài liệu Why Were You Uncomfortable With Sulli? ra mắt sau đó 4 năm, mẹ của Sulli đã xác nhận thông tin con gái thực sự đã nghĩ quẩn tới mức tự tử tại thời điểm cuối tháng 11/2016.

Sulli từng tự tử bất thành hồi năm 2016 sau ồn ào cảnh nóng với Kim Soo Hyun

Mẹ Sulli xác nhận chuyện nữ idol từng cố tự tử hồi cuối tháng 11/2016

Bên cạnh đó, theo tờ Koreaboo, chiến lược tiếp thị cho bộ phim điện ảnh Real cũng gây bàn tán trở lại trên các diễn đàn mạng xã hội mới đây ngay sau động thái đáng chú ý từ phía anh trai Sulli. Tại thời điểm phim ra rạp hồi năm 2017, hàng loạt bài báo với tiêu đề tập trung vào cảnh nóng giữa Sulli - Kim Soo Hyun và video rò rỉ cảnh nhạy cảm này đã xuất hiện rầm rộ. Qua đó, đông đảo netizen gay gắt chỉ trích ekip Real dùng chiêu trò gây sốc để tạo đề tài thảo luận thay vì dựa vào giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Ồn ào cảnh nóng của Sulli bỗng chiếm sóng truyền thông trở lại sau khi anh trai cố nghệ sĩ có động thái tuyên chiến với Kim Soo Hyun. Theo đó, vào chiều 28/3, tờ Sports Kyunghang đưa tin, anh trai Sulli ra đòn trực diện với Kim Soo Hyun khi yêu cầu phía nam tài tử giải thích về nghi vấn ép cố diễn viên đóng cảnh nóng trong phim điện ảnh Real. Cụ thể, thông qua lời nhân viên và diễn viên phim tại đám tang Sulli, anh trai cố nghệ sĩ biết được cảnh nóng giữa Sulli và Kim Soo Hyun không hề có trong kịch bản ban đầu. Ở thời điểm quay phim, có diễn viên đóng thế cảnh nóng này nhưng đoàn làm phim Real vẫn thuyết phục Sulli phải tự mình đóng. Đoàn làm phim lấy lý do diễn viên đóng thế bị ốm để ép buộc Sulli, nhưng những người tham dự đám tang xác nhận diễn viên đóng thế vẫn có mặt tại phim trường vào thời điểm đó. Anh trai Sulli yêu cầu đạo diễn Lee Sarang và Kim Soo Hyun lên tiếng xác nhận những chuyện này có đúng hay không, và nếu đúng thì tại sao lại không sử dụng diễn viên đóng thế mà lại ép Sulli tự thực hiện.

Anh trai Sulli yêu cầu Kim Soo Hyun - Lee Sarang...

... giải thích rõ ràng về nghi vấn lừa đảo, ép buộc Sulli đóng cảnh nóng trong phim Real (2017)

Trong buổi chiều 28/3, đại diện của Kim Soo Hyun đã chính thức có động thái phản hồi đầu tiên sau khi bị anh trai Sulli chất vấn. Theo đó, công ty Gold Medalist trả lời ngắn gọn thông qua iMBC Entertainment rằng: "Chúng tôi hiện đang kiểm tra tình hình vụ việc". Hiện công chúng vẫn đang chờ đợi động thái tiếp theo từ tài tử Queen of Tears.

Bộ phim Real ra mắt năm 2017 bị đánh giá là "kế hoạch gia đình trị" thất bại của bộ đôi Kim Soo Hyun và anh họ - đạo diễn Lee Sarang. Không những có nội dung dở, Real còn bị chỉ trích vì tình dục hóa các nữ diễn viên, chỉ cho họ đóng cảnh nóng, sòng bạc, bạo lực. Phía Lee Sarang - Kim Soo Hyun từng PR đây là bộ phim có "cảnh nóng thật của Sulli", khiến nữ diễn viên quá cố vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề vào thời điểm đó.

Gia đình tiết lộ sau khi góp mặt trong Real, Sulli bị đã suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Cô nói với mọi người xung quanh rằng "Tôi sẽ không bao giờ đóng phim nào nữa" và phải đi điều trị tâm lý.

Sulli phải đi điều trị tâm lý sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích vì đóng cảnh nóng

Nguồn: Kbizoom