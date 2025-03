Rầm rộ nghi vấn Kim Soo Hyun ngoại tình sau lưng Kim Sae Ron, Cha Eun Woo và cả dàn mỹ nhân cũng bị réo gọi

Sau khi gia đình Kim Sae Ron mở họp báo công bố tin nhắn Kim Soo Hyun từ năm 2016, tài tử này giữ im lặng. Không chỉ truyền thông, mà đến cộng đồng fan cũng đã ra "tối hậu thư" yêu cầu Kim Soo Hyun phải mở họp báo và đích thân lên tiếng làm rõ từng tranh cãi trong suốt thời gian vừa qua, từ tin đồn hẹn hò trẻ vị thành niên cho tới nghi vấn ép Sulli đóng cảnh nóng.

Đến ngày 29/3, Viện Garo Sero tiếp tục livestream và đưa ra nhiều thông tin gây sốc về ồn ào của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron. Tuy nhiên tất cả mới chỉ là những thông tin 1 chiều và chưa được xác minh, làm rõ.

Nghi vấn Kim Soo Hyun ngoại tình sau lưng Kim Sae Ron

Trước đây, 1 người bạn thân tiết lộ trong 6 năm Kim Sae Ron làm "hoàng hậu", cô rất buồn lòng vì Kim Soo Hyun có nhiều "thê thiếp". Đến nay, Viện Garo Sero cho biết Kim Soo Hyun từng qua lại với 1 nữ diễn viên nổi tiếng trong thời gian hẹn hò với Kim Sae Ron. Tuy nhiên danh tính của nữ diễn viên này không được công khai, bởi hiện tại cô đã kết hôn với 1 nam diễn viên nổi tiếng khác. Nhiều netizen bày tỏ sự ngờ vực về thông tin này, nhưng cũng có không ít người cố suy đoán danh tính của nữ diễn viên.

Viện Garo Sero tung tin Kim Soo Hyun ngoại tình sau lưng Kim Sae Ron

Chỉ trích Cha Eun Woo và tố cáo quản lý của sao nam này

Viện Garo Sero chỉ trích Cha Eun Woo không đến dự tang lễ của Kim Sae Ron, dù cố diễn viên từng rất thân thiết với nhóm ASTRO. Ngoài ra, kênh YouTube này còn cáo buộc quản lý của Cha Eun Woo chính là người cấu kết với Dispatch, tung tin bất lợi về Kim Sae Ron. Cụ thể, người này bị tố đã gọi cho gia đình Kim Sae Ron để yêu cầu cô cắt đứt quan hệ với Kim Soo Hyun. Ngay sau đó, người này dàn xếp truyền thông, Dispatch công bố ảnh Kim Sae Ron đánh bạc khiến cô bị chỉ trích nặng nề. Viện Garo Sero cho rằng cả Cha Eun Woo và quản lý sẽ bị trừng phạt vì những hành động tàn nhẫn với Kim Sae Ron.

Cha Eun Woo và quản lý bị réo gọi

Điểm danh những "vai phụ mờ nhạt" trong phim Real

Bộ phim Real (2017) quy tụ dàn cameo hoành tráng như Suzy, IU, Ahn So Hee nhưng đều chỉ xuất hiện thoáng qua. Cụ thể, Suzy vào vai thợ xăn, hóa trang mất 6 tiếng nhưng chỉ lên hình 5 giây. IU vào vai tiếp tân lễ trao giải, không có lời thoại, chỉ xuất hiện thoáng qua. Ahn So Hee vào vai hầu gái, xuất hiện 3 giây, không có thoại. Minha - Kyungri (Nine Muses) mỗi người có 2-4 giây lên hình. Dasom (SISTAR) vào vai y tá, bị che khuất mặt đến mức không nhận ra...

Viện Garo Sero đặt nghi vấn tại sao hàng loạt ngôi sao ở đỉnh cao sự nghiệp lại chấp nhận tham gia "rác phẩm" như Real. Không những vậy, những vai diễn của họ đều vô cùng mờ nhạt. Viện Garo Sero cho rằng rất có thể những ngôi sao này chọn tham gia Real do mối quan hệ cá nhân cùng sức hút của Kim Soo Hyun.

Cả dàn mỹ nhân đình đám chấp nhận xuất hiện thoáng qua trong "rác phẩm" Real

Nguồn: YouTube