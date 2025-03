4 nhân vật “trên trời rơi xuống” thêm dầu vào lửa giữa scandal rối như bòng bong của Kim Soo Hyun

Trong khoảng 3 tuần qua, nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi nữ diễn viên còn ở độ tuổi vị thành niên đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội châu Á. Phía gia đình cố diễn viên và tài tử họ Kim đấu tố qua lại, đưa ra loạt thông tin phản bác lẫn nhau. Giữa lúc cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ, 4 nhân vật "từ trên trời rơi xuống" đột nhiên xuất hiện "đổ thêm dầu vào lửa", khiến công chúng càng thêm chóng mặt trước loạt tình tiết ly kỳ mới.

Bạn trai cũ của Kim Sae Ron

Vào hôm 25/3, bạn trai cũ của Kim Sae Ron (A) đột nhiên xuất hiện và đưa ra tuyên bố bênh vực Kim Soo Hyun trong cuộc phỏng vấn với tờ The Fact: "Cái chết của nữ diễn viên không liên quan đến Kim Soo Hyun". Người này đã tiết lộ chuyện Kim Sae Ron đau khổ tìm đến cái chết do bị chồng bạo hành ở Mỹ, nhập viện vì tự tử nhưng gia đình không quan tâm.

Đến chiều ngày 25/3, gia đình Kim Sae Ron đã phản bác lại tất cả những thông tin do bạn trai cũ của nữ diễn viên cung cấp thông qua No Cut News. Và ông Kwon Young Chan - Viện trưởng Hiệp hội Phòng chống tự tử nghệ sĩ Hàn Quốc đã truyền đạt lại những lời nói từ phía gia đình cố nghệ sĩ tới phóng viên Hàn. Theo lời ông Kwon Young Chan, A chỉ qua lại với Kim Sae Ron trong khoảng 1 tháng nên lời nói của người này không đáng tin: "A nói như thể Kim Sae Ron chỉ biết dựa vào anh ta. Có hợp lý không khi người mới quen biết 1 tháng lại rõ hết những chuyện như vậy? Anh ta còn nói rằng ‘không phải do Kim Soo Hyun’, rồi nhắm về phía gia đình, điều này hoàn toàn vô lý". Ông Kwon Young Chan cũng mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc gia đình đã bỏ rơi Kim Sae Ron. Ông tiết lộ, Kim Sae Ron đã cố gắng tự tử đến 20 lần. Trong số đó, bố mẹ cô đã đưa con đến bệnh viện 18 lần.

Bạn trai cũ của Kim Sae Ron gây xôn xao khi tuyên bố Kim Soo Hyun không liên quan tới cái chết của cố diễn viên

Theo tờ Koreaboo, bạn trai cũ của Kim Sae Ron được cho là Lee Chan Hee, sinh năm 1999. Lee Chan Hee từng tham gia chương trình sống còn Fan Pick (đài MBC) cách đây 2 năm, là thí sinh thuộc đội Super Pick và đã bị loại trong tập cuối cùng của show. Đến nay, Lee Chan Hee đã đưa tài khoản Instagram về chế độ riêng tư, đồng thời chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về thông tin anh chính là bạn trai cũ của Kim Sae Ron.

Theo Koreaboo, bạn trai cũ của Kim Sae Ron là Lee Chan Hee, từng tham gia show sống còn Fan Pick cách đây 2 năm

Lee Chan Hee đã đưa tài khoản mạng xã hội về chế độ riêng tư giữa tâm bão ồn ào

Chồng cũ của Kim Sae Ron

Theo tờ News1 đưa tin, vào hôm 19/3, cựu phóng viên kiêm YouTuber Lee Jin Ho tuyên bố Kim Sae Ron từng kết hôn rồi ly dị với 1 người đàn ông và thậm chí đã phá thai. Tới chiều ngày 25/3, phía Viện Garo Sero đã công bố giấy chứng nhận kết hôn của Kim Sae Ron. Tuy nhiên, chồng cũ của Kim Sae Ron lên tiếng phủ nhận cáo buộc bạo hành, ép sao nhí 1 thời kết hôn, khiến cô đau khổ tới mức tự tử. Người này cũng phủ nhận chuyện Kim Sae Ron có thai và phá thai. Theo lời chồng cũ của Kim Sae Ron, 2 người họ đã tự ý kết hôn mà không cho bố mẹ 2 bên biết. Vậy nên, thông qua buổi livestream của Viện Garo Sero vào hôm 20/3, phía gia đình Kim Sae Ron mới tuyên bố rằng chưa từng nghe tới chuyện nữ diễn viên đã lập gia đình.

Viện Garo Sero công bố giấy chứng nhận kết hôn của Kim Sae Ron và chồng cũ

Chồng cũ mạnh mẽ phủ nhận chuyện bạo hành Kim Sae Ron

Khi được hỏi Kim Sae Ron có tiết lộ chuyện yêu Kim Soo Hyun không, chồng cũ cố diễn viên cho biết: "Vì đó là chuyện người yêu cũ nên cô ấy không kể chi tiết. Cô ấy chỉ nói đại khái rằng từng hẹn hò với 1 người suốt 6 năm. Chỉ nói đến đấy thôi". Trước đó, 1 nhân vật thân thiết với gia đình Kim Sae Ron tuyên bố qua Viện Garo Sero rằng, nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun trong 6 năm bắt đầu từ khi cô mới 15 tuổi. Đáp lại, phía tài tử họ Kim khẳng định anh từng yêu Kim Sae Ron trong giai đoạn cô đã trưởng thành.

Về việc cái chết của Kim Sae Ron có liên quan đến Kim Soo Hyun hay Gold Medalist không, chồng cũ cố diễn viên nói: "Theo quan điểm của tôi, vì thời gian chúng tôi quen nhau quá ngắn, nên tôi nghĩ mình không đủ tư cách đưa ra đánh giá nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện".

Somyi (cựu thành viên DIA)

Trong buổi sáng 28/3, tờ Allkpop đưa tin, nữ ca sĩ Somyi (cựu thành viên DIA - nhóm nhạc "em gái T-ara") đã bày tỏ ý định khởi kiện Viện Garo Sero vì có hành vi phỉ báng, tung tin đồn thất thiệt về cô. Theo đại diện của Somyi, Viện Garo Sero đã đăng tải video chứa đựng nội dung sai sự thật về nữ thần tượng trẻ, gây ảnh hưởng tới danh dự và hình tượng của cô. Cụ thể, kênh YouTube này tung video có tiêu đề gây sốc "Các thành viên DIA tranh giành 1 người đàn ông" vào tháng 3 năm ngoái, và clip này được cho là nhắm tới Somyi. Nhưng phía cựu thành viên DIA khẳng định, cô không hề có quan hệ tình cảm với người đàn ông xuất hiện trong clip.

Động thái kiện cáo của Somyi diễn ra đúng vào thời điểm Viện Garo Sero đang liên tục tung ra những thông tin, hình ảnh gây bất lợi cho Kim Soo Hyun. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả nhận định, việc Viện Garo Sero phải đối mặt với đơn kiện vì hành vi tung tin sai sự thật có thể sẽ khiến không ít cư dân mạng hoài nghi về tính xác thực của những tài liệu do phía kênh YouTube này tung ra trong thời gian qua.

Somyi rục rịch đâm đơn kiện Viện Garo Sero - kênh YouTube đang khiến Kim Soo Hyun điêu đứng

Anh trai Sulli

Tới chiều 28/3, tờ Sports Kyunghang đưa tin, anh trai Sulli ra đòn trực diện với Kim Soo Hyun khi yêu cầu phía nam tài tử giải thích về nghi vấn ép cố diễn viên đóng cảnh nóng trong phim điện ảnh Real cách đây gần 10 năm. Cụ thể, thông qua lời nhân viên và diễn viên phim tại đám tang Sulli, anh trai cố nghệ sĩ biết được cảnh nóng giữa Sulli và Kim Soo Hyun không hề có trong kịch bản ban đầu. Ở thời điểm quay phim, có diễn viên đóng thế cảnh nóng này nhưng đoàn làm phim Real vẫn thuyết phục Sulli phải tự mình đóng. Đoàn làm phim lấy lý do diễn viên đóng thế bị ốm để ép buộc Sulli, nhưng những người tham dự đám tang xác nhận diễn viên đóng thế vẫn có mặt tại phim trường vào thời điểm đó. Anh trai Sulli yêu cầu đạo diễn Lee Sarang và Kim Soo Hyun lên tiếng xác nhận những chuyện này có đúng hay không, và nếu đúng thì tại sao lại không sử dụng diễn viên đóng thế mà lại ép Sulli tự thực hiện.

Bộ phim Real ra mắt năm 2017 bị đánh giá là "kế hoạch gia đình trị" thất bại của bộ đôi Kim Soo Hyun và anh họ - đạo diễn Lee Sarang. Không những có nội dung dở, Real còn bị chỉ trích vì tình dục hóa các nữ diễn viên, chỉ cho họ đóng cảnh nóng, sòng bạc, bạo lực. Phía Lee Sarang - Kim Soo Hyun từng PR đây là bộ phim có "cảnh nóng thật của Sulli", khiến nữ diễn viên quá cố vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề vào thời điểm đó.

Ngay trong buổi chiều 28/3, đại diện của Kim Soo Hyun đã chính thức có động thái phản hồi đầu tiên sau khi bị anh trai Sulli chất vấn. Theo đó, công ty Gold Medalist trả lời ngắn gọn thông qua iMBC Entertainment rằng: "Chúng tôi hiện đang kiểm tra tình hình vụ việc".

Anh trai Sulli yêu cầu Kim Soo Hyun - Lee Sarang...

... giải thích rõ ràng về nghi vấn lừa đảo, ép buộc Sulli đóng cảnh nóng trong phim Real (2017)

Nguồn: Koreaboo, News1