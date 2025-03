Có 1 điểm đáng ngờ trong các tin nhắn nghi Kim Soo Hyun thả thính Kim Sae Ron ở độ tuổi vị thành niên

Vào trưa 27/3, gia đình Kim Sae Ron mở họp báo công bố hàng loạt tin nhắn nghi Kim Soo Hyun trò chuyện thân mật với nữ diễn viên khi cô còn ở độ tuổi vị thành niên. Đáng chú ý, qua loạt tin nhắn do gia đình cố diễn viên cung cấp, phía tài tử Queen of Tears còn dính nghi vấn làm sai luật, đòi nợ như muốn dồn sao nữ họ Kim vào đường cùng.

Tới sáng 28/3, tờ Sports Chosun đăng tải bài viết chỉ ra điểm đáng ngờ trong những bằng chứng do gia đình Kim Sae Ron công bố mới đây. Theo đó, nhà báo Hàn nhấn mạnh, tất cả tin nhắn được tung ra trong buổi họp báo vào hôm 27/3 đều đã được phục dựng, không phải tin nhắn gốc được chụp trực tiếp từ màn hình điện thoại của Kim Sae Ron. Từ đây, tờ Sports Chosun đặt ra nghi vấn về tính xác thực và giá trị pháp lý của những tài liệu do phía gia đình Kim Sae Ron công bố. Chưa dừng lại ở đó, ký giả Hàn còn hoài nghi về thời gian chính xác của bức hình Kim Soo Hyun rửa bát ở nhà Kim Sae Ron do Viện Garo Sero tung ra trong 1 buổi livestream cách đây không lâu.

Tất cả tin nhắn được tung ra trong họp báo hôm 27/3 đều là sản phẩm dựng lại, không phải tin nhắn được chụp trực tiếp từ điện thoại Kim Sae Ron

Về chuyện những tin nhắn được công bố trong họp báo chiều 27/3 chỉ là sản phẩm phục dựng, luật sư đại diện cho phía gia đình Kim Sae Ron giải thích: "Chúng tôi công bố bản dựng lại vì lý do riêng tư. Nhưng phía gia đình Kim Sae Ron thực sự có trong tay những đoạn tin nhắn gốc. Những tin nhắn được công bố không phải là sản phẩm bịa đặt hoặc được chắp vá lung tung. Chúng tôi chỉ lược bỏ 1 số chi tiết riêng tư".

Trong buổi họp báo vào hôm 27/3, phía gia đình Kim Sae Ron công bố loạt tin nhắn tình tứ nghi Kim Soo Hyun gửi cho nữ diễn viên vào năm cô 16 tuổi. Trong đó, tài khoản được cho là của Kim Soo Hyun đã bày tỏ tình cảm, sự nhớ thương dành cho Kim Sae Ron như "Khi nào anh mới được ôm em ngủ?" hay "Em có hôn anh mấy lần thì anh cũng không biết đâu"... Chưa hết, cô gái được cho là Kim Sae Ron còn than vãn với bạn mình chuyện công ty lừa cô phải đền bù 100%, trong khi trên hợp đồng thì tỷ lệ chỉ là 7:3. Cũng trong buổi họp báo mới đây, khi được hỏi về việc có kiện Kim Soo Hyun hay không, luật sư cho biết, phía gia đình Kim Sae Ron đã suy nghĩ đến chuyện này nhưng vẫn đang cân nhắc.

Đến nay, Kim Soo Hyun vẫn chưa chính thức lên tiếng về loạt tin nhắn do phía gia đình Kim Sae Ron tung ra trong họp báo mới đây. Trước đó, phía tài tử Queen of Tears đã khởi kiện Viện Garo Sero, gia đình Kim Sae Ron và nhân vật tự xưng là dì của cố diễn viên. Họ bị kiện vì hành vi phát tán bức ảnh "Kim Soo Hyun không mặc quần rửa bát", vi phạm Đạo luật đặc biệt về việc xử lý tội phạm xâm hại tình dục (tội phạm sử dụng máy ảnh để quay, phát tán hình ảnh khiêu dâm).

Về cáo buộc phỉ báng tội hẹn hò trẻ vị thành niên, đến nay Kim Soo Hyun mới chỉ đang cân nhắc kiện gia đình Kim Sae Ron. Gold Medalist cho biết họ chưa kiện vì tôn trọng gia đình Kim Sae Ron, nhưng gia đình cố diễn viên "được nước lấn tới" nên họ sẽ không nhân nhượng nữa.

Cuộc đối đầu giữa Kim Soo Hyun và phía gia đình Kim Sae Ron vẫn đang diễn ra căng thẳng

Nguồn: Kbizoom