Cách đây ít ngày, bạn trai cũ của Kim Sae Ron (A) bất ngờ đưa ra tuyên bố bênh vực Kim Soo Hyun trong cuộc phỏng vấn với tờ The Fact. Tới nay, vào sáng 28/3, truyền thông Hàn đã công bố những thông tin mới liên quan tới danh tính của nhân vật này. Tờ Koreaboo cho hay, do The Fact không xóa 1 số thông tin cá nhân liên quan tới A, nên tới nay danh tính của người này đã bị lộ ra. 1 người bạn của Kim Sae Ron cho biết A từng là 1 thí sinh trong show sống còn Fan Pick của đài MBC hồi năm 2023. Từ đây, truyền thông xứ Hàn đã tìm ra được hình ảnh rõ mặt của tình cũ Kim Sae Ron. Nguồn tin tiết lộ, A chính là Lee Chan Hee, sinh năm 1999, thí sinh thuộc đội Super Pick và đã bị loại trong tập cuối cùng của Fan Pick. Tính tới thời điểm hiện tại, Lee Chan Hee đã đưa tài khoản Instagram về chế độ riêng tư, đồng thời chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về thông tin anh là bạn trai cũ của Kim Sae Ron.

Theo Koreaboo, bạn trai cũ của Kim Sae Ron là Lee Chan Hee, từng tham gia show sống còn Fan Pick cách đây 2 năm

Lee Chan Hee thuộc đội Super Pick và đã bị loại trong tập cuối của chương trình Fan Pick

Lee Chan Hee đã đưa tài khoản mạng xã hội về chế độ riêng tư

Trước đó vào hôm 25/3, bạn trai cũ của Kim Sae Ron (A) đột nhiên xuất hiện và đưa ra tuyên bố "Cái chết của nữ diễn viên không liên quan đến Kim Soo Hyun" trong cuộc phỏng vấn với tờ The Fact. Người này đã tiết lộ chuyện Kim Sae Ron đau khổ tìm đến cái chết do bị chồng bạo hành ở Mỹ, nhập viện vì tự tử nhưng gia đình không quan tâm. Đến chiều ngày 25/3, gia đình Kim Sae Ron đã phản bác lại tất cả những thông tin do bạn trai cũ của nữ diễn viên cung cấp thông qua No Cut News. Và ông Kwon Young Chan - Viện trưởng Hiệp hội Phòng chống tự tử nghệ sĩ Hàn Quốc đã truyền đạt lại những lời nói từ phía gia đình cố nghệ sĩ tới phóng viên Hàn. Theo lời ông Kwon Young Chan, A chỉ qua lại với Kim Sae Ron trong khoảng 1 tháng: "A nói như thể Kim Sae Ron chỉ biết dựa vào anh ta. Có hợp lý không khi người mới quen biết 1 tháng lại rõ hết những chuyện như vậy? Anh ta còn nói rằng ‘không phải do Kim Soo Hyun’, rồi nhắm về phía gia đình, điều này hoàn toàn vô lý".

Ông Kwon Young Chan cũng mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc gia đình đã bỏ rơi Kim Sae Ron. Ông tiết lộ, Kim Sae Ron đã cố gắng tự tử đến 20 lần. Trong số đó, bố mẹ cô đã đưa con đến bệnh viện 18 lần. YouTuber Lee Jin Ho và bạn trai cũ A nói rằng công ty quản lý chi trả viện phí, nhưng thực chất hôm đó Kim Sae Ron không liên lạc được với mẹ nên quản lý B đã đến bệnh viện. Mẹ của Kim Sae Ron làm tài xế theo ca để kiếm sống, nên thường ngủ vào ban ngày. Khi biết sự việc, giám đốc công ty còn trách quản lý B: "Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Tại sao cậu lại không liên lạc với gia đình".

Ông Kwon Young Chan cho biết Kim Sae Ron tự tử đến 20 lần, được gia đình đưa vào bệnh viện 18 lần

Cách đây 3 ngày, Viện Garo Sero hé lộ danh tính bạn trai cũ của Kim Sae Ron là Lee Chan Hee nhưng không công khai ảnh rõ mặt người này. Viện Garo Sero cho biết thêm, Lee Chan Hee chính là người chủ động liên lạc với Kim Sae Ron sau khi chia tay, mục đích của anh là muốn cô giúp mình được hoạt động trong giới giải trí. Phía gia đình và bạn thân Kim Sae Ron tiết lộ thêm, bạn trai cũ của cố diễn viên có tính cách khá nhút nhát, mềm yếu.

Viện Garo Sero cho biết bạn trai cũ của Kim Sae Ron là Lee Chan Hee nhưng che mặt người này