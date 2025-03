Han Ga In vướng khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp chỉ vì video “mẹ hổ ép con”

Trong suốt hơn 2 thập kỷ sự nghiệp, Han Ga In được biết đến với hình tượng ngọc nữ không scandal. Nhưng đến nay, cô gặp khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp chỉ vì chia sẻ cách giáo dục con cái.

Starnews đưa tin chương trình tạp kỹ Yoo Quiz On The Block có sự góp mặt của Han Ga In đã bị gỡ khỏi nền tảng TVING. Trong chương trình, nữ diễn viên giải thích: "Mọi người nghĩ rằng tôi bắt ép con cái học hành rất nhiều, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Bọn trẻ nhà tôi không phải là những đứa trẻ mà tôi có thể ép học. Tôi chỉ mới biết mình thích gì sau khi bước qua tuổi 40. Vì hồi nhỏ tôi không có cơ hội thử nhiều thứ. Tôi mong các con của mình sẽ sớm nhận ra điều đó". Starnews cho rằng việc Han Ga In bị khán giả bình luận chỉ trích tiêu cực là nguyên nhân khiến nền tảng TVING gỡ bỏ tập phim. Đây là điều chưa từng có tiền lệ tại nền tảng này.

Chương trình Yoo Quiz On The Block có sự góp mặt của Han Ga In bị gỡ khỏi nền tảng TVING

Han Ga In bắt đầu bị chỉ trích kể từ khi đăng vlog đưa đón các con đi học. Theo đoạn video, lịch trình 1 ngày của 3 mẹ con Han Ga In bắt đầu từ 7h30 sáng và kết thúc vào lúc 21h tối. Trong đó, con gái lớn Han Ga In đi học từ 7h30 sáng đến 16h chiều, sau đó ăn tối và đến lớp học toán lúc 18h tối, rồi tan học lúc 21h tối. Con trai út thì nhẹ nhàng hơn khi chỉ đến trường mẫu giáo lúc 9h sáng và tan học lúc 14h10 phút chiều.

Netizen cho rằng Han Ga In là bà mẹ quá nặng thành tích, "mẹ hổ" bắt ép con cái học hành quá nhiều. Theo những khán giả này, Han Ga In đã bắt các con làm theo ý mình, và cô còn được cho là đang tạo áp lực cho các bé trong học tập, thi cử. Sở dĩ Han Ga In vấp phải làn sóng công kích dữ dội âu cũng là bởi trên mạng xã hội Hàn Quốc gần đây đang tranh cãi nảy lửa xung quanh chủ đề nhiều phụ huynh hiện bắt ép con em mình lao vào guồng quay cạnh tranh từ rất sớm.

Trước phản ứng của dư luận, nữ diễn viên gỡ bỏ vlog trên kênh YouTube cá nhân. Nữ diễn viên còn lên tiếng làm rõ về lịch trình bận rộn của bản thân trong Vlog: "Vlog được quay vào 1 ngày đặc biệt bận rộn, không phải ngày nào cũng như vậy đâu. Con gái tôi chỉ ở lại học viện toán học tới tối muộn đúng 1 ngày trong tuần thôi. Ngày nào mà cũng như vậy thì chắc vợ chồng tôi kiệt sức từ lâu rồi. Hơn nữa tôi không ép các con làm theo bất cứ điều gì theo ý muốn của mình đâu. Các con tôi đều đang làm những chuyện mà các bé muốn". Dù vậy, Han Ga In vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp.

Lịch trình đưa đón con đi học thêm của Han Ga In "căng như dây đàn", thậm chí cô còn ăn luôn trên xe

Nguồn: Starnews