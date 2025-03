“Quốc bảo nhan sắc” Han Ga In nổi điên

Màn xuất hiện của Han Ga In trong chương trình You Quiz On The Block (đài tvN) cách đây ít ngày đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Bên cạnh nhan sắc và những chia sẻ trong show, loạt trang sức mỹ nhân họ Han đeo tới chương trình cũng nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng.

Tới tối 1/3, tờ Koreaboo đưa tin, ký giả từ tờ TenAsia đã mỉa mai Han Ga In vì thói khoe của qua bài viết có tiêu đề mang tính châm biếm: "Từ bông tai 19 triệu won (332 triệu đồng) cho tới vòng cổ 6,3 triệu won (110 triệu đồng), Han Ga In đeo lên mình hàng chục triệu won (hàng trăm triệu đồng). Quả đúng là sự xa hoa tột đỉnh". Được biết, mới đây Han Ga In cũng bị 1 bộ phận khán giả công kích vì khoe mẽ sự giàu có khi chia sẻ lên kênh YouTube cá nhân về chuyện cô cho con gái học hết trường quốc tế tới học viện toán học.

Nữ diễn viên liên tục chiếm sóng mạng xã hội xứ củ sâm trong những ngày gần đây

Trong diễn biến mới nhất, Han Ga In đã có ngay động thái đáng chú ý ngay sau khi bỗng bị phóng viên Hàn đăng bài mỉa mai. Tờ Koreaboo cho hay nữ diễn viên đã giận dữ đăng đàn đáp trả qua story Instagram. Theo đó, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời vừa công khai ảnh chụp màn hình bài báo chê bai mình kèm dòng thông điệp nhắn nhủ tới phóng viên Hàn đã lên bài công kích cô: "Chỉ biết thở dài thôi... Tất cả những món trang sức đó là thương hiệu tài trợ cho tôi, chẳng có món đồ nào là của tôi".

Han Ga In nổi giận đáp trả phóng viên Hàn qua story Instagram. Nữ diễn viên khẳng định tất cả món trang sức cô đeo tới chương trình You Quiz On The Block đều là đồ tài trợ từ thương hiệu

Gần đây, Han Ga In bỗng bị cả mạng xã hội xứ Hàn chỉ trích sau khi chia sẻ 1 Vlog về nuôi dạy con cái. Trong video, nữ diễn viên hé lộ về 1 ngày đồng hành cùng các con: "6 giờ sáng, tôi thức dậy và đưa con gái tới trường quốc tế. 3 tiếng sau, tôi đưa con trai tới trường mẫu giáo. 11 giờ sáng, tôi tham gia 1 buổi gặp mặt với các phụ huynh ở Gangnam. Tầm chiều tối, tôi đưa con gái tới học viện toán học, tôi và con tranh thủ ăn tối ngay trên xe ô tô".

Từ đây, nhiều netizen tố mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đã bắt các con làm theo ý mình, nữ diễn viên còn được cho là đang tạo áp lực cho các bé trong học tập, thi cử. Xuất hiện trên chương trình You Quiz On The Block mới đây, Han Ga In đã mạnh mẽ bác bỏ thông tin cho rằng cô đang bắt ép các con phải lao vào guồng quay cạnh tranh từ khi còn rất nhỏ: "Nhiều người nghĩ rằng tôi đang bắt ép con mình học quá sức, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Các con tôi mà không thích thì chẳng ai có thể ép 2 bé học được đâu".

Han Ga In tiết lộ chuyện tất bật đưa con đi học ở nhiều nơi, tranh thủ ăn ngay trên xe. Động thái này khiến cô hứng "gạch đá" tưng bừng từ khán giả Hàn

Han Ga In nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim ăn khách như Ma Nữ Yoo Hee, Nhân Viên Siêu Hạng, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời… Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn có cuộc hôn nhân khiến báo chí tốn nhiều giấy mực với thiếu gia Kbiz Yeon Jung Hoon (Phía Đông Vườn Địa Đàng). 2 ngôi sao chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ hồi năm 2005. Tới năm 2016, Han Ga In hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của người hâm mộ. 3 năm sau đó, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon vỡ òa chào đón cậu con trai thứ 2 chào đời.

Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim truyền hình ăn khách

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên và tài tử đình đám Yeon Jung Hoon khiến báo chí tốn nhiều giấy mực

Han Ga In và ông xã tài tử đã có với nhau 2 thiên thần nhỏ đáng yêu

