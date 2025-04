Không thể nhận ra Han Ga In nữa, "ngọc nữ" xứ Hàn làm sao thế này?

Vào ngày 24/4, Han Ga In đã đăng tải video mới lên kênh YouTube cá nhân. Tại đây, nữ diễn viên tập nhảy tái hiện hình ảnh đặc trưng của vũ công nổi tiếng Lee Jung: tóc pucca, tô son đỏ, chấm nốt ruồi và đeo khuyên môi.

Nổi tiếng xinh đẹp nhưng Han Ga In vẫn cảm thấy khó khăn khi tạo hình theo phong cách trẻ trung và cá tính này. Nữ diễn viên nói: "Đây có thể là video YouTube thứ 20 của tôi, nhưng hôm nay là lúc tôi hồi hộp nhất". Cô ngượng ngùng khi làm kiểu tóc pucca: "Con gái tôi 10 tuổi rồi, đến con bé cũng không thích kiểu tóc này. Ngay cả con bé cũng từ chối, tôi gặp rắc rối lớn rồi".

Han Ga In làm tóc pucca,...

... ăn mặc cá tính...

... để hóa thân thành vũ công Lee Jung

Sau đó, Han Ga In đăng loạt ảnh với tạo hình của Lee Jung lên Instagram. Nhiều cư dân mạng cho rằng dù "ngọc nữ" rất xinh đẹp nhưng tạo hình này có vẻ "sai sai". Trong hơn 20 năm qua, chưa bao giờ Han Ga In xuất hiện với diện mạo cá tính đến thế, nên công chúng cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Dù vậy, nhiều fan vẫn cho rằng Han Ga In có thể "cân" được phong cách cá tính và quan trọng là cô vui vẻ với tạo hình này.

Chưa bao giờ khán giả thấy "ngọc nữ" Han Ga In theo đuổi hình tượng cá tính đến thế

Nhiều người thấy rằng loạt ảnh này trông "sai sai"

Tuy nhiên cũng có rất đông người khen Han Ga In trẻ trung, cuốn hút

Han Ga In sinh năm 1982, được mệnh danh là "ngọc nữ", "mỹ nhân có chiếc mũi đẹp nhất Hàn Quốc". Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp dịu dàng, hình tượng "ngọc nữ" không scandal, ghi dấu ấn qua loạt phim Khăn Tay Vàng, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời... Han Ga In kết hôn với tài tử Yeon Jung Hoon từ năm 2005 và có 2 con.

Trong thời gian qua, cô tập trung xây dựng kênh YouTube. Hiện tại, kênh YouTube của nữ diễn viên đã có đến 370.000 người đăng ký. Những video YouTube giúp Han Ga In thêm nổi tiếng, nhưng vô tình cũng khiến cô vấp phải ồn ào "mẹ hổ" khi tiết lộ lịch học thêm kín mít của các con. Gần đây, cô đã quyên góp 50 triệu won (9 tỷ đồng) doanh thu từ kênh YouTube cho công tác khắc phục thảm họa cháy rừng ở Hàn Quốc.

Nguồn: TenAsia