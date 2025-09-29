Vương Hạc Đệ bùng nổ tại giải NBA Ngôi sao Thành Đô

Vừa qua, tại nhà thi đấu Ngũ Lương Dịch ở Tứ Xuyên, Giải đấu NBA Ngôi sao Thành Đô 2025 đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như Ray Allen, Paul Pierce, Richard Hamilton, Nick Young cùng nhiều nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng châu Á như Vương Hạc Đệ, Ngô Tôn.

Giải đấu ngôi sao NBA Thành Đô 2025 là sự kiện thể thao - văn hóa quy mô quốc tế, do NBA Trung Quốc phối hợp với một số đơn vị tại tỉnh Tứ Xuyên tổ chức. Điểm nhấn đặc biệt của giải là sự kết hợp giữa thể thao và biểu diễn nghệ thuật, với màn trình diễn rap phương ngữ của Masiwei và sự góp mặt của huyền thoại bóng đá Phạm Chí Nghị. Được tổ chức ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc, giải đấu không chỉ mang đến một trận bóng mãn nhãn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thành Đô trẻ trung, sôi động, hướng tới mục tiêu kết hợp “thể thao, văn hóa, du lịch” để tạo nên sức bật mới cho kinh tế địa phương. Nhà thi đấu Ngũ Lương Dịch có sức chứa lên đến 18.000 khán giả với cơ sở vật chất hiện đại.

Vương Hạc Đệ đối đầu với Nick Young

Trong số những khách mời tại trận đấu giao hữu mở màn, Vương Hạc Đệ là một trong những gương mặt thu hút truyền thông. Ngay từ khi bước vào sân, mỗi động tác của anh đều khiến khán đài hò reo cuồng nhiệt.

Vương Hạc Đệ đã thể hiện sự tự tin bằng những pha dẫn bóng bóng tốc độ, di chuyển linh hoạt giữa hàng phòng ngự đối phương. Một cú ném 3 điểm chuẩn xác ngay đầu trận đã khẳng định bản lĩnh thi đấu, mở màn cho chuỗi điểm số ấn tượng. Đặc biệt, tình huống một chọi một với Nick Young - ngôi sao NBA Mỹ đã trở thành điểm nhấn của trận đấu. Bằng sự kiên trì và khả năng phán đoán tốt, Vương Hạc Đệ thành công trong việc ngăn chặn đợt tấn công, nhận tràng pháo tay rầm rộ từ khán giả.

Nam nghệ sĩ ngồi bình luận các trận đấu tiếp theo trên sân. (Ảnh: Weibo)

Không chỉ tấn công, anh còn cho thấy khả năng phòng ngự bền bỉ, phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội. Sự điềm tĩnh và kỹ thuật xử lý bóng gọn gàng khiến nhiều người hâm mộ phải thốt lên rằng Vương Hạc Đệ hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “siêu sao giải trí biết chơi bóng thực thụ”. Kết thúc trận đấu, anh nhận giải thưởng “Đồng đội tốt nhất”, minh chứng cho tinh thần tập thể và nỗ lực thi đấu.

Nam diễn viên khoe giải thưởng đạt được sau trận đấu. (Ảnh: Weibo)

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại đến sau trận, khi Vương Hạc Đệ trả lời phỏng vấn bằng phương ngữ Lạc Sơn để gửi lời động viên đội bóng quê nhà. Ngôi sao của phim Thương lan quyết chia sẻ anh không hề căng thẳng trước giờ bóng lăn, mà giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ. Dẫu vậy, do hơn một tháng qua bận rộn lịch quay phim, anh không có nhiều thời gian tập luyện bóng rổ, nên cảm thấy đôi chút lạ lẫm lúc khởi động. Bù lại, sự cổ vũ nồng nhiệt từ mẹ, anh chị họ cùng hàng ngàn khán giả quê nhà có mặt trên khán đài đã tiếp thêm sức mạnh để anh chơi thăng hoa, mang lại một đêm đáng nhớ cho người hâm mộ. Được biết, trường học cũ của Vương Hạc Đệ là Trường Cao đẳng Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên đã tặng vé xem thi đấu bóng rổ miễn phí cho giảng viên và sinh viên của trường để đến cổ vũ cựu sinh viên.

Nam diễn viên có niềm đam mê bóng rổ từ khi còn nhỏ. Anh từng có cơ hội đến thi đấu giao hữu tại giải NBA ở Mỹ và có những dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ về kỹ thuật cá nhân và tinh thần đồng đội. Ngay khi có thông tin về giải đấu giao hữu do NBA Trung Quốc tổ chức tại Tứ Xuyên, Vương Hạc Đệ đã tranh thủ thời gian, sắp xếp công việc để tham gia, vừa thỏa sức cho đam mê bóng rổ, vừa ủng hộ cho hoạt động quảng bá quê hương. Anh được xem là đại sứ không chính thức của giải đấu lần này.

Lý Thấm và Vương Hạc Đệ chụp ảnh kỷ niệm trong thời gian quay phim. (Ảnh: Weibo)

Được biết, trước khi có mặt tại giải bóng rổ, nam diễn viên vừa hoàn thành vai diễn trong phim Cá muối bay (tên gốc: Hàm ngư phi thăng). Trước khi chia tay đoàn phim, anh đã đăng ảnh kỷ niệm cùng các bạn diễn Lý Thấm, Vinh Tử Sam, Uông Đạc, Trương Nhã Khâm, Hạ Mộng, Ngô Hi Trạch, Diệp Thịnh Giai,… Bộ phim dự kiến lên sóng vào năm 2026.