Mới đây, Sơn Tùng đã khiến Hà Nội như bùng nổ khi xuất hiện trong một show diễn hoành tráng. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ loạt khoảnh khắc ghi lại màn trình diễn, ngay lập tức khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì visual và thần thái chuẩn sao quốc tế.

Xuất hiện với mái tóc bạch kim nổi bật, Sơn Tùng chọn outfit all black với bộ suit họa tiết lạ mắt kết hợp áo sơ mi và bông hoa đính trước ngực. Từng chi tiết trong outfit vừa ấn tượng, vừa phong cách, lôi cuốn. Visual lần này của Sơn Tùng đúng nghĩa "phát sáng", cùng hàng loạt biểu cảm khiến sân khấu bùng nổ.

Sơn Tùng khoe visual chất như nước cất tại show diễn ở Hà Nội

Mái tóc bạch kim khiến dân tình xuýt xoa không ngớt

Từ thời trang đến thần thái của nam ca sĩ làm hội người hâm mộ "xỉu up xỉu down"

Qua đây mới thấy gu thời trang của Sơn Tùng vẫn gọi là đẳng cấp khác ở Vbiz

Những hình ảnh ghi lại cho thấy Sơn Tùng như làm chủ hoàn toàn sân khấu. Ánh sáng, vũ đạo, thần thái cùng outfit được tính toán kỹ càng giúp nam ca sĩ toát lên khí chất của một ngôi sao giải trí hàng đầu Vbiz. Loạt ảnh cận mặt càng khiến fan "xỉu up xỉu down" vì visual không góc chết, từ mái tóc, làn da cho đến đôi mắt sắc lạnh.

Sau show diễn, loạt khoảnh khắc được chính chủ đăng tải nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội, netizen không ngừng chia sẻ và khen ngợi. Rất nhiều bình luận thừa nhận Sơn Tùng không chỉ giữ vững vị thế trong âm nhạc mà còn là một trong những sao nam sở hữu phong độ ngoại hình đỉnh cao bậc nhất showbiz Việt hiện tại. Netizen để lại hàng loạt bình luận rần rần: "Sơn Tùng mà cứ như này thì sao chịu nổi?", "Không chỉ hát hay, giờ còn đẹp đến mức muốn đứng hình vài giây", "Visual này mà không gọi là đỉnh cao thì gọi gì nữa?",...

Bên cạnh màn trình diễn bùng nổ, Sơn Tùng còn ghi điểm tuyệt đối khi kêu gọi khán giả hướng về miền Trung, chia sẻ với bà con gặp khó khăn vì cơn bão số 10. Hành động nhân văn và tinh tế của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Sơn Tùng cùng khán giả gửi lời động viên đến đồng bào miền Trung đang chống chọi với bão số 10

Netizen phấn khích trước loạt ảnh visual sắc nét full HD của Sơn Tùng

Nam ca sĩ cũng đã có màn trình diễn bùng nổ dù trời đổ mưa liên tục

Nhắc đến Sơn Tùng, khán giả lập tức nhớ đến một nghệ sĩ luôn giữ vững phong độ bậc nhất Vbiz. Trong suốt hơn một thập kỷ hoạt động, nam ca sĩ chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng về sự chỉn chu trên sân khấu. Dù là ở concert triệu view, sân khấu trong nước hay khi góp mặt tại sự kiện quốc tế, Sơn Tùng đều ghi dấu bởi visual thần thái, outfit được đầu tư kỹ lưỡng và khả năng hút spotlight chỉ với một ánh nhìn.

Gu thời trang của Sơn Tùng cũng được đánh giá cao khi luôn thay đổi đa dạng. Nam có thể "cân" được từ những set đồ streetwear trẻ trung, cá tính đến những bộ suit sang trọng, lịch lãm. Điểm chung trong phong cách của nam ca sĩ chính là sự tinh tế trong cách chọn lựa chi tiết - vừa đủ độc đáo để không hòa lẫn nhưng cũng không quá phô trương.

Không chỉ style, visual của Sơn Tùng cũng là đề tài khiến netizen phải bàn tán. Mái tóc thường xuyên thay đổi, đường nét gương mặt ngày càng sắc sảo cùng thần thái tự tin tạo nên tổng thể chuẩn sao mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được. Đặc biệt thời gian gần đây, nhiều người còn nhận ra Sơn Tùng trông "khác khác" khi ngoại hình đầy đặn, body săn chắc hơn và tràn đầy năng lượng.

Giọng ca Chạy Ngay Đi có gu thời trang ổn định và có thể "cân" nhiều phong cách khác nhau

Sơn Tùng trên sân khấu là phiên bản cuốn hút và khó lẫn vào đâu

Có thể thấy nam ca sĩ ngày càng rắn rỏi, mạnh mẽ hơn hình ảnh trước đây