Jeon Ji Hyun hết chảnh: Bị điều tra, còng lưng gánh nợ tiền tỷ cho chồng "đại gia rởm", giờ thở thôi cũng bị ghét

Suốt gần 3 thập kỷ qua, Jeon Ji Hyun được xem là "nữ thần bất khả xâm phạm", "mợ chảnh quyền lực" của showbiz Hàn. Nhan sắc đỉnh cao, sự nghiệp vững chắc và gia đình viên mãn bên chồng doanh nhân, tất cả từng khiến công chúng tin rằng Jeon Ji Hyun có cuộc đời hoàn hảo không vết xước.

Thế nhưng, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt đen tối với Jeon Ji Hyun. Biểu tượng sắc đẹp Hàn Quốc liên tiếp hứng chịu ba đòn chí mạng: bị điều tra trốn thuế, chồng đại gia vỡ nợ hàng trăm tỷ won, đối diện làn sóng tẩy chay dữ dội từ thị trường Trung Quốc và phải đền bù số tiền thiệt hại kinh tế khổng lồ cho các đối tác. Có thể nói, trong cả chặng đường dài làm nghệ thuật của mình, Jeon Ji Hyun chưa bao giờ lao đao như lúc này.

Sóng gió đời tư, sự nghiệp liên tục bủa vây Jeon Ji Hyun

Điều tra thuế - Vết nứt đầu tiên của tượng đài hoàn hảo

Tháng 2/2025, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Jeon Ji Hyun đã bị cơ quan thuế quốc gia đưa vào diện điều tra đặc biệt vì nghi vấn khai báo không minh bạch trong hoạt động giao dịch đầu tư bất động sản. Nữ diễn viên phải nộp bổ sung tiền thuế 20 triệu won (tương đương 350 triệu đồng).

Theo đó, minh tinh Vì Sao Đưa Anh Tới đã mua 1 trung tâm mua sắm 5 tầng ở Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) vào năm 2007 với giá 8,6 tỷ won (150,6 tỷ đồng). Tới năm 2021, cô bán tòa nhà này với giá 23,5 tỷ won (411,4 tỷ đồng) và thu về khoản lợi nhuận lên tới 14,9 tỷ won (khoảng 260,8 tỷ đồng). Chưa hết, sau đó 1 năm, nữ diễn viên đình đám mua tiếp căn hộ trên tầng cao nhất ở tòa nhà nổi tiếng Acro Seoul Forest với giá 13 tỷ won (228 tỷ đồng). Các hoạt động này bị đánh giá có sự bất thường trong việc nộp thuế.

Đại minh tinh Jeon Ji Hyun bị điều tra thuế và phải nộp bổ sung 20 triệu won (350 triệu đồng) cho Cục thuế quốc gia Hàn Quốc

Vụ việc làm dấy lên nghi vấn Jeon Ji Hyun đã có hành vi gian lận thuế quan. Tuy nhiên, đại diện Jeon Ji Hyun phủ nhận cáo buộc ngôi sao hàng đầu có hành vi trốn thuế, đồng thời khẳng định việc nộp tiền bổ sung của Jeon Ji Hyun là tình huống bình thường, không dính dáng tới vi phạm pháp luật.

“Jeon Ji Hyun trải qua 1 cuộc điều tra thuế vào năm 2023, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có sự khác biệt trong quan điểm của kế toán phía Jeon Ji Hyun so với Cục thuế liên quan tới cách xử lý chi phí khi tính toán thuế, và điều này đã dẫn tới sự không khớp giữa 2 bên ở 1 số khoản mục. Kết quả, Jeon Ji Hyun phải nộp thêm 20 triệu won (350 triệu đồng) tiền thuế bổ sung.Việc nộp thuế bổ sung là hiện tượng bình thường. Và số tiền nộp thêm của Jeon Ji Hyun không hề có mối liên hệ với bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật nào”, đại diện Jeon Ji Hyun cho biết.

Dù công ty quản lý khẳng định mọi giao dịch mua bán bất động sản của Jeon Ji Hyun đều hợp pháp, song việc cô bị cơ quan chức năng tiến hành điều tra vẫn khiến hình tượng nữ thần thanh lịch của Jeon Ji Hyun bị hoen ố. Đặc biệt, khán giả Hàn vốn rất nhạy cảm với các vấn đề trốn thuế của người nổi tiếng, chỉ một tin đồn cũng đủ khiến uy tín sụt giảm nhanh chóng.

Chồng đại gia làm ăn thua lỗ, đùn đẩy số nợ 287 tỷ cho Jeon Ji Hyun

4 tháng sau khi dính lùm xùm về thuế, Jeon Ji Hyun nhận đòn đánh chí mạng: chồng đại gia vỡ nợ. Vào đầu tháng 6, truyền thông Hàn Quốc cho biết chồng Jeon Ji Hyun đầu tư thua lỗ 15 tỷ won (287 tỷ đồng). Được biết, tài khoản tiền ảo mà chồng nữ diễn viên đổ tiền đầu tư đã bị hack mất. Tài sản đội nón ra đi chỉ trong 1 đêm khiến tình hình tài chính của gia đình Jeon Ji Hyun lao đao. Để cứu chồng đại gia, "mợ chảnh" buộc phải tái xuất showbiz đóng phim, chạy show không ngừng nghỉ từ Á sang Âu đến phờ phạc.

Về phía Choi Joon Hyuk - chồng Jeon Ji Hyun, anh "biến mất" sau khi đầu tư thua lỗ. Thậm chí, Choi Joon Hyuk còn bị tố cố ý che giấu sự cố tài khoản tiền ảo của mình bị hack mất. Phải 4 ngày sau khi vụ việc xảy ra, phía công ty của Choi Joon Hyuk mới thông báo về sự cố, khiến nhà đầu tư bức xúc vì không kịp nắm bắt tin tức.

Theo trang QQ, chồng Jeon Ji Hyun thuộc dạng có của ăn của để nhưng không phải tài phiệt, hào môn như netizen từng đồn đoán. Hơn nữa, thu nhập của người chồng mang mác đại gia này của Jeon Ji Hyun còn chẳng bằng "mợ chảnh". Nữ diễn viên từng bỏ ra tới 12 tỷ won (230 tỷ đồng) để thanh toán số tiền mua căn chung cư sang chảnh vào năm 2013, trong khi ông xã chỉ đóng góp có 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng). Với việc Jeon Ji Hyun phải ngược xuôi gánh nợ và làm trụ cột kinh tế trong gia đình, người hâm mộ không khỏi thương thay cho biểu tượng nhan sắc xứ Hàn khi cô cưới phải người chồng đại gia rởm, chỉ có mã bề ngoài.

Jeon Ji Hyun chăm chỉ chạy show để trả nợ cho chồng đại gia

Jeon Ji Hyun mất tong 851 tỷ vì bị xóa sổ khỏi thị trường Trung Quốc

Giữa lúc tài chính gia đình khủng hoảng, Jeon Ji Hyun trở lại màn ảnh với bom tấn Tempest. Vốn được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt lớn trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn, giúp hào quang của Jeon Ji Hyun càng theo rực rỡ, nhưng chẳng ai ngờ tác phẩm này lại khiến danh tiếng Jeon Ji Hyun rơi xuống vực thẳm. Tempest bị khán giả Trung Quốc chỉ trích dữ dội vì chưa tình tiết xúc phạm, hạ thấp cả 1 quốc gia. Mặc dù Jeon Ji Hyun chỉ diễn theo kịch bản và lỗi này cũng không xuất phát từ cô, nhưng do là minh tinh nổi tiếng nhất và là cast chính, Jeon Ji Hyun thành cái tên đứng mũi chịu sào, nhận bình luận chỉ trích và hứng chịu cơn thịnh nộ của khán giả xứ tỷ dân.

Tuy nhiên, điều gây thất vọng nhất là dù bị chỉ ra lỗi vô cùng nhạy cảm về lịch sử - chính trị, nhưng Jeon Ji Hyun và ekip sản xuất vẫn trơ trơ, không thông báo rà soát và chỉnh sửa những nội dung sai lệch hay gửi xin lỗi chính thức đến khán giả Trung Quốc. Do đó, từ ngày 20/9, netizen Trung Quốc đã mở chiến dịch "xóa sổ" Jeon Ji Hyun. Dưới sức ép cực khủng khiếp của dư luận xứ tỷ dân, các thương hiệu lớn như La Mer, Piaget, Ecovacs, LV... đã xóa sổ hình ảnh, gỡ bỏ quảng cáo của minh tinh Hàn Quốc ở Trung Quốc trước thời hạn. Cô cũng bị liệt vào danh sách nghệ sĩ rủi ro cao, hoàn toàn "bít cửa" lộ diện tại xứ tỷ dân.

Jeon Ji Hyun đã bị "cấm cửa" ở thị trường Trung Quốc

Theo thông tin tờ China Times tìm hiểu được, các nhãn hàng đang yêu cầu Jeon Ji Hyun bồi thường thiệt hại. Số tiền các thương hiệu đề nghị nữ diễn viên đền bù lên tới 230 triệu NDT (854 tỷ đồng). Từ hình tượng "nữ thần quốc dân" được yêu mến khắp châu Á, Jeon Ji Hyun giờ trở thành cái gai, tội đồ trong mắt khán giả Trung Quốc, thở thôi cũng thấy ghét.

Như vậy, nếu tính cả khoản nợ của chồng và số tiền đền bù cho đối tác, Jeon Ji Hyun hiện gánh trên vai tổng số nợ lên đến 1.138 tỷ đồng. Đây sẽ áp lực nặng nề cho Jeon Ji Hyun, bởi cô không có công ty quản lý chống lưng, hỗ trợ kinh tế vào giai đoạn này. Vào tháng 6, Jeon Ji Hyun đã không gia hạn hợp đồng quản lý với IEUM Hashtag Cô quyết định ra riêng và tự thành công ty PEACHY (Peach Company) để quản lý hoạt động nghệ thuật của mình. Do đó, Jeon Ji Hyun chỉ có thể tự mình xoay xở tiền bạc, giải quyết cuộc khủng hoảng lớn lần này.

Jeon Ji Hyun giờ gánh trên vai khoản hơn hơn 1.100 tỷ đồng

Nguồn: KoreaBoo, Nate