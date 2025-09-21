Biến căng: Loạt nhãn hàng xóa sổ Jeon Ji Hyun, "mợ chảnh" nghi bị phong sát tại Trung Quốc

Jeon Ji Hyun từ "con cưng" trở thành "con ghẻ" trong mắt công chúng xứ tỷ dân sau khi nhân vật cô đóng chính ở phim Tempest có câu thoại được cho là xúc phạm Trung Quốc. Tới nay, Jeon Ji Hyun và nhà sản xuất Tempest chưa đưa ra phản hồi về tranh cãi. Tuy nhiên, trên MXH Weibo, nhiều netizen cho rằng việc tham gia bộ phim có tình tiết khắc họa tiêu cực về Trung Quốc là sự phản bội của Jeon Ji Hyun với khán giả xứ tỷ dân. Netizen đã yêu cầu "cấm cửa" nữ diễn viên, không cho cô đặt chân đến xứ tỷ dân dự sự kiện kiếm tiền, không để hình ảnh Jeon Ji Hyun hiện diện công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng.



Đến tối 20/9, trước làn sóng tẩy chay Jeon Ji Hyun dữ dội tại Trung Quốc, thương hiệu La Mer đã xóa bỏ toàn bộ hình ảnh quảng cáo của minh tinh Hàn, chặn từ khóa tìm kiếm tên của "mợ chảnh" trên tài khoản MXH chính thức. Thương hiệu Piaget cũng gỡ hình ảnh quảng bá của Jeon Ji Hyun trên cửa hàng Taobao và trang chủ. Trong khi đó, thương hiệu Ecovacs - từng mời Jeon Ji Hyun làm người đại diện cho dòng sản phẩm robot hút bụi của họ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 5/2024, đã chối bỏ mối quan hệ với nữ nghệ sĩ sinh năm 1981 sau khi cô dính làn sóng tranh cãi. Phía Ecovacs tuyên bố hợp đồng của họ và Jeon Ji Hyun đã kết thúc vào đầu năm 2025. Do đó, nhãn hàng không liên quan cũng không biết gì về việc sao nữ này tham gia bộ phim có tình tiết bị nghi xúc phạm Trung Quốc.

La Mer, Piaget đã gỡ hình ảnh quảng cáo của Jeon Ji Hyun khỏi trang chủ ở thị trường Trung Quốc. Còn thương hiệu Ecovacs tuyên bố không có quan hệ hợp tác với minh tinh Hàn Quốc nữa

Hiện tại, chỉ có Louis Vuitton chưa có động thái xử lý cuộc khủng hoảng của Jeon Ji Hyun. Tuy nhiên, phần bình luận trên trang Weibo chính thức của thương hiệu này đang thất thủ. Netien Trung Quốc yêu cầu Louis Vuitton cắt hợp đồng với Jeon Ji Hyun, gỡ bỏ hình ảnh của minh tinh này khỏi thị trường xứ tỷ dân.

Với việc các thương hiệu lần lượt xóa sổ hình ảnh Jeon Ji Hyun tại Trung Quốc, dư luận cho rằng cô đã bắt đầu bị "phong sát" hoạt động ở xứ tỷ dân. Trường hợp gần nhất bị "cấm cửa" ở Trung Quốc là Lisa (BLACKPINK). Màn trình diễn của Lisa tại quán bar thoát y Crazy Horse bị đánh giá là không phù hợp với thuần phong mỹ tục, khiến cô bị cấm sóng ở Trung Quốc nhiều năm qua.

Với việc các thương hiệu đồng loạt quay lưng và xóa bỏ hình ảnh Jeon Ji Hyun, nữ diễn viên được cho là đã bị "phong sát" ở thị trường Trung Quốc

Theo tờ 163, hiện tại từ khóa và hashtag "tẩy chay Jeon Ji Hyun" đã đạt 1 tỷ lượt xem trên MXH Trung Quốc. Vụ việc lần này phá vỡ hình ảnh và chuỗi hoạt động quảng cáo của Jeon Ji Hyun tại thị trường Trung Quốc. Theo những người trong ngành, con số thiệt hại Jeon Ji Hyun gây ra lên đến hơn 200 triệu NDT (741 tỷ đồng) cho các đối tác. Và nữ diễn viên Hàn nhiều khả năng sẽ phải đền bù con số trên cho các thương hiệu vì đã không đảm bảo hình ảnh, dính tranh cãi lớn.

Cuộc khủng hoảng này được cho là khiến Jeon Ji Hyun đã khó khăn càng khó khăn hơn. Cô đang phải còng lưng gánh khoản nợ 15 tỷ won (287 tỷ đồng) cho chồng đại gia làm ăn thua lỗ. Chưa giải quyết xong chuyện nợ nần của chồng, nay nữ diễn viên lại đối mặt với số tiền đền bù tổn thất lên đến 741 tỷ đồng cho các thương hiệu.

Con số Jeon Ji Hyun phải bồi thường cho các thương hiệu ước tính lên đến 741 tỷ đồng

Nguồn: 163, Sohu