Khoảng 1 tháng trước, người mẫu Lê Thu Trang đánh úp thông báo tin vui đang mang thai con đầu lòng với ông xã là diễn viên Quang Sơn. Dù đang mang bầu, Quán quân The New Mentor 2023 vẫn tham gia một số hoạt động giải trí.

Từ khi chia sẻ tin vui lên chức với công chúng, Lê Thu Trang liên tục đăng tải khoảnh khắc đời thường của mẹ bầu. Mới đây, bà xã Quang Sơn tự tin khoe vóc dáng, để lộ rõ bụng bầu ở tuần thứ 26. Cô chia sẻ: "Ráng đi chơi lưu giữ lại khoảnh khắc em bé ở trong bụng, mấy nữa em bé oe oe rồi là hết đi. 26 tuần của mẹ con Bamboo đây ạ". Netizen tinh ý phát hiện ra Lê Thu Trang đã đặt tên gọi ở nhà cho con đầu lòng là Bamboo.

Trong bộ ảnh mới, người mẫu sinh năm 1997 mặc bikini 2 mảnh đơn giản nhưng ghi điểm vì thần thái cuốn hút. Nhiều người còn dành lời khen cho cô là “mẹ bầu quyến rũ nhất Vbiz” bởi biểu cảm không có điểm nào để chê.

Lê Thu Trang xả kho bộ ảnh mặc bikini khi mang thai con đầu lòng ở tuần thứ 26

Thần thái của người mẫu sinh năm 1997 được netizen nhận xét cuốn hút

Sáng 20/8, Lê Thu Trang bất ngờ thông báo tin vui gia đình sắp đón thêm thành viên mới trên trang cá nhân. Nữ người mẫu chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô lên kế hoạch tạo bất ngờ cho ông xã, kèm dòng chú thích ngập tràn hạnh phúc: “Mọi người ơi, Trang làm mẹ rồi”.

Ngay lập tức, dưới phần bình luận tràn ngập lời chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp, trong đó có siêu mẫu Lan Khuê, Á hậu Quỳnh Anh, Mâu Thủy… Quán quân The New Mentor 2023 còn dí dỏm tiết lộ rằng mình phải “chạy KPI” có con vì thầy bảo năm nay là năm đẹp để sinh em bé.

Lê Thu Trang thông báo mang thai con đầu lòng vào ngày 20/8

Đầu tháng 8/2025, Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang và diễn viên Quang Sơn đã chính thức nên duyên vợ chồng. Hôn lễ của cả hai được tổ chức tại nhà thờ trong không gian ấm cúng, với sự hiện diện của gia đình và những người bạn thân thiết.

Trước khi tiến tới hôn nhân, Lê Thu Trang và Quang Sơn đã trải qua 5 năm đồng hành cùng nhau. Cơ duyên bắt đầu khi Quang Sơn phải đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến giáp và mất giọng sau ca phẫu thuật liệt dây thanh quản. Ban đầu, cả hai chỉ xem nhau là bạn, nhưng sau hơn một tháng trò chuyện, họ đã quyết định bước vào mối quan hệ tình cảm.

Từ khi mang bầu, Lê Thu Trang đi du lịch khắp nơi và thường xuyên chia sẻ hình ảnh mới trên mạng xã hội