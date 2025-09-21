Không chỉ là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Việt Nam khai thác đề tài không tặc, Tử Chiến Trên Không còn khiến mạng xã hội bùng nổ vì hội tụ nguyên một "biệt đội dội múi". Từ lực lượng cảnh vệ, cơ trưởng, cơ phó cho tới dàn phản diện, tất cả đều là những gương mặt nam thần vừa có body 6 múi, vừa sở hữu visual hút mắt. Khán giả ngồi trong rạp không chỉ hồi hộp với nhịp phim căng như dây đàn mà còn được chiêu đãi dàn trai đẹp "đỉnh của chóp".

Thanh Sơn

Gây ấn tượng mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ, Thanh Sơn lần này mang đến một hình ảnh khác biệt khi đảm nhận vai Bình - chuyên viên đào tạo cảnh vệ hàng không. Nhân vật của anh không chỉ có nghiệp vụ vững chắc mà còn đối mặt nhiều mâu thuẫn nội tâm, tạo chiều sâu cảm xúc cho phim.

Trên màn ảnh, vóc dáng nam tính cùng thần thái quyết đoán giúp Thanh Sơn biến hóa từ "soái ca truyền hình" thành chiến binh đúng nghĩa. Visual chuẩn men, bờ vai rộng và tỉ lệ cân đối trở thành "vũ khí đốn tim" khán giả.

Ngoài đời, Thanh Sơn thường xuyên chia sẻ loạt ảnh diện sơ mi trắng hay suit gọn gàng, khoe visual thư sinh lịch lãm. Đặc biệt, những lần check-in phòng gym hoặc ảnh chụp khoe cơ bụng 6 múi trên trang cá nhân cũng khiến netizen phải trầm trồ: không chỉ giỏi diễn mà body cũng chuẩn chẳng kém cạnh.

Trong phim, Thanh Sơn là cán bộ đào tạo cảnh vệ

Nét điển trai, thư sinh của nam diễn viên khiến khán giả mê mệt

Do chăm tập luyện thể thao nên Thanh Sơn sở hữu hình thể rất gì và này nọ

Lợi Trần

Từng có nền tảng võ thuật, Lợi Trần được ưu ái cho những vai diễn hành động. Với nhân vật Hải, anh vừa mang đến sự chân thực trong những pha ra đòn vừa cho thấy sự biến chuyển cảm xúc rõ ràng.

Body khô, cơ bắp nét giúp các cảnh cận chiến trong lối đi chật hẹp của máy bay trở nên kịch tính và mãn nhãn. Lợi Trần là lựa chọn dành cho những ai mê phong cách "bụi bặm, đấm đá có nghề".

Ngoài đời, Lợi Trần trung thành với phong cách mạnh mẽ. Nam diễn viên hay tập gym, pickleball và hay khoe body "cơ nào ra cơ nấy" trên mạng xã hội. Đúng chất trai cơ bắp chính hiệu, mỗi lần up ảnh lại khiến fan dậy sóng vì quá "cháy".

Lợi Trần đảm nhận vai diễn quan trọng trong phim

Nam diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài phong độ, gương mặt góc cạnh cool ngầu

Body "mlem" của Lợi Trần múi nào ra múi đó

Trần Ngọc Vàng

Sinh năm 1998, quán quân Gương mặt Điện ảnh 2020, Trần Ngọc Vàng là gương mặt trẻ nhưng đã ghi dấu ở nhiều tác phẩm. Trong Tử Chiến Trên Không, nam diễn viên hóa thân thành cơ phó Khanh - người luôn đồng hành cùng cơ trưởng Phong trong những khoảnh khắc quyết định.

Vẻ ngoài điển trai, vóc dáng cao ráo và lối diễn tự nhiên giúp Trần Ngọc Vàng trở thành "soái ca gen Z" của dàn cast. Chỉ cần một khung hình cận, nụ cười sáng cùng đôi mắt biết nói cũng đủ khiến khán giả nữ phải tan chảy.

Ở đời thường, Ngọc Vàng ghi điểm bởi nét trẻ trung, hay check-in du lịch với outfit năng động, khoe hình thể rắn chắc và cơ bụng lấp ló dưới áo phông ôm dáng. Visual tươi mới đúng chuẩn "crush màn ảnh" giúp nam diễn viên được săn đón mạnh mẽ sau vai diễn.

Trần Ngọc Vàng trong vai cơ phó Khanh

Nhan sắc cực phẩm như chàng thơ màn ảnh của Trần Ngọc Vàng

Khi cởi áo, nam diễn viên càng khiến khán giả bất ngờ

Ma Ran Đô

Vào vai Sơn, Ma Ran Đô phô diễn khả năng nhập vai hành động lăn xả trong loạt phân cảnh chiến đấu. Xuất thân mẫu ảnh, Ma Ran Đô có lợi thế vóc dáng cao ráo, cơ bắp rõ nét. Sau loạt dự án đình đám thì Sơn trong Tử Chiến Trên Không chính là vai diễn đánh dấu bước tiến rõ rệt của Ma Ran Đô trên màn ảnh rộng.

Ở ngoài đời, Ma Ran Đô đúng chuẩn "chất liệu bạn trai", thường xuyên đăng ảnh khoe visual ngời ngời và tính cách có chút "tẻn tẻn" của mình. Ngoài ra, mỗi lần anh tung ảnh selfie hay khoảnh khắc diện tanktop, dân mạng đều xuýt xoa vì visual lẫn body "mlem".

Ma Ran Đô vào vai diễn nhiều thử thách, nhiều cảnh hành động

Visual chuẩn "chất liệu bạn trai" của Ma Ran Đô

Vóc dáng săn chắc cuốn hút của nam diễn viên

Xuân Phúc

Đảm nhận vai cơ trưởng Phong, Xuân Phúc toát ra khí chất thủ lĩnh buồng lái. Gương mặt nam tính, chiều cao ấn tượng và thần thái điềm tĩnh giúp nam diễn viên trở thành điểm tựa an toàn giữa cơn khủng hoảng trên không. Nếu khán giả thích mẫu "leader" trầm tĩnh, mạnh mẽ thì cơ trưởng Phong chắc chắn là chân ái.

Bên ngoài thảm đỏ, Xuân Phúc được khen ngợi bởi vẻ chững chạc, trưởng thành. Thỉnh thoảng, loạt ảnh tập luyện thể thao anh chia sẻ trên trang cá nhân cũng đủ chứng minh vóc dáng đáng ngưỡng mộ, xứng đáng danh xưng "cơ trưởng vạn người mê".

Xuân Phúc vào vai cơ trưởng trong chuyến bay sóng gió

Nam diễn viên mang vẻ đẹp phong trần, trưởng thành đầy cuốn hút

Xuân Phúc rất chăm tập gym, giữ body phong độ

Võ Điền Gia Huy

Khác hẳn hình ảnh chàng trai ngọt ngào trong Thưa Mẹ Con Đi, Võ Điền Gia Huy trở thành một trong những kẻ không tặc nguy hiểm nhất màn ảnh Việt. Dáng vẻ điển trai, gương mặt babyface nhưng ánh mắt lạnh lẽo khiến nhân vật Tí vừa cuốn hút vừa đáng sợ. Với ngoại hình điển trai, có chút "đểu giả", ánh mắt thu hút và lối diễn biến hóa, Gia Huy mang đến một phản diện có chiều sâu, khiến người xem vừa ghét vừa… không nỡ rời mắt.

Trên mạng xã hội, Gia Huy lại thường xuyên gây sốt bởi visual babyface nhưng thân hình thì "đỉnh của chóp". Những bức hình đời thường anh đăng tải với áo sơ mi mở cúc hoặc style streetwear để lộ body săn chắc, cơ bụng gọn gàng khiến netizen phải spam thả tim.

Võ Điền Gia Huy vào vai không tặc trong Tử Chiến Trên Không

Visual điển trai, nét riêng biệt dễ để lại ấn tượng của Võ Điền Gia Huy